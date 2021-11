FAREVARSEL: Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel for snø flere steder i landet fra mandag til tirsdag formiddag.

Kan bli snøkaos langs veiene natt til tirsdag: − Flere linjer har store problemer

Bodøværingene våknet til fullt snøkaos mandag morgen, og det er ventet store snømengder i resten av landet. Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel for flere steder.

I Nordland oppfordrer politiet alle til å la bilene stå om de kan på grunn av de enorme snømengdene.

Alle bybusser er innstilt inntil videre.

– Det sitter veldig langt inne, men vi ser at problemene hoper seg opp. Nå må vi komme i dialog med vedlikeholder, slik at vi etter hvert får satt i gang trafikken igjen, sier driftsleder i Salten for Nordlandsbuss, Hooman Rostamalipour, til Avisa Nordland.

Uværet har også nådd frem til Bergen, og snøen har begynt å «legge seg kraftig de aller fleste steder», opplyser Vegtrafikksentralen til Bergens Tidende mandag kveld.

Dette fører også til problemer for bussene:

– Store mengder snø og glatt vei fører mandag kveld til at flere linjer har store problemer, skriver buss-selskapet Skyss på sine hjemmesider.

Brøytemannskap i beredskap

Mette Brunæ, trafikkoperatør i Vegtrafikksentralen Øst, opplyser at de har brøytemannskap i beredskap som vil jobbe langs veiene utover natten og så lenge det er behov.

I Oslo, Viken og Innlandet er det nemlig varslet mellom 5 til 15 centimeter snø fra mandag kveld til tirsdag formiddag.

– Kommer det 15 centimeter med snø enkelte steder så er det selvfølgelig veldig mye, men vi får bare vente og se hvor mye som kommer, sier Brunæ.

Hun anbefaler bilister å medberegne seg litt ekstra tid for å komme frem til jobb. I tillegg opplyser hun om at det ofte er flere trafikkuhell når snøen kommer.

– Hvis man avpasser farten etter forholdene så skal det nok gå bra, legger hun til.

Meterhøy snø utenfor

Nathaniel Øyulvstad (22) i Bodø er vant til fuktig vær, men fikk hakeslepp da han kom skulle dra på jobb mandag morgen.

Utenfor døren ventet et ubrøytet vinterlandskap med snø som rakk ham til hoften. Å ta bussen kunne han bare glemme.

– Brøytemannskapet hadde brøytet deler av veien til jobb, men det var så tidlig på dagen og snøen falt i natt så de hadde ikke brøytet mye ennå, forteller han over telefon til VG.

– Det var tungt å pløye seg gjennom snømengdene, men må man så må man.

Bodø Nu omtalte saken først.

TØFFE TAK: Nathaniel Øyulvstad (22) måtte bakse seg til jobb i Bodø mandag morgen.

Info Dekktips for vinteren Fra 1. november og til første mandag etter 2. påskedag må mønsterdybden i dekkene være minst 3 millimeter, etter myndighetenes krav. If anbefaler at du skifter dekk før du har nådd denne mønsterslitasjen. Mønsterdybde måles i hovedrillene i de midterste tre firedeler av slitebanens bredde og rundt dekkets omkrets, bortsett fra der det er plassert slitasjevarslere.

Bruk av piggdekk eller kjetting er ikke lov fra og med første mandag etter 2. påskedag til og med 31. oktober. I Nordland, Troms og Finnmark er tilsvarende periode fra og med 1. mai til og med 15. oktober. Det finnes ingen frister når du bruker piggfrie vinterdekk.

Uavhengig av mønsterdybde og dekkslitasje: Sjekk gummiens tilstand, da gummiens egenskaper forringes over tid, og dekkene blir stivere, hardere og glattere. Det anbefales at vinterdekk skiftes etter fire til fem sesonger på bilen.

Husk å sjekke at dekktrykket er riktig, og pass på å kontrollere og etterskru mutterne etter at du har kjørt 10–12 kilometer. KILDE: If Skadeforsikring Vis mer

Øyulvstad anslår at han brukte 35 minutter på en gåtur som normalt hadde tatt ham 20 minutter. Underveis måtte han og en annen mann hjelpe en bilist som hadde kjørt seg fast.

– Til slutt måtte jeg bare gi opp og gå videre til jobb for ikke å komme for sent. Vi klarte ikke å få bilen løs, sier 22-åringen som jobber som kokk på kjøpesenteret City Nord.

– Som bodøværing er du kanskje vant til snø?

