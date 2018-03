Gullsmed-brekk i Rygge: – Visste hva de var ute etter

Publisert: 07.03.18 07:33

Politiet var på åstedet mindre enn seks minutter etter at alarmen gikk. Da var tyvene allerede borte.

Rundt klokken 02.30 natt til onsdag gikk alarmen hos Bjørklund gullsmedforretning i Rygge storsenter.

– Mindre enn seks minutter senere var vi på plass, men da hadde de forsvunnet. På videoopptak ser vi at de er i butikken i mindre enn et minutt. De har utvilsomt visst hvor de skulle og hva de var ute etter, sier operasjonsleder Terje Marstad i Øst politidistrikt til VG.

Bildene viser to menn inne i lokalene.

– Vi vet de har stjålet noe, men det er fremdeles tidlig å si hva. Vi har krimteknikkere på stedet og jobber oss systematisk innover, fortsetter han.

Det er minst ett monter inne i forretningen som er ødelagt. Politiet mener tyvene har kartlagt området i forkant av brekket, og er interessert i alle relevante observasjoner fra publikum.

– Vi har ingen god beskrivelse av dem, men de er normalt bygget. Det er også verdt å merke seg at det er en markant høydeforskjell, sier operasjonsleder Marstad.

Politiet har også grunn til å tro at tyvenes bil har stått parkert mellom Carlbergveien 3 og Varnaveien 41, like ved senteret. Observasjoner knyttet til en personbil i tidsrommet 01.45 til 02.45 er av interesse for politiet.