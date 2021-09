SJEKKET BOLIGEN: Kriminalteknikere jobbet tirsdag i leiligheten til mannen som er siktet for drap på en Nav-ansatt mandag. Her er en av teknikerne på vei ut av boligblokka.

Håndverkere var i kontakt med drapssiktede: − Han stirret bare tomt foran seg

BERGEN (VG) Håndverkere som jobber i boligblokka der mannen som er siktet for Nav-drapet bor, forteller til VG at de forsøkte å få kontakt med ham i flere dager - uten hell.

Av Frank Haugsbø , Yasmin Sfrintzeris og Paul Sigve Amundsen (foto)

– Jeg ringte på flere ganger i forrige uke, men ingen lukket opp. Vi hang også lapp på døren hans, sier en tømrer som jobber med å skifte tak og vinduer i den nedslitte lavblokken i Bergen.

Han og to andre kolleger forteller at de fikk kontakt med den nå drapssiktede mannen sist fredag. To av dem sier at de også så mannen forlate boligblokka mandag morgen, kort tid før han ankom Nav-kontoret på Danmarksplass.







Ingen av dem ønsker navn eller bilde offentliggjort.

Tømrerne forteller at de fikk øye på mannen da de jobbet på taket og på et stillas i fjerde etasje i den kommunale boligen fredag. Gjennom vinduet så de at han lå på sofaen, tilsynelatende sovende.

Etter hvert fikk de kontakt med mannen gjennom takvinduet, som i likhet med de andre vinduene i blokka skal skiftes ut.

– Jeg forsøkte å lage en avtale, og spurte om han kunne la vinduet stå åpent klokken syv mandag morgen, slik at vi kunne skifte det. Han svarte at han ikke kunne la vinduet stå åpent om natten, og ba deretter om at vi kom på tirsdag. Han var helt rolig.

BLE ANGREPET: Store ressurser ble tilkalt da politiet fikk melding om at to ansatte var knivstukket på Nav-kontoret på Årstad mandag.

Mandag fortalte en nabo til mannen som er pågrepet etter knivangrepet på Nav i Bergen, at han har fremstått ustabil over lengre tid. Nylig skal han ha satt fyr på ting utenfor leiligheten.

Også håndverkerne som jobber med å rehabilitere blokka der mannen bor, reagerte på mannen da de var i kontakt med ham.

UNDERSØKTE ÅSTEDET: Politiets kriminalteknikere jobbet mandag på Nav-kontoret på Årstad.

Håndverkerne sier at de observerte at mannen ble stående i vinduet, i bar overkropp, mellom 20 og 30 minutter etter at de ikke hadde lykkes med å få til en avtale med ham om å ha vinduet stående åpent.

– Han stirret bare tomt foran seg. Det gjorde han også da jeg snakket til ham, han så bare ut i luften. Jeg vinket til ham, men det var ingen respons. Det var en rar oppførsel, sier en av tømrerne.

Ifølge håndverkerne snakket mannen bra norsk.

– Han forsto alt vi sa, sier de.

Mandag morgen observerte en av tømrerne at mannen kastet en søppelpose i en av søppelcontainerne som står utenfor blokka. En kollega så han gå bort fra boligen, med noe som lignet en veske i den ene hånden.

– Alt virket normalt da. Jeg husker han gikk med musikk på øret. Senere fikk vi vite hva som hadde skjedd, og plutselig krydde det av politifolk her. Det var et sjokk, sier en av mennene.

SLO ALARM: En kvinnelig Nav-ansatt døde etter knivangrepet på Nav Årstad mandag.

Tirsdag jobbet politiets kriminalteknikere i mannens leilighet i Bergen. Politiadvokat Christine Møen Wisløff sa tirsdag ettermiddag til VG at hun ikke hadde visste om det var gjort beslag i leiligheten.

– Krimteknikere er ute der nå. Så hvilke beslag de eventuelt har gjort har jeg ikke noe oversikt over.

– Har dere hittil funnet noe av interesse for etterforskningen i boligen?

– Det har jeg ikke oversikt over, sier Møen Wisløff.