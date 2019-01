Ullevål sykehus i Oslo skal etter planen legges ned. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix.

Helse Sør-Øst skal «belyse» alternativ sykehusplassering i Oslo

Styret i Helse Sør-Øst går videre med planene om å bygge nytt sykehus på Aker og Gaustad i Oslo. Men samtidig skal alternativ plassering på Ullevål «belyses».

Vedtaket ble gjort torsdag ettermiddag, mot flere av ansattrepresentantenes stemmer, ifølge NRK . Vedtaket innebærer også at styret ber om at det jobbes videre med planene om nytt sykehus på Aker og Gaustad parallelt.

I saksfremlegget til møtet heter det at styret «ber om at Ullevål belyses som alternativ lokalisering til Gaustad, med samme virksomhetsinnhold», uten at det forklares nærmere hva det vil si å belyse dette.

Aksjonen Redd Ullevål sykehus frykter at dette er en ren avledningsmanøver.

– Ordet belyse er valgt fordi man kan jo uansett ikke starte en fullstendig konseptutredning før man vet hva man skal belyse. Det er ikke noe klart alternativ man kan begynne å tegne, sa Helse Sør-Øst-sjef Cathrine M. Lofthus under møtet.