BLE MØTT PÅ TORGET: Sigbjørn Gjelsvik i Søgne. Her med Karl W. Strandvik som vil beholde storkommunen Kristiansand.

Regjeringen møter motstand i Søgne: − Har latt seg lure av en liten pressgruppe

KRISTIANSAND/SØGNE (VG) Støre-regjeringen og kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik vil gi Søgne og Songdalen muligheten til å gå ut av Kristiansand. – Stopp mens leken er god, er svaret fra næringslivet i regionen.

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

– Vi trodde vi var ferdig, og hadde lagt denne saken bak oss. Ingen trodde den skulle komme opp igjen. Så våkner vi i sjokk og vantro 7. juni, med beskjed om at bystyret i Kristiansand blir overkjørt, sier Karl W. Strandvik.

Han er en av initiativtagerne bak aksjonsgruppen «Ja til Søgne i Kristiansand», som ble startet i protest mot gruppen «Vi som vil ha Søgne kommune tilbake».

Sola skinner på torget utenfor det gamle rådhuset i Søgne, der skilsmissemotstanderne har samlet seg for å møte kommunalminister Gjelsvik – og vise at ikke alle i den gamle kommunen vil ut av Kristiansand.

Sjokkbeskjed

For to uker siden ga regjeringen beskjed om at de ville gjennomføre en folkeavstemning i gamle Søgne og Songdalen kommune om skilsmisse fra Kristiansand ved kommunevalget i 2023.

De tre kommunene ble slått sammen i 2020, og i desember i fjor sa Kristiansand bystyre nei til en folkeavstemning om kommunedeling. Motbeskjeden fra regjeringen kom som et sjokk, sier Strandvik.

– Vi trodde ikke våre egne ører. I løpet av et døgn startet vi en motaksjon, og i løpet av tre dager var motaksjonen større enn Gjelsviks venner.

Facebook-gruppen som vil ha Søgne kommune tilbake har 3600 medlemmer, mens den som vil bli i Kristiansand har 4700 medlemmer.

OMSVERMET: «Ja til Søgne i Kristiansand»-gruppen hadde mobilisert til Gjelsviks besøk.

– Har latt seg lure

Strandvik mener Gjelsvik har lyttet for mye til aksjonsgruppen mot storkommunen.

– Han har latt seg lure av en liten pressgruppe.

Strandvik har sittet åtte år i kommunestyret i Søgne, først for Høyre og så som uavhengig. Kommune-saken er svært krevende for folk i Søgne, mener Strandvik.

– Jeg har kjent på kroppen det fysiske og den psykiske belastning det er å stå i en sånn strid. Vi må videre nå. Vi vil ikke ha mer av dette, sier han til VG.

Prosess

Slik svarer Gjelsvik på VGs spørsmål om han har latt seg lure av en liten pressgruppe:

– Vi har satt i gang en prosess med en utredning, og i den prosessen er det viktig at den utredningen blir grundig gjennomført. Det har jeg full tillit til at Statsforvalteren gjør innenfor de rammene som vi har lagt.

Denne utredningen kan både de som vil skilles og de som vil bli i Kristiansand kunne bruke til å argumentere for sitt syn, sier han.

– I etterkant av dette mener vi at den beste måten å høre innbyggerne på er en folkeavstemning i forbindelse med lokalvalget. Da skal vi lytte til resultatet i den, og det som blir flertallet i den, fortsetter Gjelsvik.

OPPVASKMØTE: Møtet mellom Ap-ordfører Jan Oddvar Skisland og kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) gikk langt over tiden. Men de kom hverandre ikke i møte, sier Skisland til VG.

Nei fra næringslivet

Gjelsviks mandag i Kristiansand begynte med et møte med Ap-ordfører Jan Oddvar Skisland – som ikke førte til enighet mellom de to steile frontene.

På det gamle rådhuset i tidligere Søgne kommune møter han næringsforeningen i Kristiansand-regionen og lokalt næringsliv.

Beskjeden fra næringslivsrepresentantene er klar: Ikke bruk mer tid eller penger på dette.

– Min bønn er: Stopp mens leken er god. To feil gjør ikke en rett, sa Eirik Bergsvik fra HMH, som driver innenfor leverandørindustrien til olje og gass.

SKEPTISK NÆRINGSLIV: Gjelsvik møtte ingen skilsmisse-forkjempere på møte med næringslivet i regionen.

– Sløse bort masse penger

Flere ba om ro og forutsigbarhet etter bråk rundt både sammenslåing og Sørlandsnyhetene.

– Om dere allerede har bestemt dere for å ta denne saken en gang til, så ønsker vi at prosessen gjøres så raskt som mulig, sa André Kjetså fra Mjåvann industriområde.

– Fokuset må være bedre tjenester. Dere må ikke starte på nytt og sløse bort masse penger, sier Helge Aasen fra Elkem.

Hilde Vaage fra Entreprenørforretningen bygg og anlegg understreker at bransjen sliter nasjonalt, men særlig etter tørke i Agder.

– Dette er en regjering som vi ennå ikke har opplevd at vil oss på Sørlandet vel, sier Vaage.

På vei inn til det gamle rådhuset i Søgne fikk Gjelsvik en klar beskjed fra Strandvik:

– Dette er ikke Nordfjordeid, og du er ikke Navarsete. Vi er sindige sørlendinger - med henvisning til da den daværende Sp-lederen og statsråden måtte stå skolerett og nærmest havnet i munnhuggeri foran rasende nordfjordinger som reagerte på at helsetilbudet ble dårligere.

– Du aner ikke hva du snakker om, repliserte en tydelig hissig Navarsete den gangen.