SKATTEPROBLEMER: Stortingsrepresentanter og Stortingets administrasjon er i hardt vær.

Jusprofessor: Stortinget risikerer bøter og straffeskatt

Jusprofessor Arvid Aage Skaar sier at det kan se ut som Stortinget som arbeidsgiver kan ha brutt tre lover i pendlerboligsaken.

Av Eiliv Frich Flydal

Publisert: Oppdatert nå nettopp

I helgen skrev VG at Stortinget ikke har trukket skatt og betalt arbeidsgiveravgift for folkevalgte som har leid ut hjemstedet sitt når de har fått gratis pendlerleilighet i Oslo.

Seksjonssjef Lene Marie Ringså i juridisk avdeling i Skatteetaten forklarte regelverket på følgende vis fredag i VG:

– Leies egen boenhet ut helt eller delvis, kan man altså ikke motta fri pendlerbolig skattefritt.

Reglene er akkurat de samme for stortingsrepresentantene og regjeringsmedlemmer som for andre innbyggere. Når et gode som pendlerbolig må skattes av, skal også arbeidsgiver betale 14,1 prosent arbeidsgiveravgift.

– Plikter å skaffe seg kunnskap

Skattejurist og professor emeritus ved Universitetet i Oslo, Arvid Aage Skaar, sier til VG at det kan se ut som Stortinget har forsømt ansvaret og kan ha brutt sine plikter som arbeidsgiver etter folketrygdloven, skattebetalingsloven og skatteforvaltningsloven.

Skaar peker på at lignende tilfeller i det private næringslivet har endt med tilleggsavgift eller foretaksstraff og bøter.

STORTINGSDIREKTØR: Marianne Andreassen i vandrehallen på Stortinget.

– Stortingets administrasjon plikter å innberette representantenes skattepliktige inntekter, og å betale korrekt arbeidsgiveravgift. Hvis arbeidsgiveren er avhengig av å vite om stortingsrepresentantene har leid ut boligen på hjemstedet sitt, så plikter arbeidsgiveren å skaffe seg kunnskap om det, sier Skaar.

I skjemaet der Stortinget har bedt representantene oppgi informasjon som er relevant for om de kan få pendlerbolig eller ikke, har det aldri blitt stilt spørsmål om utleie på hjemstedet.

I helgen nektet Stortingets direktør Marianne Andreassen å svare VG på om administrasjonen har vært kjent med at skattereglene sier pendlere må skatte av pendlerboliger dersom de leier ut hjemstedet sitt.

– Lovgivningen er klar. Og det hjelper ikke at man ikke har tid eller forutsetninger for å sette seg inn i reglene. Slike forklaringer aksepteres ikke for andre arbeidsgivere.

Vanlig med bøter

Forrige uke beordret statsadvokaten i Oslo politiet til å åpne etterforskning for å finne ut av om det er begått lovbrudd, herunder mulige bedragerier, i saken om pendlerboligene.

KRITISK: Professor emeritus Arvid Aage Skaar

Professor Skaar er tidligere advokat og partner i Wiersholm og har ført mange saker i rettssystemet.

– Hvilke konsekvenser får det for private selskaper når ansatte ikke trekkes i skatt og arbeidsgiveravgift ikke betales inn?

– Normalt vil straffesanksjonen være alvorlig. Den vanligste reaksjonsformen for overtredelse av reglene om arbeidsgiveravgift er ileggelse av tilleggsavgift. Man vil i stedet få foretaksstraff i form av bøter, sier Skaar.

Skatteetaten opplyser til VG at foreldelsesfristen for skattesaker er opptil ti år, dersom den skattepliktige ilegges skjerpet tilleggsskatt eller anmeldes for brudd på straffebestemmelsene i straffeloven.

Stortinget omfattet

Foretaksstraff er hjemlet i straffelovens §27 og §28 og kan gis til både selskaper, stiftelser og offentlige organer. Stortinget er Norges øverste organ og har ansvaret for å styre Norge.

