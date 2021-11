MØTE PÅ TOPPEN: Audun Lysbakken møtte Aps parlamentariske leder Rigmor Aasrud og Sps Marit Arnstad etter at forhandlingene mellom partiene har gått i stampe på Stortinget.

Budsjettdramaet: Her har SV fått nei fra regjeringspartiene

STORTINGET (VG) Forhandlingene om statsbudsjettet for neste år går tregt. SV har fått nei på flere av sine krav. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) er tett koblet på forhandlingene, får VG opplyst.

Stemningen var anstrengt før møtet med de tre parlamentariske lederne Audun Lysbakken (SV), Rigmor Aasrud (Ap) og Marit Arnstad (Sp) i Statsrådssalen på Stortinget mandag morgen. Lysbakken beskyldt blant annet regjeringspartiene for å røpe forhandlingsposisjoner.

Etter møtet var tonen en annen.

– Nå ser jeg lysere på det. Vi kan komme videre på en konstruktiv måte. Vi kan få høyere tempo, og det tror jeg er nødvendig, sier Lysbakken etter møtet.

– Vi har ingen avtale før vi har en avtale og så jobber vi med konkrete løsninger. Nå har vi først og fremst blitt enige om prosessen videre, sier Lysbakken.

– Vi skal sikre videre fremdrift med forsterkede lag, sier parlamentarisk leder Marit Arnstad (Sp).

Nytt møte

Ved 14-tiden mandag var det nytt møte mellom partene, der både finanspolitikerne og de parlamentariske lederne var med.

Det varte bare mellom 35 og 40 minutter, men etterpå var det ytterligere tegn til optimisme blant forhandlerne:

– Nå er vi på sporet av en bedre prosess, det er raskere tempo og mer fremdrift, sier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski til VG etter møtet.

Også Aps parlamentariske leder Rigmot Aasrud mener samtalene nå er på rett spor:

– Med den farten vi har nå, når vi har satt oss ned med gode folk, så må vi ha tro på at vi skal lande et godt budsjett, svarer Aasrud på spørsmål om hun tror partiene rekker fristen, som er fredag.

Finansminister og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum er også tett koblet på arbeidet, og har jevnlig vært til stede på Stortinget mens forhandlingsdelegasjonene har vært i møter, ifølge VGs kilder.

Fått nei

VG får opplyst at regjeringspartiene har foreslått «seiere» til SV som er hentet fra Hurdalsplattformen – som altså allerede er regjeringens politikk.

I sitt alternative budsjett foreslår SV en ny omstillingsavgift på produksjon av olje og gass. VG får opplyst at Sp og Ap ikke så langt har gått med på noen variant av en slik avgift.

SV har foreslått økte inntekter gjennom økt skattlegging av personer med store formuer – uten å ha fått gjennomslag, ifølge VGs opplysninger.

VG er også kjent med at feriepenger for personer på dagpenger har vært et tema i forhandlinger - men at SV mener det må skje utenfor den rammen partiet selv forhandler om.

SV var misfornøyd

Da Lysbakken ankom mandagens første forhandlingsmøte rundt klokken ti, var han tydelig irritert.

– Vi er ikke i nærheten av en sluttrunde, sa han.

Han mente at regjeringspartiene har røpet forhandlingsposisjoner hos NRK.

IKKE FORNØYD: SV-leder Audun Lysbakken.

– Jeg har aldri vært med på at regjeringspartier skrur opp temperaturen i forhandlingene slik de gjør nå, sa Lysbakken.

Etter møtet ble Arnstad og Aasrud konfrontert med Lysbakkens irritasjon.

– Jeg har ingen kommentar til det, det var en god stemning i rommet sa Arnstad, og siktet til møtet de nettopp hadde hatt med Lysbakken.

Ifølge NRK er det allerede flyttet på godt over tre milliarder kroner i budsjettforhandlingene.

Samme nyhetskanal meldte at det låste seg i forhandlingene i går kveld, blant annet fordi SV stilte for store krav.

Lysbakken avslørte før møtet at klimatiltak er blant temaene hvor de står lengst fra hverandre i forhandlingene.