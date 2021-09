OVER: Etter åtte år er det over for Erna Solbergs borgelige regjering.

Solberg etter valgnederlaget: Dette skjer nå

Avtroppende statsminister Erna Solberg har orientert kongen om at hun vil levere sin avskjedssøknad etter valgnederlaget.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Jeg har i dag snakket med kongen, orientert om at det er flertall for en ny regjeringen og jeg vil levere min avskjedssøknad når statsbudsjettet er lagt frem og når en ny regjering er klar til å ta over, sier avtroppende statsminister Erna Solberg på en pressekonferanse etter valgnederlaget.

Se Solbers tale her:

Når statsministeren har levert sin avskjedssøknad, ber Kongen regjeringen ivareta de «løpende forretninger» inntil en ny regjering er på plass, ifølge Statsministerens kontor.

I denne perioden kalles sittende regjering for et forretningsministerium - og bør ikke foreta seg noe som flertallet på Stortinget er imot.

Ønsker Støre lykke til

– Dette er jo dagen vi alle kan oppsummere at velgerne har sagt sitt, flertallet har stemt på partier som ønsker en annen regjering.

Hun gjentok gratulasjonen til Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– Jeg ønsker ham av hele mitt hjerte lykke til, sier Solberg.

Støre bekreftet tirsdag at han allerede har snakket med Sp-leder Trygve Salgsvold Vedum og SV-leder Audun Lysbakken.

– Alle skal ta en rolig dag med sine partier og oppsummere i dag, og så skal vi finne avslappet tid til å sette oss ned. Dette er en første runde for å snakke om valgresultatet og ta innover oss det veldig spennende valgresultatet, sa Støre.

Ser tilbake med stolthet

Solberg takket også alle de frivillige som har deltatt i valgkampen for de forskjellige partiene.

Før hun så kom inn på politikken Høyre har stått for de i regjeringsperioden de siste åtte årene.

– Jeg ser tilbake på disse åtte årene med stolthet, og det deler jeg med hele Høyre.

– Vi har skapt flere arbeidsplasser, kunnskap, satsing på psykisk helse, utslipp går ned, grønne skifte i næringslivet på full fart.

Til tross for at Høyre har vært i fire forskjellige regjeringssamarbeid i løpet av disse årene, mente Solberg at det «hele tiden» lå et bredt borgerlig samarbeid til grunn.

– Bredt borgerlig samarbeid vil være Høyres vei videre, slår Solberg fast.