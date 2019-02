TILLITSVALGT: Camilla Løvland er hovedtillitsvalgt i Hæren. Foto: Forsvaret

Hovedtillitsvalgt: – Terskelen for å varsle har vært for høy

Nesten to av fem i Forsvaret har i løpet av det siste halvåret opplevd plagsom erting og ubehagelig fleiping. Hovedtillitsvalgt i Hæren mener det er viktig at tallene kommer frem i lyset.

Publisert: 19.02.19 14:57 Oppdatert: 19.02.19 15:16







I en ny stor undersøkelse fra Forsvaret svarer mange militært ansatte og vernepliktige at de har blitt utsatt for mobbing og seksuell trakassering.

Undersøkelsen avdekker alt fra mindre hendelser til de mest alvorlige, som at rundt 40 personer har hatt sex mot sin vilje det siste året.

8805 har svart på undersøkelsen, som består av 30 spørsmål om mobbing og 30 om seksuell trakassering.

Her er noen nøkkeltall fra spørsmålene knyttet til mobbing, som skal ha skjedd det siste halvåret:

18,7 prosent har blitt utsatt for plagsom erting eller ubehagelig fleiping

13,7 prosent har blitt usaklig irettesatt eller latterliggjort foran soldater, kolleger og/eller overornede

11, 6 prosent har fått negative kommentarer eller ironiske bemerkninger om sin personlighet og livsstil

11,4 prosent har opplevd baksnakking, at det har blitt spredt sladder eller falske rykter om dem

9,6 prosent har blitt oversett eller utestengt fra sosiale fellesskap

– På høyt tid med kartlegging

Hovedtillitsvalgt i Hæren, Camilla Løvland, sier til VG at tallene som omhandler mobbing er høyere enn forventet.

– Det er trist å se at det er en så høy prosentandel som er blitt utsatt for noen form for erting eller ubehagelig fleiping. Tallene er et tegn på at det var på høy tid å kartlegge omfanget for å kunne fatte tiltak.

Løvlund mener det er viktig at tallene kommer frem i lyset, slik at mobbing og trakassering blir satt på agendaen.

– Forsvaret som helhet må erkjenne at vi har soldater og kolleger som blir utsatt for uønskede hendelser, og må deretter jobbe for å skape et godt og trygt forsvar. Forsvaret har over lang tid vært klar på at det er nulltoleranse for mobbing og trakassering, noe som må etterleves av enhver. Tallene må tas tak i og forbedringer må skje snart.

Unge menn mest utsatt for vold

Mobbespørsmålene i undersøkelsen omhandler alt fra hvorvidt man ikke har mottatt informasjon som er gitt til andre, men som man åpenbart selv skulle ha hatt, til hvorvidt man har blitt slått eller sparket.

Fakta om MOST-undersøkelsen Gjennomført for første gang mellom 3. oktober og 21. november 2018.

Utviklet av Forsvaret, i samarbeid med Forsvarets forskningsinstitutt og Forsvarsdepartement.

Består av 60 spørsmål og kartlegger hvilke handlinger respondentene er utsatt for, noe som gir konkret innsikt i og kunnskap om omfanget av mobbing og seksuell trakassering og hva dette faktisk innebærer for ansatte og vernepliktige.

Svarprosenten er 48 prosent (8805 personer). Kvinneandelen av respondentene (24 prosent) er noe overrepresentert sammenlignet med kvinneandelen i Forsvaret som helhet (17,2 prosent). Kilde: Forsvaret Vis mer vg-expand-down

0,7 prosent av kvinnene og 0,9 prosent av mennene oppgir at de er blitt slått eller sparket enten i eller utenfor arbeidstid det siste halvåret.

Det er flest menn under 20 år som hevder de er blitt slått eller sparket. 4,2 prosent av dem svarer ja på dette spørsmålet. 1,7 prosent oppgir at det skjer ukentlig eller oftere.

Blant menn og kvinner i alderen 20–29 oppgir rett under 2 prosent at de er blitt slått eller sparket. Også menn i alderen 30 år og oppover svarer at de har blitt utsatt for dette.

Høy varslerterskel

Løvlund sier at henvendelsene knyttet til mobbing kommer i varierende grad.

– Som tillitsvalgt for soldatene inne til førstegangstjeneste er det denne gruppen som kommer til oss med henvendelser. Tillitsvalgtordningen i Forsvaret har vært tydelige på at terskelen for å varsle om uønskede hendelser har vært for høy. Dette fører dessverre til færre henvendelser enn hendelser.

– Hva gjør dere for å takle disse problemene?

– Når en soldat henvender seg til oss ønsker vi gjerne å melde dette inn, slik at noe kan bli gjort og vi kan følge opp at saken blir tatt tak i. Vi jobber også opp mot forsvarsledelsen for å finne gode forebyggende løsninger.