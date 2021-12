TESTKØ: Julie Nygård etterlyser blant annet flere og mer tilgjengelige hjemmetester så man kan bidra med det man kan hjemme. Hun forstår ikke hvorfor det ikke selges i dagligvarebutikker.

Sto nesten bom stille i testkø i surt vintervær: − Helt uholdbart

Julie Nygård (35), Vilde Elise Gabrielsen (20) og Vidar Munkvold (43) måtte sykle fra Bygdøy til St. Hanshaugen for å teste seg søndag ettermiddag. Der møtte de lange køer.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Vi har stått her i 45 minutter kanskje, og nå har vi nettopp fått vite at vi mest sannsynlig ikke kommer inn, sier en tydelig frustrert Nygård. På den tiden anslår de at de har beveget seg 15–20 meter.

Ved den sentrumsnære teststasjonen på Adamstuen var det, nok en gang, lange køer søndag.

Det har vært vedvarende lange testkøer i Oslo, og smitten er stadig på vei oppover. I Oslo var det denne uken 6.385 påviste smittetilfeller, viser VGs coronaoversikt.

En times tid før stengetid klokken 17 strakk køen på Adamstuen seg nedover den mørke gaten, mens flombelysning og gatelys lyste opp teststasjonen.

Vått snøvær gjorde det ekstra surt å stå i lange køer.

Nygårds samboer Vidar Munkvold (43) har testet positivt på en hurtigtest og tenkte det var greit å ta en PCR-test. De bor på Bygdøy, og de har hatt besøk av Munkvolds niese, Vilde Elise Gabrielsen (20) fra Harstad. Sammen skulle de teste seg, men ble møtt av en testkø som nesten ikke bevegde seg.

– Vi har kommet fra containeren og hit på 45 minutter, sier Munkvold.

De var heldige og slapp likevel så vidt inn før stengetid, opplyser de til VG i etterkant.

FLOMLYS: Det er satt opp ekstra lyskilder for å bedre sikten i desembermørket på Adamstuen.

Syklet fra Bygdøy

De etterlyser blant annet flere teststasjoner i hovedstaden.

Da Munkvold hadde en positiv test, var det uaktuelt å ta kollektivtransport. Og som mange andre Oslo-boere har de ikke bil. Så de endte opp med å sykle hele veien fra Bygdøy til St. Hanshaugen, nesten 7 kilometer, på snø og slaps.

– Det tar en evighet å komme seg fra Bygdøy hit. Jeg skjønner ikke hvorfor det ikke er masse teststasjoner over hele Oslo.

– Å konsentrere all smitte her på ett sted, det er jo veldig lite gunstig det også, supplerer Munkvold.

Utvidede åpningstider og hjemmetest

Førjulstiden har brakt med seg mange dårlige nyheter med smitteøkning og inngripende tiltak på ny for en nær fullvaksinert voksen befolkning. Rundt 90 prosent av befolkningen over 18 år er nå fullvaksinert, og 71,9 prosent av hele befolkningen, viser VGs coronaoversikt.

I tillegg til tilgjengeligheten og et for lavt antall helsepersonell som er satt inn på teststasjonene, er de kritiske til at det ikke er utvidede åpningstider.

– Det er helt uholdbart og veldig kritikkverdig fra hovedstadens side, sier Nygård, som selv er sykepleierstudent.

– Man må møte etterspørselen, for nå er den ganske stor. Så da må man ha flere testsentre, flere folk på jobb, utvidede åpningstider og sikre at folk har lett tilgang til hjemmetester, så man kan gjøre det man kan hjemme, mener hun.

VINTERVÆR: Folk i testkø fikk informasjon fra en sykepleier underveis.

Tar tid å bygge opp testkapasitet

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad sier at mye av test-, karantene- og smittesporingskapasiteten ble bygget ned i høst, i tråd med smittevernfaglige anbefalinger.

– Det tar tid for kommunene å bygge dette opp igjen, og det er i praksis umulig å smittespore alle nærkontakter nå som folk har kontakt med mange titalls personer hver dag.

Fordi delta- og omikronvariantene kan smitte videre allerede etter en til to dager, er det veldig vanskelig å holde tritt med smittespredningen for kommunene.

– Redusert kontakt mellom mennesker innendørs, økt avstand, god ventilasjon og bruk av munnbind er effektive tiltak som vil bremse smittespredningen, men effekten på den mer smittsomme omikronvarianten er nok dårligere enn for deltavarianten, sier Nakstad.

Øker kapasiteten

På Oslo kommunes nettsider meldes det om stor pågang på coronatelefonen. De har også meldt om står pågang på teststasjonene. Det anbefales å bestille time på nett istedenfor å ringe.

Byrådsleder Raymond Johansen fikk påvist coronasmitte denne uken. Han måtte selv stå halvannen time i testkø i kulden på Adamstuen, skriver Dagbladet.

VG har vært i kontakt med Helseetaten i Oslo kommune søndag kveld, men de har ikke hatt anledning til å svare på spørsmål om pågangen på teststasjonene.

Forrige uke ga koordinator for test i Oslo kommune, Silje Thorkildson, uttrykk for at det hadde vært stor pågang på teststasjonene over lengre tid. Da hadde rundt 50.000 Oslo-folk testet seg den siste uken.

Kapasiteten har økt gradvis, og det blir sett på flere måter å bedre kapasiteten. Det har vært lange køer både ved timebestilling og drop in. Folk oppfordres til å kle seg etter været og være forberedt på ventetid, opplyste hun da.