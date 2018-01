VARSLET: Den unge kvinnen var engasjert i Unge Høyre, men sluttet i politikken da Kristian Tonning Riise ble valgt som leder. Grunnen var hendelsen hun nå har varslet på i Høyre. Foto: Solberg, Trond

Unge Høyre-varsler: - Jeg føler meg litt fanget

Publisert: 26.01.18 22:40

Den unge kvinnen var lettet da hun endelig kunne varsle Høyre om den egentlige grunnen til at hun trakk seg fra ungdomspartiet. Nå rives alt opp igjen.

– Jeg føler meg litt fanget. Det er tøft og ensomt, sier kvinnen om å være «en av dem», varslerne.

Hun har levert ett av de ti varslene som har kommet inn på tidligere Unge Høyre -leder Kristian Tonning Riise.

Altfor sent, sier hun, for en hendelse som skjedde for flere år siden.

Kvinnen har fortalt Høyre om en hendelse med seksuell trakassering og seksuelt krenkende oppførsel. En hendelse som gjorde at hun trakk seg ut av Unge Høyre og aldri har involvert seg i politikk igjen.

– Føler du at du har blitt godt ivaretatt siden du varslet?

– Ja, men jeg synes det begynner å briste nå. Da jeg varslet, ble jeg tatt på alvor og fikk fortalt om min opplevelse. Jeg fikk meldinger med tilbud om psykologisk og juridisk rådgivning. Men det jeg sliter med nå er at jeg føler meg så veldig ensom oppi dette, sier kvinnen til VG.

Tonning Riise beklager påkjenningen

Kristian Tonning Riises advokat Finn Krokeide sier Tonning Riise fortsatt er sykemeldt og ikke er gjort kjent med innholdet i varslene som har kommet inn.

– Så han har ikke mulighet til å kommentere denne saken direkte, skriver advokaten i en e-post til VG.

– Han beklager de påkjenningene varslerne har opplevd som følge av hans handlinger, og er lei seg for måten han har oppført seg på mot andre mennesker, skriver advokaten videre.

– Jeg har ikke kontroll

På mandag sendte mediene ut hastemeldinger om at statsadvokaten har bedt politiet undersøke en av varslingssakene rundt den tidligere Unge Høyre-lederen. Kvinnen satt på et tog da hun så nyheten. Reaksjonen var sjokk og kvalme.

– Det er her jeg føler at Høyre begynner å briste nå, i muligheten til å følge oss opp ordentlig. Det kom meldinger om at Høyre er i kontakt med politiet, men jeg vet jo ingenting. Hva er det som blir sagt og hva er det de gir dem? Kan vi slappe av?

Hun spurte seg om hennes hendelse nå plutselig kunne ende opp i en rettssak.

– Jeg har ikke kontroll og vet ikke hva som skjer videre. Jeg vet ikke om de plutselig bestemmer seg for å fortelle ham om varslene, eller om politiet blander seg inn, sier kvinnen til VG.

– Nå rives alt opp igjen

Episoden hun har varslet Høyre om, skjedde før Tonning Riise ble valgt som leder i Unge Høyre. Det var i tiden etter at Høyre hadde banket de rødgrønne i stortingsvalget og hun i seiersrus kunne se at Høyre hadde tatt plass i regjeringskontorene.

Men hun sa aldri fra til noen om det hun opplevde.

– Jeg tenkte at jeg burde si ifra, og det tenkte jeg også da han ble valgt som leder i 2014. At jeg må si fra og at noen måtte vite om det jeg hadde opplevd. Men det faller tilbake på: Hvem er det du skal si det til?

Kvinnen sier hun trakk seg litt tilbake etter hendelsen, men trakk seg helt ut av Unge Høyre da Tonning Riise ble valgt til leder.

– Jeg var aktivt helt frem til da, men da sa jeg takk for meg. Og jeg har ikke vært på noen politiske samlinger senere. Da han ble valgt som leder, var jeg ferdig. Jeg tenkte at hvis de stemmer på en som han som leder, da er ikke jeg interessert, sier hun til VG.

– Du vil ikke være en person som tyster

Å varsle turte kvinnen først å gjøre nå i 2018, etter at Høyre ba alle med historier om å stå frem.

– Da det skjedde, synes jeg det var veldig vanskelig å si fra til noen. For jeg opplevde at lederen, nestlederen, generalsekretæren og alle var veldig gode venner. Og det er ikke noe galt i å være gode venner, men når noe skjer, er det vanskelig å si fra om en som du ser er god venn med resten av gjengen, sier hun.

– Du vil ikke være en teit person som tyster eller ødelegger den gode stemningen, legger hun til.

Kvinnen har sittet igjen med skyldfølelse siden hendelsen, og spurt seg selv om færre ville bli utsatt for noe hvis hun sa fra.

Både statsminister og Høyre-leder Erna Solberg, Høyres generalsekretær og lederne i Unge Høyre har innrømmet at de har sviktet i håndteringen av varslerne.

– Hva var du redd skulle skje hvis du sa det til noen?

– Jeg var mest redd for ikke å bli trodd. Jeg tror jeg var redd for at jeg skulle si fra og føle at jeg ikke ble tatt på alvor, sier kvinnen.

Unge Høyre: - Det er vondt å høre

Høyres generalsekretær John-Ragnar Aarset var fredag ikke tilgjengelig for en kommentar, men fungerende leder i Unge Høyre, Sandra Bruflot, beklager igjen.

– Det er vondt å høre at hun ikke har turt å varsle. Sånn skal det ikke være, og jeg beklager, sier Bruflot til VG.

Hun forteller at partiet nå oppretter varslingskontakter som ikke er tillitsvalgte i Unge Høyre.

– Det vil forhåpentligvis gjøre det lettere å varsle i et ungdomsparti der båndene er tette. Jeg håper likevel at hvis noen sitter på vonde historier eller opplevelser, at de kommer til oss med dem. Det er bare ved å få alt på bordet vi kan rydde opp og forhindre noe lignende i fremtiden. Unge Høyre skal være et fint sted å være, sier den fungerende Unge Høyre-lederen.