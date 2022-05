SPØR: Den offensive klimapolitikken uteblir, sier Lars Haltbrekken i SV. Han

SV: − Hvor er klimaministeren?

Klimaministeren er lite synlig og blir overkjørt av kollegaer i regjeringen, mener Lars Haltbrekken i SV. – Sitter ikke på siden og kommenterer som en slags aviskommentator, svarer Espen Barth Eide (Ap).

Av Runa Victoria Engen

– Det vi har sett siden denne regjeringen startet, er en overkjøring av klima- og miljøministeren og en avlysning av regjeringens egne klimamål, sier Lars Haltbrekken til VG.

Stortingsrepresentanten for SV sier at han hadde forventet en mye mer offensiv klimaminister i Espen Barth Eide.

SV er partiet som sikrer mindretallsregjeringen flertall, og som skal forhandle med regjeringen om statsbudsjettet.

– Vi har sett ganske lite til ham på Stortinget, han har ikke levert saker av betydning. Samtidig har vi aldri hatt en klimaminister med så gode kort på hånden, siden det aldri har vært større enighet om vitenskapen om klimaendringer enn det er nå, sier Haltbrekken.

Synlig ute, lite hjemme

Etter regjeringsskiftet høsten 2021, tok Espen Barth Eide over ministerposten fra Venstre. Med jobben kom oppgaven med å lande en komplisert avtale om klimakvoter under FNs klimaforhandlinger i Glasgow.

Norge var også oppnevnt som presidentskap av FN, da en global avtale om å bekjempe plastforsøpling ble vedtatt.

– Han har vært synlig og gjort en god jobb på plastavtalen og i klimaforhandlingene. Det hjelper ikke når andre regjeringskollegaer overkjører og avlyser våre egne klimamål her hjemme, sier Haltbrekken.

STORE BORD: Og store ord. Her er Espen Barth Eide i møte med indias delegasjon til klimaforhandlingene i Glasgow, høsten 2021. De diskuterer ord som førte til at India truet med å stanse hele avtalen, noen få dager senere.

Lister opp

Han gir flere eksempler på saker der han sier klimaministeren burde vært på banen:

Regjeringen vil ikke automatisk nekte oljeprosjekter, selv om utredninger viser at de strider med målet om å holde global oppvarming under 1,5 grader. Det sa olje- og energiminister nekte oljeprosjekter, selv om utredninger viser at de strider med målet om å holde global oppvarming under 1,5 grader. Det sa olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) til Aftenposten nylig

Endringer i energimeldingen kom fra Olje- og energidepartementet før påske . – Målet om å kutte norske klimagassutslipp med 55 prosent er det viktigste for energimeldingen, men det synes ikke igjen i energimeldingen, sier Haltbrekken.

Kommunalministeren vil mykne opp reglene som hindrer utbygging i strandsone og myr, reglene som hindrer utbygging i strandsone og myr, ifølge Klassekampen

Det ble lovet grundigere utredninger av klima og natur, når det gis nye lisenser til å lete etter olje og gass i de forhåndsdefinerte områdene. – Nå vil de heller komme tilbake til dette i senere utlysninger, sier Haltbrekken.

Stortinget burde raskt fått en ny klimaplan på bordet, i tillegg til en egen melding om vern av natur.

– Olje- og energiministeren og kommunalministeren har hatt fritt spillerom til å overkjøre og avlyse regjeringens egne miljømål. Da etterlyser vi klimaministeren, sier Haltbrekken, og spør samtidig:

– Hvorfor er ikke Barth Eide ute og protesterer på dette? Vi hadde forventet å se en langt mer offensiv klima- og miljøpolitikk fra ham.

Ikke en aviskommentator

– Jeg er til enhver tid enig i at alle kan gjøre mer. Meg selv inkludert, sier Espen Barth Eide (Ap) til VG.

Der slutter også enigheten.

– Haltbrekken er nok mer opptatt av enkeltutspill, og litt mindre av helhet enn det jeg er, sier Barth Eide.

Han er mer opptatt av intense forhandlinger om statsbudsjettet, sier han, og deltar aktivt i utformingen av EUs klimapolitikk.

Han avviser at han blir overkjørt av sine kollegaer i regjering.

– Jeg jobber nært og mye med alle mine kollegaer i andre departement. Da sitter jeg ikke på siden og kommenterer alle saker, som en slags aviskommentator, sier Barth Eide.

TIL STEDE: I forrige uke deltok Espen Barth Eide i spørretimen på Stortinget. Tonen virker god med tidligere oljeminister, nå arbeidsminister Marte Mjøs Persen (Ap), og finansminister Trygve Slagsvold Vedum i Senterpartiet (t.h.).

Ingen dato for klimamelding

Det vil ikke komme en ny klimamelding med det første. Barth Eide viser til at det var bred enighet på Stortinget om den som ble vedtatt i fjor.

Da under forrige regjering.

– Den neste store saken som styrer klimapolitikken er statsbudsjettet. Det har vi jobbet beinhardt med, siden vi ble enige med SV om det. Vi jobber nå med klimapolitikk som SV har støttet og gitt et flertall, sier klimaministeren til VG.

Blant enkelttiltakene han vil nevne, er økningen av CO₂-avgiften.

FÅ TILTAK: Lars Haltbrekken forventer ny klimamelding fra regjeringen. Den kommer ikke med det første, ifølge klimaministeren.

Å ikke uttale seg om enkeltsakene er en bevisst strategi, ifølge klimaministeren. Hver statsråd svarer på klimapolitikk for sitt departement.

– Vi er opptatt av at klimapolitikken er hele regjeringens ansvar. Det er ikke lenger sånn at klimapolitikk er noe som kommer fra klimadepartementet alene, sier Barth Eide.

I stedet skal de samarbeide på tvers av regjeringen, for å sikre en helhetlig plan.

– Derfor har vi ikke lagt fram en rekke småtiltak for Stortinget disse første månedene. Vi har jobbet overordnet med dette på tvers av departementene, sier statsråden.

Beviset ligger i statsbudsjettet, sier Barth Eide.

Ingen avtale uten olje

Det budsjettet skal SV forhandle om.

– Vi vet at det er et flertall på Stortinget for å fortsette med det vi mener er en uansvarlig olje- og gasspolitikk. Skal vi få gjort noe reelt med klimautslipp i Norge, må vi få gjort noe med sektoren, sier Haltbrekken.

– Dersom statsbudsjettet ikke svarer på kritikken, vil det straffe seg i forhandlinger med SV?

– Det finnes andre flertall på Stortinget, og hvis vi ikke ser at regjeringen klarer å oppfylle egne løfter, kan det være vi blir nødt til å søke enighet hos andre.