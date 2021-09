BLÅSER OPP: Jo mørkere farge, desto kraftigere vind.

Liten vindpause, så er det på’n igjen: − Det begynner allerede i natt

Det har blåst heftig på Vestlandet torsdag – over 30 meter per sekund i kastene – og selv om vinden løyer litt nå blåser det opp igjen på fredag.

Det blir mye vær fremover selv om vinden har roet seg i nord. Sør-Norge, som torsdag slet med kraftige vindkast og mye regn, får bare en kort pause.

– Et nytt lavtrykk kommer inn. Det begynner allerede i natt. Vestlandet får sørlig stiv og sterk kuling, kanskje liten storm helt i nord, sier vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, Tone Christin Thaule, til VG.

Ved Stad kan det blåse liten til full storm midt på dagen fredag.

– Det kommer også en ny runde med nedbør igjen i morgen. Vestlandet får det først og mest. Nedbøren trekker seg østover i løpet av morgendagen, men det blir mindre mengder, sier Thaule som forventer perioder med litt regn på Østlandet.

Fredag kveld ser det ut til å bli bedring på Østlandet mens bygeaktiviteten fortsetter lenger vest.

Politiet i Sør-Vest fikk torsdag meldinger om trær som var veltet over veier, gjenstander fra hus og bygninger som ble revet av i vinden og båter som slet seg.

Hovedredningssentralen (HRS) ba folk med båt sjekke fortøyningene på båtene sine.

På Eigerøya i Rogland ble det torsdag målt 33,2 meter per sekund i kastene mens Obrestad fyr kunne skilte med 32,9 og Lindesnes fyr i Agder hadde 36.

Det har vært litt snø på noen fjelloverganger, men meteorologene forventer ikke at det legger seg.

NRK melder at det på rv. 13 over Vikafjellet i Vestland er snøslaps og null grader, og at det er fare for slaps også på Sognefjellet, Valdresflya og Hardangervidda.

Fylkesvei 5627 over Aurlandsfjellet er stengt på grunn av uvær, ifølge Statens vegvesen.