– Nei, vi er vant til litt sludd, men ikke så mye snø som dette. Jeg har aldri opplevd maken.

Snørik uke

Ifølge statsmeteorolog Ola Mellem ved Meteorologisk institutt vil snøværet fortsette:

– I dag er det snøbyger på kysten av Nordland og ute ved kysten av Troms. Det er ventet over 20 millimeter i Bodø de siste 24 timene. Men det er ikke alltid lett å måle hvis det er vind og intense byger. Snømengden kan variere fra sted til sted lokalt, sier han.

– Er det uvanlig med meterhøy snø i Bodø?

– Nei, det skjer innimellom det, at det kommer snøbyer, svarer Mellem sindig.

– Frem til onsdag ser det ut som om Lofoten er mest utsatt for snøbyger frem. Ellers så ser det ikke ut som om det blir så mye nedbør i Nord-Norge fremover.

I Lofoten kan det komme mellom 20 og 40 centimeter snø på 24 timer. Her startet snøfallet mandag formiddag.

Vest for Nordland er det ventet lavtrykk, men fralandsvind og forholdsvis kaldt vær på land vil holde bygene godt borte fra kysten, ifølge statsmeteorologen.

– Fra onsdag av kommer det et lavtrykk sør for Kolahalvøya. Da blir det økende østlig vind i Finnmark og Troms. Da vil det komme en del snøbyger i Finnmark i alle fall. Og etter hvert også i Troms onsdag og torsdag.

Ned mot minus 15

Temperaturmessig vil det forbli forholdsvis kaldt med rundt null grader.

– På kysten ved Øst-Finnmark vil det ligge på rundt null grader. Det høres ikke så kaldt ut, men på grunn av virkningen av vind i tillegg vil temperaturen føles lav, forklarer Mellem.

Inne på Finnmarksvidda vil temperaturen ligge mellom minus 5 og minus 10 grader mot slutten av uken. Også Tromsø vil holde seg på minussiden: Der er det ventet mellom minus 3 og minus 15.

I Nordland er det meldt minus 15 på Indre Helgeland og indre strøk, mens det lenger ute mot kysten blir mellom null til minus 5.

Gult farevarsel

Ifølge Yr har Meteorologisk institutt sendt ut farevarsel for snø (gult nivå) for Hordaland, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Østfold, Oslo, Akershus, Buskerud og Vestfold.

I Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane er det ventet mellom 5 og 20 centimeter snø fra mandag ettermiddag. Det verste snøfallet vil gi seg i løpet av natt til tirsdag.

De øvrige stedene er det ventet mellom 5 og 15 centimeter snø. I Hordaland vil snøen komme fra ettermiddagen, mens i Østfold, Oslo, Akershus, Buskerud og Vestfold starter det sent mandag kveld.

– Snøfokk i fjellet gir redusert sikt og mulighet for kolonnekjøring og/eller stengte veier, skriver Yr.

Vegtrafikksentralen vest opplyser på Twitter at entreprenører vil være i beredskap med alle tilgjengelige ressurser.

Sprengkulde i vente

I en oppdatering i 14-tiden mandag ettermiddag sier vakthavende statsmeteorolog Iselin Skjervagen hos Meteorologisk institutt til VG at det her utstedt tre farevarsler på vestsiden av Norge:

– Både Hordaland, Sogn og Fjordane og Sunnmøre har farevarsler. I tillegg har Hordaland farevarsel for kraftige vindkast. Sistnevnte gjelder fra sent mandag kveld til tirsdag morgen, opplyser Skjervagen.

ADVARER MOT HASTVERK: Folk bør beregne ekstra tid om morgenen, oppfordrer statsmeteorolog Iselin Skjervagen hos Meteorologisk institutt.

Hun råder folk til å beregne ekstra god tid når de skal på jobb tirsdag.

– Lavtrykket fra Storbritannia tar med seg mye vind. Man kan få lokalt snøfokk derdet snør og i tillegg er mye vind. Det kan bli kansellerte ferger, broer kan bli stengt og det vil bli lenger reisetid, advarer statsmeteorologen.

Fremover vil de holde seg kjølig i hele landet. I innlandet risikerer man tosifret minustall på gradestokken, mens kyststrøkene vil ligge og vippe litt over og under nullpunktet.

Mot helgen vil et nytt lavtrykk fra vest og inn mot øst sveipe over hele Sør-Norge.

– Store deler av Sør-Norge får nedbør i løpet av fredag, så det blir en våt start på helgen, sier Skjervagen.