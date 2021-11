Der kom vinteren - trafikkaoset uteblir foreløpig

Tirsdag morgen våknet også østlendingene opp til flere centimeter snø. Foreløpig har det ikke påvirket morgenrushet i nevneverdig grad.

Snøkaoset som var varslet kunne oppstå tirsdag morgen, har så langt uteblitt i Oslo. Det opplyser operasjonsleder Christian Krohn Engeseth til VG på morgenkvisten tirsdag.

– Det ser greit ut foreløpig på kameraene til Vegtrafikksentralen. Det er fremdeles spredt trafikk, sier han, til tross for at det har falt en del snø i løpet av natten.

Samtidig har politiet tirsdag morgen stanset en bilfører som ikke hadde forberedt seg på det vinterlige været.

– En patrulje kom over en bil med merkelig kjøreatferd. Det viste seg at bilen hadde sommerdekk. Sjåføren anmeldes for brudd på veitrafikkloven, sier Engeseth.

– Status er at trafikken går saktere enn normalt, folk har tydeligvis skjønt at det går an å tilpasse kjøringen etter føreforholdene siden de er litt varierende avhengig av hvilken vei man kjører på, sier trafikkoperatør i Vegtrafikksentralen Øst, Hans Are Dahl, til VG.

– Så langt er det ikke meldt om større hendelser, sier han rundt klokken 07.30.

– Det er tydelig at folk respekterer at det er litt mer utfordrende kjøreforhold nå. Det er ikke mye nedbør, men man må respektere den nedbøren som har kommet, legger han til.

Tross en rolig start melder politiet og Vegtrafikksentralen Øst om flere ulykker på morgenkvisten på Østlandet.

Nødetatene har rykket ut etter melding om ulykker på E6 både ved Vestby i Nordre Follo og ved Kjenn. Det skriver Øst politidistrikt på Twitter.

Klokken 07.15 melder Vegtrafikksentralen at ett felt langs E6 Operatunnelen i Oslo er stengt i retning Ulven.