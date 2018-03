Væpnet politiaksjon i Askim

AKSJONERTE: Politiet aksjonerte tirsdag mot en privat adresse i Askim. Foto: VG-tipser

Politiet aksjonerte tirsdag formiddag mot en adresse i Askim i Østfold.

Det opplyser vakthavende operasjonsleder i Øst politidistrikt til VG.

Han vil foreløpig ikke gi noe mer informasjon om saken, og henviser til Oslo politidistrikt. Aksjonen var rettet mot en privat adresse.

Ifølge Smaalenenes avis var politiet tungt bevæpnet, og hadde med seg hund og skjold. Totalt syv politibiler var på plass på stedet, og en del av personellet tok seg inn i en enebolig på adressen.

Politiinspektør Grete Lien Metlid, leder for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt, sier til VG at politiet jobber aktivt med pågripelser i kjølvannet av to skyteepisoder i Oslo i helgen.

Den ene skyteepisode var på Lamberseter, og den andre var på Bjørndal. Én person ligger alvorlig skadet på sykehus etter skytingen på Bjørndal.

– Skytingen på Lamberseter knyttes til et oppgjør eller en konflikt i et kriminelt miljø. Skytingen på Bjørndal må vi komme tilbake til, men vi jobber fortsatt med disse sakene samlet med bakgrunn i opplysninger vi har, sier Metlid.

Metlid understreker at det alvorlig skadde offeret fra skyteepisoden på Bjørndal i helgen ikke knyttes til noe kriminalitet eller noe kriminelt miljø.

Hun ønsker ikke å kommentere politiaksjonen i Askim i detalj på nåværende tidspunkt

– Det er mye aktivitet i disse sakene. Vi vil komme med flere opplysninger når vi har noe mer konkret. Det er ingen flere pågrepne foreløpig.

Politiet pågrep tre personer etter skytingen på Lamberseter, som skal fremstilles for fengsling. Senere ble det pågrepet ytterligere to personer i forbindelse med skyteepisoden der.