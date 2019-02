UVÆR: Deler av fjøstak blåste av i uvær i Nordland i går, og har resultert i at 29 okser må slaktes. Foto: Politiet

Mobilnett og nødnett nede i Nordland

Det er strømbrudd og bortfall av både mobilnett og nødnett i Straumen, Ulsvåg, Drag, Kjerringøy og Beiarn. Skal man ringe nødetatene må man oppsøke kommunehuset.

I en pressemelding skriver politiet i Nordland at det er strømbrudd i deler av Salten. Det resulterer i at både mobilnett og nødnett er nede flere steder.

– Dette medfører at folk ikke har strøm eller mobildekning. I tillegg er nødnettet nede, sier Bent Are Eilertsen stabssjef i Nordland til VG.

Eilersten forteller at strømbruddet skjedde rundt klokken 03.00, og at man har jobbet siden det med å rette opp i feilen. Årsaken til strømbruddet er at en høyspentledning har falt ned.

Hvor mange som er rammet kan ikke politiet anslå.

– I tillegg er det rundt 13 tunneler i området som nå har dårlig med lys, sier stabssjefen.

Eilertsen opplyser at de ikke har fått inn noen meldinger om ulykker eller skader.

Politiet har også gitt ut en liste med råd til hva folk skal gjøre:

Får du ikke kontakt med nødetatene på telefon må du oppsøke kommunehuset i kommunen din. Der får du hjelp til å komme i kontakt med nødetatene.

Fast tlf. fungerer for de fleste som har det

Satellitt tlf. fungerer, men da kan ikke nødnummer benyttes (110, 112 og 113). Ring isteden 00 47 75 58 90 00 for å komme i kontakt med nødetatene.

VHF fungerer og kan benyttes for dem som har det.

Klokken 10.20 opplyser Håvard Langmo, trafikkoperatør ved Vegtrafikksentralen nord, at de nettopp har fått melding om at strømmen skal være tilbake, men opplyser at det har vært mørkt i noen av tunnelene.

– Vi har batterier som slår til ved strømbrudd, men vi har hatt manglene kommunikasjon ved to tunneler, sier Langmo.

– Utfall på alle tjenester

Kommunikasjonssjef i Telenor, Anders Krokan sier til VG at det er uværet i Nordland som har ført til utfall i Telenors nett.

– En høyspentledning har falt ned og ført til strømutfall, og vi har et betydelig utfall i alle tjenester i Gildeskål og Beiarn.

Krokan sier Telenor er i full gang med å jobbe med feildekking.

– Vi har satt inn nødaggregat for å avhjelpe situasjonen. Status per nå er at det er utfall av våre tjenester flere steder i Nordland. Situasjonen er verst i Saltstraumen til Sundsfjord, samt områdene fra Misvær til Beiarn og Moldjord. Vi prioriterer høyest på å avhjelpe situasjonen og jobbe med feilretting, sier Krokan.

MYE VIND: Den sterkeste stormen er ventet å treffe kysten lørdag morgen. Foto: StormGeo

Grenser til orkan

Ifølge Meteorologisk institutt sine nettsider er det ventet svært tøft vær gjennom helgen med vindkast opp mot 40 meter per sekund langs flere steder av kysten.

Dette har ført til oransje farevarsel og en oppfordring om at folk må være på vakt.

– Det kan bli opp mot sterk storm, som er like under orkan, sa seniormeteorolog i StormGeo, Olav Krogsæter til VG torsdag kveld.

Han presiserer at folk i området er vant med sterke vindkast, men at nå er det snakk om noe annet enn litt tøffe forhold.

– Dette er en skikkelig kraftig vind. Den kan gå utover tak og naust.

Krogsæter tror bølgehøyden kan komme opp mot 17 til 18 meter ute ved Lofoten. Noe som kan bety innstillinger i båttrafikken i området, mener han.

Vinden skal ikke vare lenge.

– Stormen treffer rundt lørdag morgen, og varer til litt ut på formiddagen.

I tillegg til høye bølger og sterk vind skal nedbøren bli kraftig.

– Det meste faller som regn, det er temmelig mildt ved kysten. Men opp mot 300 til 600 meter kan det også falle som snø.