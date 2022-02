OPERASJON «FRANK»

I all hemmelighet rigges en leilighet i den fasjonable Barcode-rekken med skjulte kameraer og avlyttingsutstyr. Etterforskerne venter på at den mistenkte skal flytte inn. Alt ligger til rette for et mulig gjennombrudd i Lørenskog-forsvinningen.

Lørdag 26. mars 2020 er det nøyaktig to uker siden Oslo ble corona-stengt.

I leiligheten, som ligger i Bjørvika, har politiet installert så mye overvåkningsutstyr som lovverket tillater.

Denne lørdagen begynner de skjulte kameraene å rulle. Avlyttingsutstyret fanger opp alt som skjer og blir sagt i den 40 kvadratmeter store leiligheten.

Den såkalte «Kryptomannen» har allerede vært i flere vitneavhør.

Nå skal han overvåkes døgnet rundt.

På denne tiden antar politiet at mannen i 30-årene fra Østlandet har en rolle i Anne-Elisabeth Hagens (68) forsvinning.

En altoppslukende interesse for kryptovaluta og hyppige møter med Tom Hagen har gjort ham til mistenkt.

Noen måneder tidligere var Kryptomannen blitt kontaktet på Facebook av en mann som presenterte seg kun ved fornavn.

Frank sa han var investor og ønsket at Kryptomannen skulle investere og skjule ti millioner kroner i kryptovalutaen monero.

Politioperasjonen er nøye planlagt, og oppdraget Kryptomannen får, er ikke tilfeldig valgt:

Det har store likhetstrekk med hvordan kryptovaluta er brukt i Hagen-saken.

Mens Kryptomannen tror han skal tjene store, raske penger, vil politiet finne ut om han har evnen og ferdighetene til å stå bak det avanserte krypto-oppsettet i forsvinningssaken.

VG har fått opplyst at «Frank» ikke var noen reell investor, men en undercoveragent fra politiet.

Etter å ha samlet inn opplysninger fra Lørenskog-etterforskningen over flere år, kan VG nå avsløre detaljer om den skjulte operasjonen som foregikk i månedene før Kryptomannen ble pågrepet 7. mai 2020.

Den massive overvåkningen gjorde at politiet kunne følge med på alt han foretok seg på PC, mobil og inne i leiligheten han hadde fått låne.

Over flere måneder ble Kryptomannen og Frank godt kjent. De møttes jevnlig, hadde kontakt gjennom krypterte tjenester – og kjørte sammen til Gardermoen på en helt spesiell dag.

Men etter hvert oppsto det også en gryende mistanke til Frank.

Bjørvika i Oslo sentrum er i løpet av få år forvandlet fra et forlatt havneområde til et av byens mest fasjonable boligstrøk.

Mellom togskinnene på Oslo S og sjøkanten ligger høyhusrekken Barcode.

Oppover i etasjene, 20 totalt, er det leiligheter. Fra takterrassen er det utsikt over hele hovedstaden og Oslofjorden.

I Trelastgata har Kryptomannen fått låne en toromsleilighet av Frank. Hensikten er at han skal han få arbeidsro til å gjennomføre investeringsoppdraget.

Men med leilighetslånet følger det også klare betingelser. Kryptomannen får ikke lov å ha besøk i leiligheten.

Han får heller ikke ta med seg egne eiendeler, forteller han senere i politiavhør.

Natt til 28. april 2020 har han likevel trosset reglene og latt kjæresten sove over. Hun er fortsatt i leiligheten da den dresskledde Kryptomannen plukkes opp av Frank på gaten utenfor.

I lett duskregn kjører Frank og Kryptomannen mot Oslo Lufthavn Gardermoen. Frank vil introdusere Kryptomannen for en annen investor: Tore Tangen.

Tore Tangen beskrives som hans datakyndige forretningspartner som også driver med investeringer. Tangen er bare et dekknavn, identiteten må forbli anonym, sier Frank.

Klokken 09.39 denne tirsdagsmorgenen tikker en melding inn fra en kamerat på Kryptomannens mobil.

Stående utenfor SAS-hotellet på Gardermoen åpner han lenken til en nyhetsartikkel fra NRK.

Der står det at Tom Hagen er blitt pågrepet, på vei til jobb, en drøy time tidligere.

Ifølge VGs opplysninger forteller Kryptomannen hva han nettopp har lest til Frank – og dette blir et tema mellom dem mens de venter på Tore Tangen.

Men investoren dukker ikke opp som avtalt. Møtet blir avlyst og Frank kjører Kryptomannen tilbake til Oslo.

I bilen surrer nyheten om pågripelsen av Hagen på radioen. Kryptomannen ble kjent med Tom Hagen i 2017 gjennom milliardærens sønn.

