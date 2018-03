TRUER MED Å GÅ AV: Statsminister Erna Solberg. Foto: Frode Hansen

Kilde til VG: Erna Solberg varsler regjeringskrise om KrF støtter mistillit

Publisert: 18.03.18 10:25 Oppdatert: 18.03.18 11:17

Statsminister Erna Solberg (H) vil ikke akseptere at Stortinget bestemmer sammensetningen av hennes regjering. Søndag morgen ligger det an til at hun vil gå av som statsminister hvis KrF støtter mistillitsforslaget.

Ifølge en sentral kilde i regjeringsystemet har Erna Solberg nå bestemt seg for å sette hardt mot hardt i forhold til Stortinget.

Ifølge VGs opplysninger har KrF-leder Knut Arild Hareide fått den samme beskjeden:

Akkurat nå ligger det an til at Solberg og hennes regjering vil varsle Stortinget før mistillits-voteringen tirsdag, om dette:

Regjeringen vil gå av dersom forslaget om mistillit mot justis- og innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) blir vedtatt.

Dermed blir det regjeringskrise dersom mistillitsforslaget Sylvi Listhaug får flertall i Stortinget. De partiene som feller Listhaug, må i så fall ta ansvaret for å danne regjering.

KrF på vippen

Fra før har Ap, Sp, SV og MDG varslet at de vil stemme for mistillitsforslaget. KrF er på vippen i Stortinget, og bestemmer om forslaget blir vedtatt eller avvist, når det kommer opp til behandling på tirsdag.

KrF har innkalt sitt landstyre til telefonmøte midt på dagen mandag, så skal stortingsgruppen avgjøre spørsmålet om mistillit etterpå.

Ifølge VGs opplysninger har Solberg og hennes nærmeste medarbeidere brukt det siste døgnet til å oppsummere situasjonen etter «Facebook-gate» i forrige uke.

– Vil ikke akseptere

** Sylvi Listhaug har til slutt beklaget og hun har slettet den omstridte Facebook-meldingen med påstanden om at Ap satte hensynet til terroristene foran landets sikkerhet.

** Også statsminister Erna Solberg og kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) har beklaget.

** Stortinget har vedtatt sterk kritikk av statsråden.

Men når opposisjonspartiene også vil bestemme sammensetningen av regjeringen, har Erna Solberg bestemt seg for å si stopp, ifølge en sentral regjeringskilde.

– Erna vil ikke akseptere at Stortinget skal bestemme hvem som skal sitte i hennes regjering, sier en sentral kilde til VG søndag formiddag.

Vil ikke kommentere

VG har bedt om en kommentar fra KrF-leder Knut Arild Hareide.

– Han takker nei til å kommentere anonyme kilder og spekulasjoner, sier Hareides rådgiver VG i en SMS.

Siv Jensen har ikke ytterligere kommentarer utover det hun allerede har uttalt til media i går.

– Jeg har fullt tillit til Sylvi Listhaug og jobben hun gjør. Alle andre spørsmål som nå kommer i kjølvannet av mistillitsforslaget, er det statsministeren som skal svare på. Det har hun sagt at hun vil gjøre til Stortinget, sier Jensen.

– Jeg venter med å kommentere til statsministeren eventuelt bekrefter dette selv, skriver SV-leder Audun Lysbakken i en SMS til VG.

Stortingsrepresentahnt Hans Fredrik Grøvan vil heller ikke kommentere saken.

– Jeg oppfatter dette som rykter som ikke er bekreftet. Sammenholdt med det Erna Solberg sa før helgen, at hun ikke ville si noe om saken før i Stortinget på tirsdag, vil jeg ikke kommentere en slik sak på bakgrunn av rykter.

Sp: Nok å flytte Listhaug

Forslaget om at Solberg ikke trengte å kaste Listhaug ut av regjeringen, men gi henne en annen post enn Justisdepartementet, kom fra Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum i VG fredag ettermiddag.

– Jeg har ingen ønsker om å ydmyke statsministeren. Det er ikke poenget i det hele tatt. Poenget er at justisminister-posten er så utrolig viktig. for landets beredskap, sa Vedum.

Etter det har både Ap-leder Jonas Gahr Støre og KrF-leder Knut Arild Hareide sagt at også de mener det er tilstrekkelig til å unngå mistillit, om Listhaug blir flyttet på internt i regjeringen.

– Det kan Erna ikke akseptere. Stortinget bestemmer ikke sammensetningen av hennes regjering, sier regjeringskilden.

KrF taus

VG har forelagt disse opplysningene for Hans Fredrik Grøvan, som er nestleder i KrFs stortingsgruppe. Han vil ikke kommentere VGs opplysninger søndag formiddag.