Mulla Krekars norske advokat, Brynjar Meling (t.h.) ønsker at rettssaken som italienske myndigheter har anlagt mot Krekar skal avholdes i Norge. Foto: GROM KALLESTAD/NTB SCANPIX

Krekars norske advokat vil ha rettssak i Norge

NTB

Publisert: 14.01.18 23:44

Mandag skal rettssaken mot mulla Krekar starte i Italia. Men Krekar har ikke fått innkalling til rettsmøtet eller vært i kontakt med sin advokat i Italia.

Saken skulle opprinnelig starte i italienske Bolzano i mars i fjor , men har blitt utsatt en rekke ganger. I en epost til ABC Nyheter 6. januar opplyste Krekars oppnevnte advokat i Italia, Enrica Franzini, at saken er berammet til 15. januar.

Den norske advokaten til mulla Krekar (som egentlig heter Najmuddin Faraj Ahmad), Brynjar Meling, sier til NRK at Krekar aldri har hørt fra sin advokat i Italia (som han uansett ikke ønsker skal forsvare ham), eller fått innkalling til rettsmøtet. Krekar ville uansett ikke hatt mulighet til å dra ettersom han ikke har norsk pass eller andre nødvendige reisedokumenter.

– Ingen innkalling

Meling vil derfor at terrorrettssaken skal føres i Norge og har sendt et brev til retten i Italia der han ber om dette. Politiets sikkerhetstjeneste er informert om dette.

– Mulla Krekar har ikke fått innkalling til noe rettsmøte i Italia, verken denne gangen eller andre ganger. Vi har kun hørt via mediene at det skal være berammet et rettsmøte 15. januar. Jeg har nå sendt et brev til italiensk rett der jeg gjør rede for saken, sier advokat Brynjar Meling.

Italienske myndigheter hevder mulla Krekar leder et terrornettverk kalt Rawti Shax med tilknytning til ekstremistgruppa IS. Han ble pågrepet natt til 12. november 2015 i likhet med 17 menn i flere land i Europa. Pågripelsene var ledd i en koordinert aksjon bestilt av italiensk politi.

– Sendes ut hvis dømt

Oslo tingrett fastslo 29. juni 2016 at vilkårene for utlevering av Krekar til Italia var til stede, og dette ble stadfestet av både lagmannsretten og Høyesterett. Men Italia trakk tilbake utleveringsbegjæringen, en årsak kan være at de fryktet at varetektsfengsling under en langvarig rettssak kan føre til oversoning.

Krekar kom til Norge som kvoteflyktning i 1991 og er vedtatt varig utvist av hensyn til rikets sikkerhet, men kan ikke sendes til Irak av frykt for tortur og henrettelse.

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) har tidligere sagt at hvis Krekar blir dømt i Italia, så skal han sendes ut av Norge for å sone i Italia.

