APS REPRESENTANTER: Arbeiderpartiet sender nestleder Hadia Tajik og partileder Jonas Gahr Støre i sonderingsdelegasjonen på Hurdalsjøen.

Disse deltar i regjerings­sonderingene på Hurdalsjøen

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV sender to representanter hver til Hurdalsjøen for å undersøke om det er grunnlag for en rødgrønn flertallsregjering.

Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

VG har fått bekreftet hvem som vil bli Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SVs representanter i regjeringssonderingene som begynner på Hurdalsjøen Hotell torsdag. Det er avklart at hvert parti sender to representanter.

For Arbeiderpartiet vil partileder Jonas Gahr Støre og nestleder Hadia Tajik delta. For Senterpartiet vil partileder Trygve Slagsvold Vedum og parlamentarisk leder Marit Arnstad delta. For SV vil partileder Audun Lysbakken og nestleder Kirsti Bergstø delta.

Ifølge VGs opplysninger vil sonderingene etter planen starte klokken 10 torsdag morgen.

– Vi ser frem til sonderingene på Hurdalsjøen, og vi jobber for at en ny regjering skal få en kraftfull politikk for å få ned forskjellene og for å få bukt med miljøkrisen, sier Lysbakken i en kommentar til VG.

SVS REPRESENTANTER: Nestleder Kirsti Bergstø og partileder Audun Lysbakken.

Åpnet for SV

I forrige uke hadde Støre samtaler med både Lysbakken og Vedum for å diskutere valgresultatet og veien videre.

Senterpartiet har gjennom hele valgkampen uttrykt en skepsis til å gå i regjering med SV, og Vedum har stått på at han vil ha en «Sp/Ap-basert regjering».

Men etter et møte i Senterpartiets nye stortingsgruppe mandag, åpnet partiet for sonderinger med både SV og Ap.

– Vi har hatt en runde i gruppen i dag. Vi har konkludert med at vi ønsker å kartlegge gjennom sonderinger hvilket grunnlag det er for eventuelle forhandlinger. Jeg har sagt til Støre at også SV kan være med i en slik runde hvor vi sonderer om det er grunnlag for forhandlinger, sa Vedum mandag ettermiddag.

SPS REPRESENTANTER: Parlamentarisk leder Marit Arnstad og partileder Trygve Slagsvold Vedum.

Har lagt en plan

I et intervju med VG tirsdag, ville ikke Jonas Gahr Støre si om de hadde laget en saksliste for sonderingene.

– Skal dere begynne på de vanskelige sakene eller sakene hvor dere er enige?

– Jeg tror ikke jeg skal lette så mye på sløret på det. Jeg har en klar tanke på hvordan de samtalene skal foregå. De har jeg allerede forankret med Audun og Trygve og jeg tror det kan bli en god start.

Han svarte bekreftende på at de tre partilederne hadde lagt en plan. De hadde tirsdag ikke tatt stilling til om de skulle jobbe gjennom helgen.

– Hele Stortinget skal i middag på lørdag. Jeg tror ikke vi skal sitte å sondere akkurat da, sa Støre.