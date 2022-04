EGET: Med syferdigheter endret Istahil Mohamad-Sharif (18) russedressen til et plagg hun hadde mer lyst til å bruke.

Trender på TikTok med «ny» russedress

Istahil Mohamad-Sharif (18) holdt nesten på å droppe russetiden fordi hun ikke er helt komfortabel med å gå i russedress, så bestemte hun seg for å sy den om til kjole.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

– Jeg har hatt lyst til å være russ lenge, men var litt i tvil om jeg skulle være det siden jeg ikke er helt komfortabel med å bruke bukse, sier 18-åringen som fyller 19 i mai.

Til daglig er hun lærling på et hotell i Ski. Hun vet om flere venner som har droppet å være russ fordi de ikke har vært komfortable i klærne.

– Men så tenkte jeg hvorfor ikke gjøre dressen om til en kjole, som er mer min stil.

På TikTok la 18-åringen ut en video hvor hun viste hvordan russedressen ble sydd om.

– Det er gøy at jeg fikk det til, og ikke droppet å være russ bare på grunn av en bukse. Veldig mange synes at det er kult at jeg la ut prosessen på TikTok.

Se resultatet på TikTok under:

Etter den første videoen har hun lagt ut flere oppdateringer på prosjektet. Selv om dressen har blitt en kjole kaller hun det fortsatt russedress. Den har 18-åringen pyntet med positive ordtak og klistremerker. Et av sitatene er «Never give up».

– Men mange sier russekjole. Det går ganske fint å bruke den. Jeg er vant til å gå i kjole, men det er litt uvant stoff.

VG har snakket med flere russ om årets trender, og hvordan de setter sitt personlige preg på russedressen.

– Vise personligheten min

På ryggen av dressen har hun malt logoen til favorittartistene, k-popgruppen BTS.

– Jeg hører mye på dem. Jeg liker dansene og alt de holder på med. Det var fint at jeg kunne vise personligheten min på flere måter på dressen.

18-åringen har fått mye oppmerksomhet for videoene av sy-prosjektet. Videoene av russedressen som blir kjole har over en million visninger og videoen som viser resultatet har for lengst passert over 50 000 «likes».

– Akkurat nå er det veldig rart, det er mange på gaten som stopper meg fordi de har sett tiktoken. Flere synes det er kult.

Kjendis-kommentar

Hun synes det er stas at så mange har fått med seg videoene på TikTok.

– Selvfølgelig er det noen som ikke liker det og sier at jeg ødelegger tradisjonene med å gjøre dressen om til kjole. Sånn er det, det finnes forskjellige meninger.

Ekstra stat synes hun det er artist Julie Bergan kommenterte tre hjerteansikt-emojier under en av videoene. Resten av russetiden har Mohamad-Sharif tenkt å henge med venner.

– Jeg har vært på noen venne-vors, sier 18-åringen.