Strammer inn: Derfor må mange flere bergensere i karantene

BERGEN (VG) Bergen opplever rekordhøy smitte, og vil nå behandle alle nye smittetilfeller som mistenkt omikronsmitte. Med krav om ti dagers karatene for alle nærkontakter, kan det bety at et svært høyt antall bergensere må i karantene om kort tid.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Torsdag avgjorde byrådet i Bergen at alle i Bergen som får påvist smitte fra 10. desember, også nærkontaktene deres, må følge de nasjonale isolasjons- og karantenekravene for omikron-smitte. Dette gjelder inntil den enkelte eventuelt får bekreftet at det ikke er omikron-varianten.

Kommuneoverlege Trond Egil Hansen i Bergen kommune sier til VG at de håper at ikke alle nye smittede er smittet av omikronvarianten.

Info Hvorfor havner flere i karantene i Bergen nå? Tidligere i pandemien måtte du i karantene som nærkontakt dersom du hadde vært under to meter fra en coronasmittet i mer enn 15 minutter. Slik har det ikke vært på lenge. For det har bare vært husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære (som en kjæreste) som havner i karantene. Men nå har det blitt en nasjonalt krav om karantene for alle nærkontakter igjen, såfremt det er mistanke om omikron-smitte. Når Bergen nå sier at de regner alle smittetilfeller som mistenkt omikron-smitte, gjeninnfører de i praksis karantene for alle nærkontakter. Vis mer

– Forhåpentligvis vil ganske mange kunne få avklart at det ikke er omikron likevel, slik at de kan gå over til de bestemmelsene som gjelder for deltavarianten. Dette bygger jo på en smittevernfaglig vurdering. I situasjoner der samfunnskritisk personell med disse strenge karantenebestemmelsene gjør at virksomheter ikke kan drive videre, går det an å gjøre individuelle risikovurderinger ved smittevernoverlegen.

– Hvis alt kan være omikron, og smitten forholder seg stabilt høy og kanskje øke, vil det kunne lamme byen?

– Nettopp derfor er dette et tiltak som ikke er forskriftsfestet, men som bygger på løpende smittevernfaglige vurderinger.

– Hva tenker du om det scenarioet?

– Det må gjøres avveininger. Hvis sykefraværet på grunn av dette tiltaket blir så høyt at stadig flere virksomheter står, må en selvfølgelig vurdere ulike risikoer opp mot hverandre.

– Hva tenker du på da?

– Det er jo en forhåpning om at økningen av omikron ikke vil bli like rask som den ellers ville blitt, med strengere isolasjons- og karantenebestemmelser.

HARDT PRESSET: Trond Egil Hansen er kommuneoverlege i Bergen.

Onsdag ble det registrert 384 smittetilfeller i Bergen. Torsdag var smittetallet på hele 471, det høyeste tallene som er registrert i kommunen gjennom pandemien.

Byrådsleder Roger Valhammer (Ap) sier til VG at beslutningen om skjerpede isolasjons- og karantenebestemmelser er basert på en smittevernfaglig vurdering fra smittevernoverlegen i kommunen.

– Vurderingen er at vi må betrakte alt som omikron først. Og når en eventuelt får bekreftet at det ikke er det, kan en gå over i et mildere isolasjons- og karatenesystem. Så en må ikke nødvendigvis sitte i ti dager i karatene hvis det ikke er omikron, da vil man kunne gå ut av karatene i tråd med de gamle «deltareglene».

– Men scenarioet er ganske dystert, hvis alle nye smittetilfeller skulle være omikron?

– Det dystre scenarioet er at omikron er kommet og den smitter mye raskere enn deltavarianten, og alle variantene før. Men så vet vi ikke om den fører til mer eller mindre alvorlig sykdom, og det er jo håpet, at det vil være mindre. Og da vil vi komme i en annen situasjon og må vurdere ting på nytt. Men siden vi ikke vet det, må vi legge til grunn at omikron vil være mer krevende i forhold til sykdom.

REKORDHØY SMITTE: Torsdag var smittetallet på hele 471, det høyeste tallene som er registrert i kommunen gjennom pandemien.

Valhammer sier at det derfor er viktig å stoppe spredningen, eller begrense den kraftig.

– Den beste måten å gjøre det på er å unngå at folk som er smittet møter andre. Da må vi ha strengere karantene- og isolasjonsregler. Det er smittevernoverlegens vurdering, at det er det beste verktøyet vi har nå.

– Frykter du at dette kan lamme byen?

– Hvis vi kommer i en situasjon der vi får utfordringer med helsetjenestene våre fordi mange er i karantene, vil smittevernoverlegen kunne gjøre vurderinger knyttet til det. For vår del er ikke dette en beslutning vi har tatt, det er en beslutning smittevernoverlegen har tatt og som vi forholder oss til.

Valhammer sier det foreløpig ikke er diskutert å innføre bruk av coronapass i Bergen.

– Vi er forberedt på at det vil kunne komme opp, og kan være et alternativ til strenge tiltak, spesielt når vi får mer kjennskap til omikron.

Ifølge kommuneoverlege Trond Egil Hansen n er smittesporingsarbeidet i kommunen nå under sterkt press.

– Det høye antall påvist smittede gjør at smittesporing ikke kan utføres like detaljert som tidligere, selv om smittesporerne jobber hardere enn noen gang. Derfor er vi nødt til å prioritere hvem man går nærmere inn på, og hvem som bare kan få beskjed om påvist smitte og selv orientere sine nærkontakter.

– Hvor mye er kapasiteten overskredet nå?

– Den er så overskredet at de kommer stadig mer bakpå i forhold til det de skulle ønske de kunne gjort. Men dette vil jo forverres ytterligere hvis smittetallene fortsetter å stige, sier Hansen.