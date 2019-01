VIL BETALE: Mange sliter med skyhøye strømregninger denne vinteren. SV-lederen vil at de som har minst skal få betalingshjelp. Foto: Hallgeir Vågenes

Rekordhøye strømpriser: Lysbakken vil dele ut ekstra bostøtte

INNENRIKS 2019-01-30T18:11:32Z

SV-lederen vil gi en ekstra utbetaling til de mange som kan merke strømprishoppet ekstra godt i de kalde vintermånedene.

Publisert: 30.01.19 19:11 Oppdatert: 30.01.19 19:34

I utgangspunktet vil SV foreslå å gi en ekstra utbetaling på en flat sum til de som har bostøtte, med et tillegg for hver person som bor i husstanden. Men de vil også se på muligheten for at flere som ikke kan betale strømregningen kan søke om ekstra støtte:

– Under den blå regjeringen har det vært innstramminger i bostøtte. Så det er ganske mange med dårlig økonomi som ligger rett under grensen, blant annet mange uføre og mange eldre med lav pensjon, sier Lysbakken til VG.

SV tar sikte på å fremme forslaget på Stortinget torsdag.

– Det å ikke vite hvordan regningene skal betales skaper stor utrygghet - det har vi løst før, og det kan vi løse igjen.

I dag skriver VG om at kraftprisene har økt kraftig, i tillegg til at nettleien har økt . Det fører til høyere strømregninger enn noengang, som mange sliter med å betale i de kalde vintermånedene.

Har gjort det før

Da SV satt i regjering i 2011, ble det gjennomført en liknende ordning for de som går på bostøtte. Den gang var det tørrår, og i tillegg stengte Sverige kjernekraftverk for overhalling. Norge hadde for liten tilgang på kraft, og det førte til en strømpris-krise.

– Da hadde vi en tilsvarende situasjon med mange som var fortvilet fordi de slet med å betale regningen. Da antydet regjeringen det ville koste 320 millioner at hver husstand skulle få 2500 kroner, og litt ekstra per husstandsmedlem, sier han og legger til:

– Vi må se på summene nå - det kan godt hende at det må være høyere denne gangen. Det har skjedd en del endringer i levekostnader, men det er et godt eksempel.

– Har vi råd til det?

– Det har vi selvfølgelig råd til. Hvis reg skulle finne problemer med å finne midler til det, kan de for eksempel utsette det de lover i regjeringsplattformen om å kutte i formuesskatten. Det handler om prioriteringer.

Lysbakken sier det er prinsipielt viktig å sørge for at økningen i strømprisen ikke rammer de som har det minst hardest.

– Det er det som skjer hvis ikke de får en håndsrekning som skaper trygghet. Vi vet at en sånn økning i strømprisen det gir trøbbel for mange med dårlig økonomi, og det er nå folk som frykter for hvordan de skal betale regningene.

Han dessuten ha oppvarmingsutgifter permanent inn i bostøtteberegningen.

Erna Solberg vil vente og se

SV-lederen konfronterte statsminister Erna Solberg med problemstillingen i Stortinget onsdag, hvor den nye regjeringserklæringen til Høyre, Frp, Venstre og KrF ble debattert.

Statsministeren påpekte at strømprisene og bostøtte er noe de må se på.

– Vi er nødt til å vurdere konsekvensene av høy strømpris over lengre tid. Det har vi ikke gjort, for den har ikke vært høy over lengre tid ennå, påpekte statsministeren i Stortinget.

Hun påpekte at det ikke var naturlig å stemme for SVs forslag nå, men at de må se hvordan strømprisen utvikler seg fremover.

– Det er helt riktig at man i 2011 kopierte det Bondeviks andre regjering også gjorde da man hadde høy strømpris. Men på det tidspunktet var nok strømprisen høyere enn i dag, sa statsministeren.

– Det er en viktig problemstilling å se på, fordi vi har også før i borgelige regjeringer brukt bostøtten til å være målrettet for å nå grupper. Men da har altså prisnivået i forhold til inntekt vært litt annerledes, og høy strømpris har vært litt lengre enn det nå har, sa Erna Solberg i Stortinget.

Lysbakken vil ha ekstra utbetalinger allerede.

– Høye strømpriser gir utrygghet blant folk med dårlig råd, og mange er usikre på hvordan regningen skal betales. i 2011 gikk den daværende regjeringen inn for en ekstra utbetaling til de som har bostøtte, mange av de som har ekstra dårlig råd i vårt samfunn. 320 mill ekstra ble bevilget den gangen. Jeg vil oppfordre statsministeren til å gjøre det samme, sier Lysbakken.