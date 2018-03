SA OPP: Jomar Finseth taklet ikke jobben som teknisk sjef i Frøya komme. Han valgte å si opp. Foto: Privat

Teknisk sjef på Frøya sier opp: – Jeg får rett og slett ikke til denne jobben

Publisert: 09.03.18 07:24

Etter kun ett år i stillingen i Frøya kommune har Jomar Finseth levert inn oppsigelsen. Årsaken er ikke et nytt, fristende jobbtilbud, men at han har innsett at han ikke får til jobben.

– Jeg må være ærlig og si det som det er. Jeg får rett og slett ikke til denne jobben, sier Finseth til avisen Frøya .

Han forteller at han kom til et punkt der han måtte ta en avgjørelse.

– Så bestemte jeg meg for å si opp. Innse at dette får jeg ikke til. Jeg kan ikke stå for dette som sjef lenger.

Finseth forteller til VG at han ikke klarte å se at hverdagen skulle bli annerledes, og derfor valgte å levere inn oppsigelsen forrige uke.

– Jeg har kommunisert at det er utfordringer, og valgte deretter å si opp. Sett fra mitt ståsted så er det vanskelig å få til den jobben her, sier han og begrunner det med stor arbeidsmengde og kompleksitet.

Han sier han føler seg kvalifisert til jobben, og at det rett og slett var arbeidsmengden som var avgjørende.

– Man må finne ut av hvor man er og hvor man ikke skal være. Og hva man skal gjøre og ikke skal gjøre. Det går ikke an å la CV-en bestemme.

Stor arbeidsmengde

Den store aktiviteten i kommune og næringsliv gjør at han ikke føler han klarer oppgavene han er satt til, sier han til Frøya .

– Det er mange ting jeg kunne trukket fram, men ett problem i teknisk etat i dag er forventningene om at alt ordner seg med din sak om du henvender deg direkte til teknisk sjef, sier Finseth og legger til:

– Da skal alt løse seg. Men sånn er det jo ikke. Teknisk sjef er ingen saksbehandler. Men her er det masse telefoner og mailer, som gjør at jeg aldri får arbeidsro.

Lite tid til livet som frøyværing

Det var nærhet til sjø, fiske og friluftsliv som fikk Finseth og samboeren til å drømme om et liv i den lille øykommunen Frøya, utenfor Trøndelagskysten. Men jobben har krevd sitt, og det har blitt lite tid til å nyte livet som frøyværing.

– Det var en veldig trist avgjørelse. Jeg trives med både folket på Frøya og oppgavene, men det er hva dagene fylles med som er problemet, sier Finseth til VG.

Finseth forteller at han var klar over at en stilling som teknisk sjef i en kommune i vekst kom til å kreve tid og by på et stort arbeidspress, men han har måttet innrømme at han ikke klarer det.

– Det er selvsagt trist for kommunen som mistet den forrige sjefen etter to år, og denne etter bare ett.

Ingen ny jobb i kikkerten

Han tror heller ikke det er noen enkel løsning på kapasitetsproblemene i etaten, og mener at flere ressurser ikke vil være tilstrekkelig.

– Jeg mener alle sider i en organisasjon må gjennomgås med tanke på å løse denne type utfordringer, sier han.

31. mai lukker Finseth kontordøren bak seg for siste gang, og hvor veien fører han videre har han foreløpig ingen anelse om.

– Per i dag har jeg ingen planer. Alt jeg vet er at jeg bare måtte ta en avgjørelse om denne jobben. Og det ble altså at jeg gir opp.