Professor emeritus i rettsvitenskap Eivind Smith ved Universitetet i Oslo mener Stortingets administrasjon faller innenfor lovens virkeområde.

Smith poengterer at Stortingets administrasjon er der for å betjene Stortinget som vår høyeste lovgivende makt, men ikke selv utgjør en del av den lovgivende makt.

– Når man snakker om Stortinget sikter man normalt til nasjonalforsamlingens konstitusjonelle oppgaver og til den lovgivende makt. Vårt høyeste folkevalgte organ kan ikke straffes, men står bare til ansvar overfor velgerne, sier Smith.

– Men Stortinget har også en utstrakt administrativ virksomhet, som utbetaler lønn, reisegodtgjørelser, forvalter pendlerboliger, driver med adgangskontroll og mye annet, sier Smith.

– Dette er virksomhet av samme art som andre offentlige organer og arbeidsgivere driver, og det er ingen grunn til å unnta denne virksomheten fra bestemmelser om foretaksstraff dersom lovgivningen for øvrig rammer forhold av den typen som har kommet frem, sier Smith.

Det samme gjelder for ansatte i administrasjonen. I en kronikk i Aftenposten oppfordret han i høst Stortinget til å overlate til andre å kontrollere en større del av virksomheten.

Anonyme feil teller

Jusprofessor Jon Petter Rui ved Universitetet i Bergen sier at foretaksstraff kan ilegges når en lov eller forskrift som gir grunnlag for bruk av straff er overtrådt av noen som har handlet på vegne av foretaket.

OMFATTET: Jusprofessor Jon Petter Rui mener Stortingets administrasjon er omfattet av loven om foretaksstraff.

– Det kreves altså at en fysisk person i virksomheten har overtrådt et straffebud, og at det er gjort uaktsomt, sier Rui til VG.

– Men det kreves ikke at en bestemt persons feil identifiseres. Såkalte anonyme feil, og summen av flere enkeltstående feil, er omfattet. Jeg kan ikke se at Stortingets drift faller utenfor virkeområdet for foretaksstraff, sier jusprofessor Jon Petter Rui ved Universitetet i Bergen.

VG har bedt Stortingets direktør Marianne Andreassen om en kommentar til saken. Hun fikk mandag morgen et brev fra Frps parlamentariske leder Sylvi Listhaug med flere spørsmål om administrasjonens håndtering av pendlerboligsakene.

– Jeg vil nå konsentrere meg om svare Listhaug. Dette vil ta litt tid, og jeg kan ikke besvare spørsmål fra pressen før jeg har svart Listhaug. Svaret til henne vil besvare mye av det media nå spør om. Jeg ber om forståelse for at jeg må prioritere svaret til henne.

– Store tall

VG er kjent med at flere stortingspolitikere har leid ut hjemstedet sitt mens de bodde gratis i Oslo.

Søndag skrev VG at stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes (SV) og Stortinget samlet risikerer en regning på 350.000 kroner.

– Dette er store tall for skattemyndighetene, understreker Skaar.

STORTINGSLEILIGHET: En stortingsleilighet på 60 kvadratmeter på Majorstuen i Oslo som VG har besøkt.

Verdien av Fylkesnes sin pendlerbolig sentralt i Oslo er estimert til 130.000 kroner i året av Stortinget. Det inkluderer møbler, strøm og felleskostnader. Det får Skaar til å reagere.

– Det er et høyst relevant spørsmål om ikke den reelle verdien av pendlerboligene er vesentlig høyere enn det som er oppgitt her, og i så fall har skattemyndighetene hjemmel for å korrigere inntekten. Det vil også slå ut på arbeidsgiveravgiften. Arbeidsgiveren risikerer tilleggsavgift, og skattyteren risikerer tilleggsskatt. Tilleggene kan bli opp til 60 prosent av normal avgift og skatt, dersom man mener arbeidsgiveren, eller skattyteren, har opptrådt grovt uaktsomt, sier Skaar.