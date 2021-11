IKKE FORNØYD: SV-leder Audun Lysbakken.

Lysbakken om statsbudsjettet: − Ikke i nærheten av en sluttrunde

Audun Lysbakken (SV) beskylder regjeringspartiene for skru opp temperaturen i forhandlingene om tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet. Mandag møter han de parlamentariske lederne av regjeringspartiene.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Jeg er misfornøyd med hvor vi er, ikke minst fordi regjeringspartiene spinner rundt våre posisjoner i mediene, sier SV-leder Audun Lysbakken i det han er på vei inn i et møte med de to parlamentariske lederne Rigmor Aasrud (Ap) og Marit Arnstad (Sp) mandag morgen.

– Vi er ikke i nærheten av en sluttrunde, legger han til.

Lysbakken var svært opprørt da han møtte pressen på Stortinget mandag morgen. Han mener regjeringspartiene har røpet forhandlingsposisjoner hos NRK.

– Jeg har aldri vært med på at regjeringspartier skrur opp temperaturen i forhandlingene slik de gjør nå, sier Lysbakken.

Ifølge NRK er det allerede flyttet på godt over tre milliarder kroner i budsjettforhandlingene.

Samme nyhetskanal meldte at det låste seg i forhandlingene i går kveld, blant annet fordi SV stilte for store krav.

Klimatiltak blant stridsspørsmålene

Lysbakken avslører at klimatiltak er blant temaene hvor de står lengst fra hverandre i forhandlingene.

– Regjeringspartiene må komme i et annet gir, de må snekre et budsjett som et reelt flertall kan stille seg bak, sier han.

STATUS: Audun Lysbakken (SV), Marit Arnstad (Sp) og Rigmor Aasrud (Ap) på plass rundt møtebordet for en «statussamtale» mandag morgen.

Søndag kom det flere meldinger om at forhandlingene er flyttet til de parlamentariske lederne, fremfor representantene i finanskomiteen. Lysbakken ville ikke bekrefte dette, men ga et klart budskap om hva han mener.

– Jeg mener det er lurt å fortsette forhandlingene i finanskomiteen fordi jeg mener vi ikke er i nærheten av en enighet, avstanden er altfor stor.

Han sier forhandlerne i SV har alle fullmakter de trenger.

Ap: – Enige om de store utfordringene

Aasrud og Arnstad var imidlertid svært tilbakeholdne om prosessen da de møtte pressen før møtet.

– Vi er enige om de store utfordringene i Norge. Vi må få til et mer rettferdig Norge, flere arbeidsplasser og større klimakutt. Nå skal vi gå gjennom forhandlingene så langt og gjøre opp status sier Aasrud på vei inn i møtet.

– Er det er forhandlingsmøte?

– Vi skal ha en statussamtale med Audun og finne ut hvor vi er i forhandlingene og høre hva han har å si om forhandlingene som har skjedd hittil, sier Aasrud.

– Vi synes det er bra om vi får litt fremdrift i forhandlingene, det håper vi å få nå, sier Arnstad.

På spørsmål om forhandlingene nå flyttes til de parlamentariske lederne, er Arnstad knapp.

– Det får vi se, jeg opplever at Lysbakken kaller det et statusmøte, sier Arnstad.