AKTOR OG FORSVARER: Konstituert statsadvokat Silje Alsaker Solheim la ned påstand om 18 års fengsel for mannen som var tiltalt for drapet på Sofie Vo Nguyen (20). Til høyre mannens forsvarer, advokat Eirik Johan Mjelde.

Sofie-drapet: Dømt til 13 års fengsel

BERGEN (VG) Mannen som har vedgått å ha drept NHH-studenten Sofie Vo Nguyen (20) i Bergen i fjor høst, er dømt til 13 års fengsel.

Av Frank Haugsbø

Fredag ettermiddag offentliggjorde Hordaland tingrett dommen mot 20-åringen.

– Drapet skjedde plutselig, voldsomt og uprovosert, heter det i dommen.

Tingretten fant mannen skyldig i å ha drept Sofie Vo Nguyen. Han ble imidlertid frikjent for å ha voldtatt Sofie mens hun var i live, eller misbrukt henne etter at hun var død, som han var tiltalt for.

Han ble også funnet skyldig i brudd på dyrevelferdsloven, ved at han stengte Sofies katt inn i vaskemaskinen hennes. Katten ble senere funnet død.

Aktor, konstituert statsadvokat Silje Alsaker Solheim. la ned påstand om 18 års fengsel for mannen da rettssaken ble avsluttet 30. november.

Alsaker Solheim sa i retten at drapet på Sofie var planlagt.

Tingretten har delt seg i to med hensyn til vurderingen av om tiltalte handlet med overlegg.

Flertallet, fagdommer Anne Horn og en av meddommerne, finner det ikke bevist utover rimelig tvil at tiltalte handlet med overlegg.

– Selv om tiltalte i tiden forut for drapet hadde fremsatt uttalelser om drap på Sofie, senes om ettermiddagen før drapet, finner flertallet at det ikke er bevist utover enhver rimelig tvil at utsagnene var uttrykk for at tiltalte hadde tatt en beslutning om å drepe Sofie, heter det i dommen.

– Tiltalte har forklart at meldingene er uttrykk for «mørk humor» og at han ofte brukte provoserende utsagn for å få oppmerksomhet, men at utsagnene ikke var uttrykk for tanker om å drepe.

LEILIGHETEN: Det var i huset i bakgrunnen Sofie Vo Nguyen (20) ble funnet drept i september i fjor. På bildet en av politietterforskerne som arbeidet på åstedet.

Mannens forsvarer, Erik Johan Mjelde, sier til VG at han er fornøyd med dommen.

– På hans vegne er jeg glad og lettet over at retten fant at det ikke var grunnlag for å domfelle ham for voldtekt eller likskjending. Og jeg er glad og lettet over at retten har sett at overlegg er noe annet enn å skrive noe. Dette var ikke en gjennomtenkt og planlagt handling, det var en impulshandling, sier Mjelde.

Sofie Vo Nguyen og tiltalte flyttet til Bergen i august 2020, etter at hun hadde fått studieplass ved Norges Handelshøyskole (NHH). De hadde kjent hverandre siden barneårene, og i retten forklarte tiltalte at han var «dypt forelsket» i Sofie.

Retten vurderer at det var straffeskjerpende at avdøde ble angrepet i eget hjem mens hun var i sengen.

– Av allmennpreventive hensyn må det reageres strengt når drap skjer på den arena man skal være aller tryggest. Drapet skjedde plutselig, voldsomt og uprovosert. Det vektlegges også i straffeskjerpende retning.

Videre skriver retten:

– Tiltalte er frifunnet for likskjending og sovevoldtekt, og drapet ble ikke utført for å skjule, eller utføre et seksuelt overgrep. Likevel vurderer retten at det er straffeskjerpende at tiltalte etter å ha overtalt avdøde til å ha seksuell omgang, drepte henne. Etter rettens syn hadde tiltaltes handlinger forut for drapet elementer av seksuelt press, noe som gjør at selve drapshandlingen

fremstår som mer brutal. Videre har retten vektlagt at tiltalte fortsatte kvelningshandlingene for å være sikker på at offeret var død.

I formildende retning vektlegger retten at tiltalte erkjente de forholdene han straffedømmes for. Særlig er det at han erkjente drapet like etter at han ble pågrepet som tillegges vekt, fremgår det av dommen.

Under rettssaken ble det fremlagt flere meldinger tiltalte hadde sendt på ulike sosiale plattformer der han skrev om døden.

Blant annet spurte han et familiemedlem av Sofie om vedkommende brydde seg om han eller Sofie døde.

Etter flertallets syn er meldingene uttrykk for tiltaltes tanker om selvmord, og også om fantasier om å drepe Sofie, uten at han hadde tatt en beslutning om å drepe henne, heter det i dommen.

– Flertallet viser også til at tiltaltes øvrige atferd forut for drapet ikke var i overensstemmelse med en beslutning om å drepe Sofie, eller at han foretok overveielser for og imot å drepe henne. Han oppførte seg som på en normal dag og foretok ingen forberedende handlinger for å kunne utføre drap.

Ifølge dommen har rettens flertallet sett hen til at tiltale er lav og spinkel.

– Han kunne vanskelig være sikker på at han ville klare å ta livet av Sofie som var omtrent jevnstor med ham, ved utelukkende bruk egen fysisk styrke.

Sentralt for flertallets vurdering er tiltaltes forklaring om at det «klikket for ham» da Sofie fortalte at hun var blitt kjæreste med NN (red.anm.)

Flertallet har vektlagt at avdøde i chatt med søsteren den 22. september 2020 fortalte at hun ikke hadde sagt til tiltalte at hun var blitt kjæreste med NN.

– Etter flertallets syn er det rimelig tvil om at tiltalte var klar over at Sofie hadde blitt kjæreste med NN forut for at hun fortalte ham det, og det underbygger hans rettslige forklaring om at han drepte Sofie i affekt og uten forutgående beslutning, eller overveielser.

– Flertallet er under noe tvil, kommet til at tiltalte ikke drepte Sofie med overlegg.

Aktor i saken, Silje Alsaker Solheim, sier til VG at hun konstaterer at retten har dømt tiltalte for drap, og at det var dissens med hensyn til om drapet ble begått med overlegg.

– Jeg noterer at han ble frikjent for likskjending, og at retten hadde en annen vurdering av bevisene. Nå vill jeg bruke tid på å gjennomgå dommen. Det er Riksadvokaten som har kompetanse til å beslutte en eventuell anke.

Hordaland tingrett dømte også mannen til å betale 164.094 kroner i erstatning til avdødes mor. I tillegg ble han dømt til å betale oppreisningserstatning med 200.000 kroner til hver av foreldrene hennes.

Bistandsadvokat Einar Råen sier til VG at han har orientert sine klienter om dommen.

– Erstatningskravet som ble fremsatt er tatt til følge. Det er sider ved denne dommen som mine klienter reagerer på. Det går på relasjonen mellom avdøde og fornærmede, men dette vil jeg gjennomgå nærmere med dem, sier Råen.