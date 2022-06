BRUKERRÅD-BOSS: Heidi Grene er på sin andre periode i brukerrådet – denne gangen som toppsjef.

Stortingets «hemmelige» råd: Politikere fryktet å miste diamantkort-fordeler

Politikernes eget brukerråd på Stortinget er ikke bare opptatt av pendlerboligene, øl og skrelte poteter i kantina: Frykten for å miste de lukrative bonuskortene på flyreiser har vært gjenstand for omfattende diskusjon.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

VG omtalte i vår en klage på Stortingsrestauranten for å ikke ha hverken skrelte poteter eller øl hver dag.

Klagen kom til Stortingets brukerråd – et råd med én representant fra hvert parti representert på Stortinget. Rådet har ingen offentlig møtekalender, og de publiserer ikke referatene sine åpent.

Men VG har nå fått innsyn i brukerrådets referater for inneværende periode.

Der kommer det fram at mangel på øl og skrelte poteter ikke er det eneste politikerne klager på.

Diamantkort, fast track og lounge

I referatet fra møtet i januar ble det diskutert om Stortinget skulle delta i en ny statlig fellesavtale om flyreiser – eller om Stortinget skulle inngå en egen avtale.

Referatet viser at brukerrådet mener det er «svært viktig» å beholde tilgang på flex-billetter, fast track i sikkerhetskontroll og lounge, og at temaet har vært omfattende diskutert i rådet. De mener sågar at dette er en forutsetning for å inngå en avtale. Brukerrådet problematiserer også at en avtale kan medføre at de mister opptjening av bonuskort og at det dermed blir vanskelig å oppnå diamantkort hos Star Alliance-programmet.

«– Brukerrådet mener det ville vært en fordel å kunne opptjene bonuspoeng som gir oss de fordelene som diamantkort gir, og enkelte tok til orde for at det bør vurderes om dette kan tas med i de videre forhandlingene».

Mye reise

Heidi Greni (Sp) er leder av brukerrådet. Hun forteller at hun liker svært dårlig at pressen omtaler brukerrådets interne diskusjoner.

– Folk må jo tenke seg om fem ganger før de spiller noe inn til brukerrådet nå, sier hun tørt.

Hun sier at arbeids- og boforhold for Stortingspolitikerne er to av hovedsakene for brukerrådet.

– Jeg tror ikke folk er så opptatt av selve gull- eller diamantkortene, men av godene som følger med. At man blir prioritert ved ombookinger, og det er viktig å ha tilgang på lounge hvor det er tilrettelagt for å jobbe og fred og ro, sier hun til VG.

Hun understreker at stortingspolitikere buker mange timer hvert år på flyplasser.

I SALEN: Da Greni forsto at hun skulle fotograferes i Stortingssalen måtte hun ned på kontoret og hente seg en jakke. – Man skal ikke være i salen og vise armene sine. Så det skal jeg ikke ha på meg!

Diskresjon

I sist møte ble også VGs sak om øl og skrelte poteter diskutert. Der var det enighet om viktigheten av diskresjon.

Grini sier at hun mener det var «uheldig» at SVs daværende representant i brukerrådet, Andreas Sjalg Unneland, uttalte seg til VG om en sak de hadde på sakskartet.

I brukerutvalgets referat står det:

«Det ble konkludert med at brukerrådet har en felles forståelse for viktigheten av diskresjon rundt diskusjonene i brukerrådet.»

– Hvordan tenker du det ser ut når Stortingspresidenten snakker offentlig om å være åpen og transparent om egne ordninger, mens dere på bakrommet understrekes behovet for diskresjon?

– Det her handler om behovet for at enkeltpersoner kan komme til oss med sine problemstillinger uten å bli hengt ut på forsiden av VG for at de synes det er for lite kaffe i kaffeautomaten eller fordi de vil ha havremelk i kantinen, eller hva det nå enn er de drikker i Oslo.

– Det er jo veldig rart om vi ikke kan snakke om sånne filleting som angår vår hverdag uten at folk skal bli latterliggjort. Det ble jo ei heksejakt på han som ville ha mer god gammeldags skrelt potet i kantinen. Man bør kunne løfte stort og smått uten at det blir brettet ut i mediene, da kan vi like gjerne legge ned rådet.

– Nå som du tar det opp, hvem var det som leverte skrelte poteter- og øl-klagen?

– Ikke prøv deg.

Øl på kontoret

Hun forteller at de sist møte diskuterte ønsket om ølservering i kantinen. Da landet rådet på at de mener man ikke trenger daglig ølservering i stortingskafeteriaen. Det er for å unngå matsvinn, siden ølkonsumet i kantinen er såpass lavt.

– Så da kan folk heller kjøpe med seg og ta ei øl på kontoret, hvis de har lyst på ei øl på kveldstid.

– Det har vel vært noen tilfeller hvor representanter har tatt seg en halv en før de går på talerstolen?

– En halv en? Vi har noen trøndere som har tatt seg en hel en. Det er vel ikke noen stor hemmelighet.

DRIKKER IKKE ØL: I fjor solgte stortingsrestauranten 169 flasker øl – nøyaktig like mange som det er stortingsrepresentanter. – Men noen må ha drukket min flaske, for jeg drikker ikke øl, slår Greni fast.

Balkong, stall og rulleskiløype

VG kunne tirsdag denne uken avdekke at brukerrådet har rettet kritikk mot presidentskapet og administrasjon, som de ikke mener har forsvart politikernes ordninger, som pendlerbolig, godt nok utad.

Men brukerrådet er ikke det eneste stedet hvor politikernes ønsker og klager kommer til uttrykk. VG har også fått innsyn i hvilke behov og ønsker stortingspolitikerne kom med til Stortinget da de fikk pendlerbolig. Blant ønskene i løpet av de siste to periodene finner vi nærhet til stall, kort vei til rulleskiløype og vestvendt balkong på ønskelistene:

«Ønsker balkong mot vest» (Ap-politiker)

«Siden jeg driver med langrenn på elitenivå (for gamlinger :)), vil bolig nær marka og rulleskitraseer være kjærkomment. Håper det lar seg ordne.» (Venstre-politiker)

«Setter stor pris på leilighet i høy etasje og balkong» (Frp-politiker)

«Jeg ønsker ikke å bo midt i sentrum og ber derfor om leilighet på SLADDET pga. nærhet til skole og til stallplass til min datters ponni som også må med på flyttelasset.» (Høyre-politiker)

«Jeg er klar over at det ikke er mulig å ønske seg konkrete leiligheter. Jeg må likevel si at jeg har besøkt NN og den leiligheten hadde perfekt størrelse. Jeg har overtatt plassen til NN på lista, og tar gjerne over hans leilighet også.» (Ap-politiker)

Greni sier at disse ønskene behandles av administrasjonen, og at utdeling av pendlerbolig skjer etter to kriterier:

– Familiesituasjon og ansiennitet. I den rekkefølgen.