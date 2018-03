Foto: Heiko Junge, NTB scanpix / Skjermdump

Listhaug-reaksjonen: Den største innsamlingsaksjonen siden jordskjelvet på Haiti

Publisert: 18.03.18

Innsamlingsaksjonen til Leger uten grenser har nådd 10 millioner kroner. Organisasjonen er «overveldet av takknemlighet»

– Det er ufattelig overveldende, og overraskende. Vi startet jo ikke dette selv, så det kom som en stor overraskelse, sier kommunikasjonssjef i Leger uten grenser, Nils Mørk.

Innsamlingsaksjonen som ble startet på Facebook-siden «Soliders of Are og Odin» startet som en reaksjon på Sylvi Listhaugs støtteaksjon . I går meldte VG at aksjonen hadde samlet inn over 3,5 millioner, i skrivende stund er summen nærmere 10 millioner kroner, fordelt på over 45 tusen donasjoner.

– Overveldet av takknemlighet

Mørk understreker at Leger uten grenser først og fremst er veldig takknemlige overfor alle som har donert penger.

– Dette ble startet av en enkeltperson uten at vi deltok på noen måte, så vi er overrasket og evig takknemlige.

Videre forteller han at dette er den største innsamlingsaksjonen de har opplevd siden 2010.

– Det var da det var et kraftig jordskjelv på Haiti. Den gangen var det vi som tok initiativ til innsamlingen.

– Har initiativer fra enkeltpersoner noen gang ført til en så stor innsamling?

– Ikke såvidt meg bekjent. Jeg tror aldri vi har opplevd noe lignende.

Enda høyere mål

Initiativtakerne bak innsamlingsaksjonen er Sjur K. Almskår og Camilla Ahamat. Da VG snakket med Ahamat lørdag kveld hadde aksjonen samlet inn omlag 3.5 millioner kroner, da fortalte hun at målet deres var én krone per innbygger i Norge.

– Nå har vi jo nådd målet, og vel så det. Det er mange som har foreslått å sette to kroner per innbygger som mål, men det ser jo ut til å kunne gå enda høyere. Vi får bare se hvor langt det går, sier Ahamat til VG, søndag kveld.

Hun er, i likhet med Leger uten grenser, overveldet av støtten aksjonen har fått.

– Jeg er helt målløs, jeg hadde aldri trodd at det skulle bli så stort. Vi har truffet en nerve. Folk trengte å se at grunnfjellet i dette landet handler om mye mer enn hatretorikk, at det er masse kjærlighet, og at vanlige folk vil ha et varmere samfunn.