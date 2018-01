ALVORLIGKvinnen skal ha fått flere bruddskader etter ulykken. Foto: TORE SKADAL

- Kvinne ble dratt under bilen uten at fører oppdaget det

Kvinne i 70-årene er hardt skadet.

Tirsdag morgen havnet en kvinne i 70-årene under en bil som var i fart. Kvinnen skal ha sklidd under bilen uten at føreren merket dette. Kvinnen ble dratt med bilen videre, skriver Harstad Tidende .

- Mest sannsynlig har bilfører ikke merket dette før etter en stund. Hendelsen fant sted ved Evenskjer, sier operasjonsleder Karl Erik Thomassen, til Harstad Tidende .

- Politi fra Harstad er på Evenskjer for å etterforske saken. All den tid bilen var i bevegelse, er dette å anse som en trafikkulykke, sier Thomassen.

Kvinnen er sendt til sykehus i Harstad med store skader.

Til nå har politiet avhørt bilføreren og flere vitner til hendelsen.

- Hva mannen forklarer ønsker vi ikke si nå. Det vi kan si er at handlingen virker å være utilsiktet. Mannen var ikke klar over at kvinnen skled under bilen.

Den mistenkte skal være omtrent like gammel som kvinnen.

