NEDSNØDD: Eieren av denne bilen, som sto parkert i Oslo i januar, måtte utføre litt av en gravejobb før vedkommende kunne sette seg bak rattet. Foto: Stella Bugge

Nær snørekord i Oslo

Stella Bugge

NTB

Publisert: 12.03.18 22:30 Oppdatert: 12.03.18 22:41

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-03-12T21:30:24Z

Etter mandagens snøfall var det 59 centimeter snø på Blindern i Oslo. Bare to tidligere år har det vært mer snø på Blindern denne datoen, ifølge meteorologene.

I 1951 var det 60 centimeter snø, og i toppåret 1968 var det 61 centimeter, skriver NTB.

Snødybden på 59 centimeter på Blindern er likevel langt under den høyeste som ble registrert på en av målestasjonene til Meteorologisk institutt på denne dagen i år. På Eitrefjell, 690 meter over havet øst for Ørsta, ble det målt 234 centimeter snø 12. mars.

Det kommer neppe mer snø denne uken, ifølge sier statsmeteorolog Bjart Eriksen ved Meteorologisk institutt til VG.

Og ser man bort fra datoen, har det vært mer snø på Blindern. Den 8. februar 1968 lå det nemlig 79 cm snø rundt målestaven.

Sjekk været på Pent.no!

Syv dager frem i tid ser det ikke ut til å komme mer snø, det blir tørt og kaldt.

– Men det betyr at snødybden holder seg, det blir ikke smelting. Og for dem som håper på rekord kan det være at det kommer snø utover i neste uke. Det er ikke sjanseløst, men de kommende syv dagene ser svært tørre ut, sier Bjart Eriksen.

Fikk du med deg? Ekstremvarme i Arktis – verdens nordligste målestasjon har varmegrader

Sol og kaldt

Temperaturen vil gå ned de nærmeste dagene.

– De vil kanskje være på sitt kaldeste fredag og lørdag for så å stige til dagens nivå i starten av neste uke, sier Eriksen.

Og det kan bli skikkelig kaldt om natten i Oslo-området, ned mot 12–13 minus.

– Det er veldig kaldt til å være denne årstiden i mars, sier meteorologen.

Les også: Historisk vinter-åpning av Polhavet

Men det avhenger av at det blir klarvær slik at varmen stråler ut fra jorden.

– Skyer virker som et lokk som holder varmen nede, forteller Eriksen.

– Så det blir bra skiføre i helgen?

– Det blir mye sol i Oslo og på Sørøstlandet. Folk bør ta ut påskeferie denne uken. Det er bingo å tro at det blir bra vær i påsken, råder Eriksen.