ALVORLIG: Tre personer ble alvorlig, men ikke livstruende skadet i denne ulykken i Bjerkvik i Nordland forrige uke. Nord-Norge utpreger seg som en landsdel der mange er bekymret for vogntog på vinterveiene. Foto: Politiet / Politiet

Norske bilister frykter vogntog på vinterveiene: – Folk kjører med hjertet i halsen

Vogntog som ikke er skikket for norske vinterveier svekker folks trygghetsfølelse, viser ny undersøkelse.

Publisert: 19.02.19 01:33







– Folk kjører med hjertet i halsen i møte med vogntogene, sier kommunikasjonssjef i NAF , Camilla Ryste.

Ifølge undersøkelsen utført av InFact på vegne av NAF er 72 prosent av de spurte bekymret for tilstanden til vogntogene som ferdes på veiene i Norge.

62 prosent svarer også at de har svært liten eller liten tillit til at vogntogene som kjører i Norge er godt nok utstyrt for forholdene. Faktisk svarer kun 9 prosent at de har tillit til at alt er i orden.

– Dette bekrefter det vi ser og hører daglig fra norske vinterveier. Vogntogene er en reell bekymring som skaper utrygghet. Mange kjører med hjertet i halsen og bekymrer seg for at det skal skje ulykker, sier Ryste til VG.

FAKTA OM UNDERSØKELSEN Utfører: InFact AS (på oppdrag for NAF)

Populasjon: Norge, innbyggere +18 år

Antall intervjuer: 1013

Vekting: Kjønn, alder, bosted

Feilmargin: Maksimalt +/- 3 %-poeng – gjelder totalutvalget

Metode: InFact automatiske telefonintervjuer

Periode: 13. februar 2019 Kilde: NAF Vis mer vg-expand-down

Høy grad av bekymring i nord

Det er særlig i Nord- og Midt-Norge folk rapporterer om høy grad av bekymring for vogntogene, men bekymringen er utbredt også i resten av landet.

Elin Gjikaj, lokallagsleder hos Peronskadeforbundet i LTN Tromsø og omegn lokallag, sier til VG at hun ikke er overrasket over resultatene i undersøkelsen.

– Vi får 84 vogntog over grensen i døgnet. Jeg fikk helt sjokk av antallet. Det er et enormt tall for et veinett som ikke er bygget for en slik størrelse og mengder av vogntog. Det utgjør en livsfare for folk som ferdes på veiene, sier Gjikaj til VG.

Hun forteller at redselen ikke er noe nytt i nord, og at de også ser at det er et økende problem ellers i landet.

BEKYMRET: Elin Gjikaj, lokallagsleder hos Peronskadeforbundet i LTN Tromsø og omegn lokallag, sier hun er redd for at oppmerksomheten vogntog-problematikken nå får er forbigående. Foto: Privat

– Politikerne må forstå alvoret befolkningen står i. Det er med livet som innsats man kjører på veiene i Norge, sier hun og legger til:

– Her i nord er det mange som lar være å kjøre bil over lengre strekninger, for å for eksempel besøke venner og familie, eller utsetter turen til det er bedre forhold, rett og slett fordi man vet at det er med livet som innsats at man legger ut på vinterveiene, forteller Gjikaj.

Totalt mener 82,9 prosent av de spurte, i alderen 18 til 65 og oppover, at kravene til vogntog bør skjerpes. Denne oppfatningen er også jevnt over høy uavhengig av landsdel – selv om nordlendingene utmerker seg med nesten 90 prosent.

– Menneskeliv er ikke profitt

Gjikaj sier hun har forståelse for at problemet er sammensatt og ikke kan løses over natten, men at det er et høyst reelt problem som nå må tas på største alvor.

Hun peker på at både endring av EØS avtaler, flere og strengere kontroller, kompetanse, krav til transportkjøpere, selskaper og krav til utrustning må på plass. I tillegg mener hun man må se på muligheter for å avlaste veinettet, som å benytte sjøvei og jernbane.

– Ulykker som skjer der vogntog er involvert får alvorlige konsekvenser for de enkelt menneskene som er involvert i disse ulykkene og deres pårørende, det er enorme krefter i sving ved en kollisjon. Menneskeliv er ikke profitt og de som er ansvarlig for dette på stilles til ansvar slik at vi for stoppet dette, sier Gjikaj.

Her går det nesten galt på E16 i Hordaland:

– Sterkere lut på til

Hele 45 prosent av dem som besvarte NAFs undersøkelse svarer at de selv har sett vogntog i vinter som står fast eller har kjørt av veien.

– Det viser at dette ikke er en teoretisk problemstilling eller noe folk bare leser om i mediene. Vogntog som ikke takler norsk vinterføre er noe folk ser og opplever på veiene, sier kommunikasjonssjef Ryste.

VIL HA ENDRINGER: Kommunikasjonssjef i NAF, Camilla Ryste, mener politikerne må komme på banen med strengere tiltak enn det som hittil er gjort for å få en endring i vogntog-problematikken. Foto: NAF

Over 74 prosent av de spurte mener også at de norske firmaene som kjøper transporttjenester bør ha noe av ansvaret for tilstanden til kjøretøyene de leier inn.

VG har tidligere skrevet at både Norges Lastebileierforbund og Yrkestrafikkforbundet, mener at myndighetene må sette krav som ansvarliggjør transportkjøperne. Arbeiderpartiet har også uttalt at de krever en lovendring. Synspunktene støttes av NAF:

– Det har blitt flere kontroller, men langt sterkere lut må til når problemene fortsatt er så omfattende. Politikerne må raskt sørge for skjerpede krav og tettere oppfølging, sier Ryste.

Gjikaj sier hun er redd for at oppmerksomheten problematikken nå får er forbigående – som så mange ganger før.

– Det er min største bekymring. Personskadeforbundet LTN arrangerer derfor en landsdekkende demonstrasjon under navnet «#Ta Ansvar Stopp Dem», linket opp mot alle lokallag i hele landet. Vi kommer til å holde den hver eneste vinter frem til det skjer en endring, fastslår hun.