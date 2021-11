FORNØYD: Arbeidsminister Hadia Tajik er glad for at Stendi-saken er avklart. Utfallet av saken er viktig for hele det norske arbeidslivet, mener hun.

Hadia Tajik om Stendi-saken: Vil foreslå endringer i arbeidsmiljøloven

– Å gjøre disse endringene vil bedre ivareta arbeidsfolk og virksomheter som driver seriøst, sier arbeidsministeren til VG.

Av Malene Birkeland

Publisert: Nå nettopp

I går meldte VG om at Høyesterett avviste Stendis (tidligere Aleris) anke – og at omsorgsarbeidere får millionerstatning fra velferdsselskapet.

– Det skal ikke være mulig å organisere seg bort fra arbeidsgiveransvaret, slik at de som utfører jobben mister grunnleggende rettigheter, sier arbeidsminister Hadia Tajik til VG.

Den endelige dommen mot Stendi falt i juni i år. Da ga Borgarting lagmannsrett de 22 omsorgsarbeiderne medhold i at de hele tiden har vært arbeidstagere, til tross for at de hadde blitt behandlet som selvstendige næringsdrivende (oppdragstagere).

Tajik forteller at hun har fulgt saken tett siden den gikk i Tingretten i 2019.

– Jeg er veldig glad for at saken er avklart juridisk. De har etter mitt syn opplevd helt uakseptable forhold og det å få denne avklaringen nå er viktig for hele det norske arbeidslivet, sier hun.

Vil gjeninnføre kollektiv søksmålsrett

Arbeidsministeren mener denne saken viser betydningen av å være organisert, og å ha sterke fagorganisasjoner i ryggen.

I september krevde LO-topper lovendring i kjølvannet av Stendi-saken. Fellesforbund-leder, Jørn Eggum, sa den gang at arbeidsmiljøloven måtte endres, «slik at arbeidstagerne i Norge faktisk får være arbeidstagere, som sikrer pensjonsrettigheter og et regelverk som hindrer usaklige oppsigelser og avskjeder».

LO-TOPPER: Fellesforbund-leder Jørn Eggum, LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Fagforbund-leder Mette Nord møttes i september på Youngstorget i oslo, før sentralstyremøtet til Arbeiderpartiet.

– Har du en plan for hvordan saker som dette ikke skal skje igjen?

– Det er to ting jeg kommer til å gjøre. Det ene er at jeg vil foreslå at man gjeninnfører den kollektive søksmålsretten, og den vil i første omgang handle om ulovlig innleie av arbeidstagere. Det vil styrke fagorganisasjoners forutsetninger for å gå til søksmål, sier Tajik.

Kollektiv søksmålsrett gir fagforeningen rett til å reise søksmål mot ulovlig innleie.

Vil foreslå endring på nyåret

Arbeidsministeren lover også at hun vil foreslå endringer i arbeidsmiljøloven.

– Sånn at vi klargjør arbeidstagerbegrepet. Vi må også få tydeligere frem at omgåelser av arbeidsgiveransvaret ikke vil bli akseptert.

Hun legger til at dette også er et arbeid som Fougner-utvalget har sett på – og at hun inn i det neste året vil følge opp forslagene som kommer derfra. De to forslagene Tajik har nevnt ovenfor er de hun først vil ta tak i.

VIL FORESLÅ ENDRING: Arbeidsministeren vil på nyåret foreslå endringer i arbeidsmiljøloven.

– Å gjøre disse endringene vil bedre ivareta arbeidsfolk og virksomheter som driver seriøst, slik at de får styrket sin posisjon mot virksomheter som driver useriøst og som setter lønns- og arbeidsvilkår under press, sier hun.

– Når vil disse endringene skje?

– Det med kollektiv søksmålsrett kommer jeg med forslag til Stortinget om tidlig på nyåret. Forslaget er allerede sendt på høring. De andre endringene krever litt grundigere arbeid. Men jeg kommer til å prioritere det inn i det neste året, sier hun.

I september skrev VG en sak om at Stendi erkjenner at deres omsorgsarbeidere skal behandles som arbeidstagere.

Kommunikasjonsdirektør Julie Borchgrevink i Stendi sa at de hadde endret sin praksis.

– Daværende Aleris Ungplan & BOI intensiverte arbeidet med faste ansettelser i 2017/2018, og hovedregelen i selskapet har siden da vært faste ansatte, sa hun den gang.