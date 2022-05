KRAFT-TALEN: NHO-sjef Ole Erik Almlid kaster seg tungt inn i vindmølle-striden og vil ha massiv utbygging på land.

NHO-sjefen: Vil ha massiv vindmølle-satsing på land

OSLO SPEKTRUM (VG) NHO-sjef Ole Erik Almlid er ikke skremt av massiv lokal motstand: Han vil ha mye mer vindkraft på land i Norge. Han tar også til orde for å bygge ut mer vannkraft, selv fra uberørte vassdrag.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Vi må tørre mer i Norge. Og vi må tåle mer, om vi skal unngå en energikrise med veldig høye priser for husholdninger og industri, sier NHO-sjefen til VG idet han åpner NHOs årskonferanse torsdag morgen.

Det har i flere år pågått en heftig debatt og dragkamp rundt omkring i mange kommuner om vindmøller.

Det har endt med en politisk linje hvor det bare er kommuner som ønsker vindmøller, som får vindmøller.

– Du stikker hånden langt inn i et veldig hett politisk vepsebol, Almlid?

– Nå er det noen partier som er på glid. Men det er ikke det førende for oss. Vi har bedrifter og husholdninger som trenger strøm. Vi kan ikke legge vårt fremste konkurransefortrinn bak oss.

NHO-sjefen roser regjeringens satsing på havvind som kom onsdag, og som kan bli til 1500 havvindmøller i 2040.

– Veldig bra, sier han.

Men Almlid sier at det oppstår et gap lenge før det. NHO-sjefen refererer til rapporter fra Statnett om at Norge vil ha et kraftunderskudd fra 2026.

– Da er det for lenge å vente til 2040, sier han.

Knyttes til Europa

– Vi må si ja til mer vindkraft til havs og til lands, sa han da han åpnet NHOs årskonferanse i Oslo Spektrum torsdag morgen.

Han la til at vi også trenger mer vannkraft, karbonfangst og lagring (CCS), hydrogen, batteri, sol og til fortsatt olje- og gassproduksjon.

Almlid sa også i talen sin at vi må knytte vårt energinett enda nærmere Europa.

– Vi må knytte nettet vårt til Europa. Jeg er overbevist om følgende:

Vi må si et tydelig ja til mer samarbeid. Her hjemme. Og der ute.

Med Europa og resten av verden, sa han.

Mer vannkraft

Overfor VG utdyper han:

– Å si ja til mer vannkraft, betyr at vi må utvide de anleggene vi har. Det må eierne gjøre. Da snakker vi om åtte tWh. Så må vi bygge ut sidevassdragene. Og vi må tørre å spørre oss selv om det er andre vassdrag som kan tas i bruk. Vi må tåle mer i Norge om vi skal unngå en energikrise, forsyne husholdninger og industri med strøm på kort, mellomlang og lang sikt - og hjelpe Europa med å løse klimautfordringen, sier Almlid.

Sikkerhetspolitikk

NHO-sjefen sier at energipolitikk i stadig større grad også er sikkerhetspolitikk.

Han skulle hatt Nato-sjef Jens Stoltenberg med på konferansen, men Stoltenberg måtte melde pass etter en positiv corona-test.

Med krisen i Europa følger også kravet om en mer offensiv olje- og gass utbygging på norsk sokkel, fra NHO-sjefen:

– Vi ser en etterspørsel etter gass og olje som vi aldri har sett før, både på kort og lang sikt. Dette krever at vi kommer i gang igjen med nye felt. Etter hvert skal dette også bli til blå hydrogen, understreker han.