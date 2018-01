Janne Jemtlands ektemann siktet for drap

Publisert: 12.01.18 21:16 Oppdatert: 13.01.18 00:11

BRUMUNDDAL (VG) Politiet har fredag kveld pågrepet Janne Jemtlands ektemann i Brumunddal. Han er siktet for drap og vil bli fremstilt for varetektsfengsling mandag.

– Bakgrunnen for pågripelse er at det er skjellig grunn til mistanke om drap, sier politiadvokat Julie Dalsveen under en pressekonferanse fredag kveld.

Janne Jemtland er fortsatt ikke funnet.

– Pågripelsen har skjedd på bakgrunn av funn som er gjort av krimteknikere på deres bopel i kveld, sier Dalsveen.

Politiet opplyser at de håper å få avhørt ektemannen i løpet av kvelden. Han vil bli fremstilt for varetektsfengsling mandag.

Ifølge politiet foregikk pågripelsen uten dramatikk.

Politiet har mottatt over 200 tips i saken, men vil ikke kommentere om det er konkrete tips som har bidratt til at de nå har gått til pågripelse og siktelse.

– Det er tatt ut en drapssiktelse. Betyr det at dere har gitt opp håpet om å finne henne i live?

– Vi mener at det er skjellig grunn til å tro at Janne Jemtland er drept, sier Dalsveen.

Ektemannen erkjenner ikke straffskyld for forsettlig drap, opplyser advokat John Christian Elden til Nettavisen .

– Han har hatt mange lange samtaler med min kollega Ida Andenæs, og samarbeider med politiet og vil avhøres gjennom helgen. Han erkjenner ikke skyld for forsettlig drap, sier Elden til avisen.

Bistandsadvokat: – Dobbelt vanskelig

Etterforskningsleder Trond Blikstad sier det er summen av alle etterforskningsskrittene som er gjort som har ledet politiet til en pågripelse og siktelse.

– Siden nyttårsaften har vi vært gjennom en meget intensiv og bred etterforskning. Vi sitter på et voldsomt omfattende etterforskningsmateriale som vi fortsatt jobber med, sier Blikstad.

Lensmann Terje Krogstad sier ekteparets to mindreårige barn nå får tett oppfølging.

– De følges opp av barnevernstjenesten. Grunnen til at vi ventet såpass lenge med en pressekonferanse er av hensyn til barna, slik at vi fikk varslet dem på en god måte, sier Krogstad.

Inger Johanne Reiestad Hansen er oppnevnt som bistandsadvokat for barna.

Hun forteller at hennes rolle i første omgang vil være å være et bindeledd mellom politiet og omsorgstjeneste slik at de to barna blir ivaretatt på best mulig vis.

– Dette er en veldig tøff og tung sak. Barna er i en sårbar alder, og noe av det mest dramatiske et barn kan oppleve, er å miste en av sine nærmeste omsorgspersoner. Det blir dobbelt vanskelig når vi da kommer i en situasjon hvor den ene da mistenkes for å ha drept den andre, sier Hansen til VG.

Ransaket boligen

Tidligere fredag ble Janne Jemtlands bolig ransaket . Undersøkelsene ved huset holdt på godt utover kvelden, og like etter klokken 20 kjørte politiet av sted med en traktor fra eiendommen. Tidligere på ettermiddagen ble også to av ekteparets biler fraktet bort og kjørt til Hamar.

Politiet opplyste tidligere på dagen at ransakingen var en såkalt tredjemannsransaking, som kan gjøres hos noen som ikke er mistenkt i en sak, men hvor politiet tror det kan finnes bevis.

Politiet har tidligere ikke ville svare på om de har undersøkt noen spesielle kjøretøy i forbindelse med forsvinningssaken.

– Vi ransaker boligen fordi vi mener det er skjellig grunn til å mistenke at Janne Jemtland er utsatt for en kriminell handling, sa politiadvokat i Innlandet politidistrikt, Julie Dalsveen, til VG tidligere fredag.

Den 36 år gamle kvinnen har vært savnet siden natt til 29. desember da hun ifølge politiet forlot boligen like etter at hun og ektemannen hadde kommet hjem fra romjulsfest.

Etter at det ble gjort først ett, så to funn av blod fra Jemtland, ble Kripos koblet inn i saken. Bistanden har gradvis blitt trappet opp og nå bistår Kripos politiet med totalt 19 personer.

