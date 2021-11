Advarer mot falsk brennevin: − Samme risiko som å kjøpe den i en mørk bakgate

De siste 18 månedene har det blitt importert over 50 000 tomme glassflasker til Norge. Tolletaten mistenker at disse skal brukes til å selge ulovlig – og potensielt farlig – brennevin.

Av Vilde Haugen

Publisert: Nå nettopp

En varebil registrert i Litauen ble 12. november stoppet på Svinesund, ved grensen til Norge. I bagasjerommet fant tollerne over 1000 tomme glassflasker, og flere esker med korker.

Tolletaten mistenker at flaskene skal benyttes for ulovlig salg av brennevin i Norge, da mottageren av flaskene ifølge dem ikke hadde noen logisk grunn til å motta flaskene.

Nå advarer de folk mot å kjøpe brennevin fra ulovlige utsalgssteder. Årsaken er at etatens beslag og etterretningsanalyser tilsier at det blir importert store mengder med tomme brennevinsflasker, kartonger, etiketter og korker til Norge.

Tolletaten opplyser til VG at bare i løpet av de siste 18 månedene er det blitt importert inn over 50 000 tomme brennevinsflasker. I tillegg har det blitt avdekket smuglingsforsøk av flasker i store kvantum.

Det er sannsynligvis store mørketall når det gjelder antallet tomflasker som kommer inn over landegrensen, mener Tolletaten.

BEKYMRET: Tolldirektør Øystein Børmer forteller at falskt brennevin i verste fall kan være svært helseskadelig.

Helseskadelig

Ifølge Tolletaten kan emballasjen til brennevinet være forseglet og tilsynelatende stamme fra en kjent merkevare, og dermed fremstå som trygt. Men å innta det kan medføre alvorlig helserisiko.

At mange trolig har tilgang til såkalt falskt brennevin, inkludert unge under 20 år, bekymrer tolldirektør Øystein Børmer.

– Ingen må tro at det er trygt å kjøpe brennevin ulovlig, selv om det ser ut originalvarer på flaske eller kartong. Det kan være samme risiko som å kjøpe brennevinet på plastdunk i en mørk bakgate, sier han.

– Våre observasjoner viser at de kriminelle nå legger mer innsats i emballeringen, men det rokker ikke ved at det utgjør en alvorlig helserisiko å drikke ulovlig brennevin.

Også Helsedirektoratet fraråder på det sterkeste å innta brennevin som er solgt ulovlig.

– Denne spriten kan potensielt være ekstremt helsefarlig. Man tar en kjemperisiko hvis man drikker sprit som er kjøpt ulovlig, sier avdelingsdirektør for avdeling levekår, Øyvind Giæver.

– Hvorfor er denne brennevinet potensielt farlig?

– Det er ikke de samme mekanismene for kvalitetskontroll for ulovlig brennevin som den du kjøper lovlig. Spriten kan inneholde metanol, som er giftig og som kan forårsake blindhet og i verste fall død.

Svensk politi har tidligere advart om at unge blir tilbudt brennevin via sosiale medier. De skal ha mottatt flere anmeldelser fra ungdommer som har fått problemer med synet, kramper og pustebesvær etter at de har drukket sprit fra falske brennevinsflasker som er blandet med blant annet metanol.

Fikk kjøre videre

Tross mistanken kunne sjåføren av den litauiske varebilen fortsette inn i Norge for å levere varene, da kontrollen ikke viste noen avvik mellom deklarasjon og menge eller type varer.

Tolletaten uttaler imidlertid at det er svært sannsynlig at det foregår ulovlig brennevinsproduksjon innenfor Norges grenser, og at denne trolig blir tappet på de importerte og innsmuglede flaskene og kartongene.

– Det er også sannsynlighet for at det også blir brukt innsmuglet brennevin, som trolig kommer over grensen via store konsentrerte forsendelser som ren sprit, og som blandes til brennevin i Norge, uttaler Tolletaten.

– Hvorfor ble ikke varene beslaglagt, dersom det var mistanke om ulovlig bruk?

– Det er lov å importere tomme flasker og kartonger, så lenge de er fortollet, og de ikke bryter med immaterielle rettigheter som er beskyttet i Norge. Men de som smugler dette inn, bryter loven. Dersom det blir oppdaget at man har smuglet flasker/kartonger, vil disse i førsteomgang bli beslaglagt og saken politianmeldt.

Tollregler Dersom flasker og kartonger deklareres som noe annet enn det de er, vil den som er ansvarlig for feildeklareringen kunne få overtredelsesgebyr som følge av at det er gitt uriktige opplysninger til tollmyndighetene. Dersom feilen fører til at det er betalt for lite mva. eller særavgifter, vil saken oversendes Skatteetaten for videre oppfølgning. Dersom det kun deler av innholdet deklareres, vil den som er ansvarlig for feildeklareringen kunne få overtredelsesgebyr som følge av at det er gitt uriktige opplysninger til tollmyndighetene. Dersom feilen fører til at det er betalt for lite mva. eller særavgifter, vil saken oversendes Skatteetaten for videre oppfølgning. Ved oversendelse til Skatteetaten vil ikke tollmyndigheten ilegge noen sanksjoner. Kilde: Tolletaten. Vis mer

980 LITER: I oktober beslagla tollerne nesten 1000 liter med falsk whisky.

Beslagla 980 liter whisky

Det er imidlertid ikke kun innenfor landegrensene at det blir produsert ulovlig alkohol, og på grunn av koronapandemien og endringer i grensetrafikken, har det vørt økt fokus på å avdekke import av innsatsvarer til ulovlig brennevin. Natt til 21. oktober ble det gjort et beslag av 980 liter alkohol ved Åsnes i Innlandet.

Sjåføren stakk av, men ble fanget opp av svensk politi. Det viste seg at sjåføren kjørte en svenskregistrert varebil som var utstyrt med falske danske skilt. I bilen fant de 49 kartonger med whisky, som var med falske whisky-etiketter. Dette gjør at tolletaten mistenker at emballasjen ikke inneholder ekte alkohol, men falsk whisky.

Blant de falske alkoholvarene som blir importert til Norge, er det vodka og whisky som topper lista. Mesteparten blir produsert i Øst-Europa. I 2002 ble det beslaglagt over 5000 liter med uekte og potensielt farlig alkohol på vei inn i landet. Det største beslaget var på 3880 liter falsk vodka, og det andre beslaget var på 1200 liter vodka.