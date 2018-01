Ny regjeringsplattform: Folk i jobb får snarvei til å bli norske

Publisert: 14.01.18 19:58

INNENRIKS 2018-01-14T18:58:42Z

JELØY (VG) Erna Solbergs nye regjering strammer inn reglene for familiegjenforening, men åpner samtidig for en mer liberal praksis for å oppnå statborgerskap.

Den nye blå-blå-grønne regjeringen vil senke terskelen for statsborgerskap for de som er i jobb. Folk som ikke jobber, må vente to år lengre.

Der hovedregelen nå er syv års botid i Norge før du kan søke om norsk pass og statsborgerskap, splitter den blå-blå-grønne regjeringen denne bestemmelsen i to:

** Den nye hovedregelen krever åtte års botid for å få statsborgerskap.

** Det innføres et unntak for personer som etter fastsatte kriterier er selvforsørget (les: i arbeid), og botidskravet for disse settes til seks år.

Bredt flertall

Mens både Frp-leder Siv Jensen og Venstre-leder Trine Skei Grande mener at de hver for seg har fått gjennomslag for mange av sine krav, mener sjefen, Erna Solberg , at reglene stort sett er som før:

– Utgangspunktet er politikken som et bredt flertall i Stortinget er enige om i de politiske avtalene, Så myker vi litt opp, men vi skjerper heller ikke så mye. Endringene i statsborgerskap er ment å få flere i jobb, og strammer ikke inn kriteriene for opphold. sier statsministeren.

Familieinnvandring

– Vi har lyktes med å få kontroll over tilstrømningen, og det viser at vi er i stand til å styre. Hovedutfordringen ligger nå på familieinnvandring, sier Siv Jensen til VG.

I plattformen har hun fått gjennomslag for å stramme inn praksis og fremme tiltak for å forhindre proformaekteskap, flerkoneri og gjentagende familieinnvandring. Regjeringen vil også ha obligatorisk DNA-test ved familiegjenforening.

– Vi har hatt har hatt betydelig ankomst av mennesker som lever på ytelser og som ikke kan norsk. Flere av dem må utvikle evne til å forsørge seg selv, sier Frp-lederen.

Venstre fikk ny regel

Trine Skei Grande sier at Venstre nå vil sørge for at flere av de såkalte oktober-barna vil få opphold, etter at flertallet på Stortinget stoppet utsendelse av disse barna til blant annet Afghanistan.

Det blir innført et nytt kriterium om barnets alder da det opprinnelige vedtaket ble gjort, også skal legges til grunn;

– Dette gjør at noen flere får bli, i tillegg til den lille åpningen som Ap fikk flertall for i Stortinget i november, sier Trine Skei Grande.

– Vi skal også øke antallet kvoteflyktninger. Antallet kommer i budsjettet, men vi sier at vi skal øke ut over det rekordstore antallet i årets budsjett, legger Venstre-lederen til.

Men her har regjeringsplattformen et tydelig forbehold:

Regjeringen skal «videreføre det vedtatte nivået på kvoteflyktninger og øke det ytterligere hvis dagens ankomsttall fortsetter».