STATSMINISTER: Jonas Gahr Støre vet ennå ikke hvilken regjering han kommer til å lede etter valget.

Opplysninger til VG: Sp opplever situasjonen som krevende

HURDAL (VG) De skal ha hatt de fleste stridstemaene på bordet. Kilder sier Sp beskriver mulighetene for flertallsregjering som «krevende».

Publisert: Nå nettopp

Samtidig sier kilder i Ap at hvis det hadde vært altfor vanskelig, så hadde sonderingene vært avsluttet.

Ap-leder Jonas Gahr Støre, Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og SV-leder Audun Lysbakken har i to dager vært samlet i underetasjen på Hurdalssjøen hotell for å finne ut om de vil lage regjering sammen.

Klokken tre fredag varslet de til pressen at de tar fri i helgen og at sonderingene vil fortsette på mandag.

VG meldte fredag formiddag at de tre partilederne hadde vært innom de fleste enkelttemaene som kan være vanskelige for en ny rødgrønn regjering. Ifølge VGs opplysninger fredag ettermiddag skal de tre partilederne nå vært gjennom de viktigste stridstemaene.

Det er ikke kjent hvor detaljert gjennomgangen har vært av de ulike temaene.

Flere vanskelige saker

Etter planen skal de tre partiene jobbe videre med de samme temaene som de nå har vært gjennom.

Fra før er det kjent at de skal gå gjennom de store uenighetspunktene som kan bli vanskelige i en rødgrønn flertallsregjering med de tre partiene, blant annet olje og klima.

VG får opplyst at vurderingene på hvordan samtalene går ikke har endret seg siden fredag formiddag. Samtalene ble da beskrevet som konstruktive, men også som krevende og reelle.

Partilederne har flere ganger understreket offentlig at sonderingene kan ta tid. De har ikke formidlet en deadline offentlig, men det signaliseres at de ikke kan bruke hele neste uke før reelle forhandlinger innledes.

STRIDENS KJERNE: Trygve Slagsvold Vedum har i flere år sagt at han foretrekker en regjering uten SV. Nå er han i sonderinger med Ap og SV for å se om de kan danne en flertallsregjering.

Krevende

Det ble fredag ettermiddag beskrevet overfor VG at det langt fra er sikkert at Sp klarer å lande enighet i sonderingene, som kan danne grunnlag for en regjering som inkluderer SV.

Det fremholdes overfor VG at Sp sa ja til å sondere mulighetene for en trepartiregjering, men at de ikke har klart å få orden på det.

De er villige til å gjøre et nytt forsøk over helgen, men det beskrives som «krevende» å skulle komme til enighet med SV og Ap om grunnlaget for å innlede forhandlinger for å danne en trepartiregjering.

Kilder i Arbeiderpartiet sier til VG at hvis dette hadde vært altfor vanskelig, så hadde ikke sonderingene fortsatt over helgen.

MIDDAG: Torsdag kveld var partilederne samlet til en felles middag med tilsynelatende god stemning og vin til maten.

Startet med brede runder

Sammen med Støre sitter Ap-nestleder Hadia Tajik, Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum, Sps parlamentariske leder Marit Arnstad, SV-leder Audun Lysbakken og SV-nestleder Kirsti Bergstø.

Ifølge VGs opplysninger startet sonderingene med at alle seks fortalte hvordan de ser verden, hvilke problemer en ny regjering må løse og hva slags mandat de har fra velgerne.

Sp har hele tiden stått på at de bare ønsker en regjering med Ap, men ledende politikere har tatt til orde for at SV også bør inviteres med.

Da de tre partilederne møtte pressen fredag ettermiddag, sa de minst mulig om samtalene de har hatt.

SV-leder Lysbakken sa han håper de kommer i mål:

– Vårt utgangspunkt er jo det, det er vårt mål. Men politikken avgjør, derfor er vi her.