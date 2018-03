MOT-AKSJON: Den nye Facebook-aksjonen har engasjert mange. Pengene skal gå til Leger Uten Grenser, opplyser intiativtaker Camilla Ahamath. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix/Skjermdump Facebook

Svarer på blomsteraksjonen: Har samlet inn 600.000 kroner til Leger Uten Grenser

Publisert: 17.03.18 13:39 Oppdatert: 17.03.18 14:22

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-03-17T12:39:11Z

En innsamlingsaksjon på Facebook har blitt startet som en reaksjon på Sylvi Listhaugs støtteaksjon. Aksjonen har til nå samlet inn over 600.000 kroner som er ment å gå til Leger Uten Grenser.

På under ett døgn har Facebook-aksjonen samlet inn over 600.000 kroner og nesten 3000 personer har bidratt, opplyser intiativtaker Camilla Ahamath.

Det var etter at noen i Facebook-gruppen «Soldier of Are og Odin» foreslo å tapesere huset til Rødt-leder Bjørnar Moxnes med blomster som et motsvar til blomster-kampanjen til støtte for Sylvi Listhaug , at hun kom på ideen.

«Soldiers of Are og Odin» presiserer på sin Facebook-side at navnet stammer fra NRK P1 radioprogrammet «Are og Odin» og ikke er en side som støtter det politiske borgervernet «Soldiers of Odin» - snarere tvert i mot.

– Jeg tenkte umiddelbart at det måtte være en bedre måte å bruke penger på enn på blomster som visner. Jeg valgte derfor å starte en innsamlingsaksjon der pengene går til noen som trenger det, sier Ahamath til VG.

Valget falt på den internasjonale organisasjonen « Leger Uten Grenser ».

– Helt sprøtt

Det har stormet rundt Sylvi Listhaug på Stortinget. Det har fått justisministerens mest lojale tilhengere til å sette i gang med en støtteaksjon på Facebook der de oppfordret folk til å sende Listhaug blomster. Oppfordringen om å sende blomster til ministeren er blant annet lagt ut på Facebook-siden Vi som støtter Sylvi Listhaug og flere andre innvandringskritiske grupper på Facebook.

Innsamlingsaksjonen kommer som en motprotest, forteller Ahamath, som selv er aktiv medlem i Sosialistisk Venstreparti.

– Kampanjen handler om å vise motstand til hat, intoleranse og diskriminering - holdninger som flere av Facebook-gruppene som sto bak blomster-aksjonen står for. Det er viktig å vise at vi er flere som er i mot enn for slike holdningene. En slik type retorikk ønsker vi ikke at skal få grobunn i Norge, sier hun.

– Hadde du forventet deg en så stor respons?

-Nei, det er helt sprøtt. Vi begynte med et mål på 100.000 kroner. Jeg er utrolig glad for at det er så mye kjærlighet og giverglede der ute, innimellom netttrollene.

– Vi i Leger Uten Grenser er helt overveldet og veldig takknemlig over initiativet på Facebook, sier kommunikasjonssjef Nils Mørk til VG.

Overveldet er også Rødt-leder