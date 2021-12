VARSLER KAMP: Denis Slabakov vil forhindre at kryptobedriften blir kastet ut av Alvdal.

Vil kjempe for russisk bitcoinfabrikk i Alvdal

I 21 minusgrader står Denis Slabakov på taket av en 40 fots stålcontainer i Alvdal, og jobber hardt for å dempe både støy og gemytter.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Etter at kommunen truet med å avslutte hele datasenterprosjektet hans i Alvdal, måtte Denis Slabakov ta grep for å rydde opp. Nå har den russiske datasjefen vært på to ukers sjarmoffensiv i Norge, i et forsøk på å forhindre at bedriften blir kastet ut av kommunen.

Naboer må beroliges. Støyproblemer og uklare eierforhold skal ordnes og avklares. Og ikke minst må ny leiekontrakt med Alvdal kommune avtales.

VG har gjennom flere reportasjer satt søkelys på kryptobedriften i Aukrustbygda, som eies av russiske investorer gjennom to holdingselskaper i Hongkong og Østerrike.

OMDISKUTERT: De russiske investorene har søkt om å utplassere totalt 24 containere i Alvdal.

Datasenteret som driver med mining av kryptovaluta, har etter fire års drift ennå ikke klart å gå i overskudd. Milliardinvesteringene som ble lovet julen 2017 ble det aldri noe av. Heller ikke de 65 arbeidsplassene russerne snakket så varmt om, vil bli en realitet i Alvdal.

Arrangerte folkemøte

Torsdag kveld arrangerte Slabakov folkemøte på Huset Aukrust i Alvdal. Med de kjente østerdølene Solan og Ludvig som tause tilskuere, ønsket den russiske prosjektlederen å dempe skepsisen som mange lokalt har uttrykt overfor bitcoinprosjektet.

Tolv tilhørere, hvorav tre var journalister, møtte opp, men Slabakov var likevel fornøyd med å få presentert sine planer for fremtidig bitcoinmining i Alvdal.

TYNT OPPMØTE: Denis Slabakov og medhjelper Jonny Andersen var fornøyd med å få presentert planene sine.

– Jeg håper vi kan fortsette å gjøre forretninger som vil være fordelaktige for både dere og oss, sa Slabakov til de fremmøtte.

Vil redusere støy

Tidligere i uken har den russiske prosjektsjefen hatt møte med ordføreren og rådmannen i Alvdal, og han har møtt flere av naboene som protesterer mot videre utbygging av serverparken.

En rekke naboer har klaget til kommunen på støy fra kjøleviftene og minerne (datamaskinene) som arbeider døgnet rundt med å mine eller grave frem bitcoin.

Ved hjelp av lokale håndverkere har Slabakov fått satt opp støyskjermer rundt kjøleventilene i de tre containerne. Skjermene leder varmluften til himmels, og demper støyen.

STØYSKJERMING: Denis Slabakov har bygget inn kjøleventilene for å dempe støyen.

Slabakov tar VG med på skogstur i løssnøen.

– Hør!, sier russeren entusiastisk.

– Vi er bare 200 meter fra containerne, og du kan ikke lenger høre støyen.

De russiske eierne ønsker å utvider serverparken med inntil 24 containere fylt med datamaskiner.

– Det støyer mindre nå, men støyen avhenger av vindretningen, så vi må vente og se litt til, sier tidligere ordfører Johnny Hagen, som er nærmeste nabo til serverparken.

RAUS RUSSER: Det ble mer enn nok kaffe og jordbærkake til de 12 fremmøtte på folkemøtet torsdag.

Den russiske bitcoinsjefen erkjenner at VGs opplysninger om en rekke uklare eierforhold stemmer.

Russerne etablerte seg i Norge kort tid før den store Nato-øvelsen Trident Juncture, noe som førte til at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mottok en rekke varsler fra folk som fryktet spionasje.

– Vi mistet et halvt år under etableringen fordi PST ble varslet om oss. Etterforskningen deres førte til at også russisk sikkerhetstjeneste ble koblet inn. Vi hadde ikke gjort noe galt, men ble etterforsket av sikkerhetstjenestene i både Norge og Russland. Det var rett og slett dårlig timing, sukker Slabakov.

Lederne ble pågrepet

At de to første daglige lederne i russernes norske selskap Dataroom begge ble pågrepet under en stor politirazzia og siktet for grov økonomisk kriminalitet i en annen politisak, gjorde heller ikke saken lettere for eierne, forklarer Slabakov.

– Telefonene i Norge var slått av, og ingen svarte på mail. For oss var det en katastrofe.

De hvite stålcontainerne bærer fremdeles både logoen og navnet til New Mining Company. Alvdal kommune trodde dette var eieren av serverparken, helt frem til VG i oktober kunne avsløre at det nevnte selskapet aldri har vært eier av anlegget.

FORVIRRING: Containerne er fremdeles merket med New Mining Company, som aldri har vært eier av serverparken.

– New Mining Company er bare et merkenavn, forklarer Slabakov.

I virkeligheten var det en av de nå siktede norske forretningsmennene som var eier av serverparken frem til eierskapet i 2019 ble overført til to holdingselskaper i Hongkong og Østerrike, som begge eies av russiske investorer.

Denis Slabakov opplyser til VG at han selv er engasjert i det Hongkong-registrerte Ariadne Holding LTD.

Bak det andre holdingselskapet står den fremtredende russiske forretningsmannen og tidligere politikeren Aleksander Ryazanov.

Vil slåss for bedriften

Den russiske sjefen og medeieren varsler nå kamp for å beholde den omstridte serverparken i Alvdal.

LANGE DAGER: Fire år etter oppstarten har russernes norske bedrift Dataroom ennå ikke tjent en krone.

Under kommunestyremøtet i oktober dukket en representant fra et konkurrerende norsk kryptovalutaselskap opp, og uttrykte interesse for å overta tomten hvis Alvdal kommune kaster russerne ut. Det ser ikke Slabakov med blide øyne på.

– Hvis noen prøver å ta dette fra oss, er det et ran. Før vi kom var det bare skog her. Det er ikke kommunen som har investert alle pengene for å få til dette anlegget. Vi kommer definitivt til å kjempe for å beholde det.

– Men hvorfor investerer dere så mye i å beholde et lite datasenter som er uten fast ansatte, og som aldri har tjent penger?

– Vi hadde håpet å tjene penger i år, men så gikk det ikke slik. Neste år kommer vi til å tjene godt.

Avgjøres i januar

Slabakov mener at et anlegg som serverparken i Alvdal, som allerede er oppe og går, i øyeblikket er gull verdt. På grunn av pandemien er det lange ventetider på en rekke komponenter, og etter at Kina tidligere i år forbød transaksjoner med kryptovaluta, er det utallige kinesere som er desperate etter å finne ledige steder for å drive bitcoinmining, hevder den russiske prosjektlederen.

Rådmann Per Arne Aaen i Alvdal opplyser til VG at russernes fremtid i Alvdal trolig blir en sak for bygdas politikere under kommunestyremøtet i slutten av januar.