I ettertid har Kryptomannen vært mange ganger i Lørenskog for å få Hagen til å investere i en bitcoinfabrikk i Egypt.

Det ble det aldri noe av.

Ifølge Kryptomannen snakker også Frank om Tom Hagen. Frank forteller at han selv har vurdert å kontakte milliardæren om kryptoinvesteringer.

Tilbake i Barcode slippes Kryptomannen av, før Frank kjører videre.

I dagene som følger holder Kryptomannen hus i investorleiligheten i Trelastgata. I nettavisene kan han lese den massive dekningen av pågripelsen og fengslingen av Hagen.

Mediene skriver saker om det politiet også sier helt åpent: Tom Hagen må ha hatt medhjelpere.

I dagene etter pågripelsen forteller Kryptomannen til kjæresten sin at han muligens vil bli kalt inn av politiet på nytt, har han fortalt i avhør.

Avhør blir det, men ikke som vitne.

7. mai 2020 tar saken en dramatisk vending. I en sjokkavgjørelse slår Borgarting lagmannsrett fast at det ikke er skjellig grunn til å mistenke Hagen for drap, og han løslates.

Nå skjer ting raskt.

Samme kveld slår politiet til mot leiligheten i Barcode.

Kryptomannen pågripes og siktes for drap eller medvirkning til drap på Anne-Elisabeth Hagen. Senere endres siktelsen til å gjelde medvirkning til grov frihetsberøvelse.

Ganske umiddelbart etter arrestasjonen starter de lange avhørene, som skal strekke seg over flere dager.

Kryptomannen forteller om hvordan kontakten med Frank startet:

Det var en hodejeger som først tok kontakt. Hodejegeren hadde sett flere av Kryptomannens innlegg på Facebook-gruppen «Kryptovaluta Norge».

Han antok at hodejegeren hadde lest Facebook-innleggene, og var blitt imponert over treffsikkerheten i krypto-spådommene hans.

Tom Hagen har sitt kontor på Futurum i Lørenskog.

Og det var den samme hodejegeren som satte Frank i kontakt med Kryptomannen.

Vinteren 2020 hadde de flere møter på Tjuvholmen, hvor Frank fortalte at han hadde kontorer.

De møttes også i en bil ved en anledning, og kommuniserte via den krypterte tjenesten Wickr. Frank var opptatt av anonymitet, har Kryptomannen forklart i avhør.

Egentlig ville Kryptomannen bruke sin egen programvare, og la frem en liste over alt utstyr han trengte.

Men her var Frank bestemt: De skulle bruke hans datautstyr.

I politiavhørene legger ikke Kryptomannen skjul på sin begeistring over å ha møtt investoren Frank. Dette var hans mulighet til å gjennomføre det han hadde drømt om de siste ti årene: Å investere stort i kryptomarkedet, og tjene store penger.

I Barcode-leiligheten skulle han følge med på markedet, investere og skjule verdiene.

Og kanskje kom han til å få en andel av gevinsten, forteller han i avhør at han tenkte.

Tilbake i avhørsrommet på Kripos, kort tid etter pågripelsen, gir Kryptomannen uttrykk for at han er utålmodig.

Han håper å bli løslatt så snart som mulig fordi han skal fortsette investeringsprosjektet med Frank.

10. mai, etter drøye to dager i varetekt, blir han løslatt. Etter det VG kjenner til, blir han kjørt til garasjen på Strømmen storsenter.

Samtidig forsvinner Frank sporløst fra Kryptomannens liv. De to møtes aldri igjen, får VG opplyst.

Utover sommeren sitter Kryptomannen i oppfølgende avhør. Det har gått flere måneder siden han spekulerte i kryptovaluta fra leiligheten i Barcode. Livet er snudd opp ned.

18. juni 2020 er han åpen om tvil og usikkerhet rundt Frank. Det er noe ved oppdraget som skurrer:

Hvorfor ville Frank skjule en stor pengesum i monero?

Hvorfor hadde han blitt kontaktet gjennom Facebook?

Hvorfor fikk han ikke bruke sitt eget datautstyr?

Og hvorfor var investeringsbeløpet på 10 millioner kroner? Så likt beløpet Tom Hagen hadde sendt motparten året før?

I avhør uttrykker Kryptomannen bekymring for at Frank kunne være involvert i Anne-Elisabeth Hagens forsvinning.

Anne-Elisabeth Hagen.

Kunne de ti millionene han skulle skjule være pengene Tom Hagen hadde betalt i monero året før? spør han seg.

Han legger også frem en annen hypotese:

Jobber Frank for politiet?

Nå – nesten to år senere – har Kryptomannen fått flere svar som bekrefter mistanken.

Kryptomannens forsvarer, Dag Svensson, bekrefter at han nylig mottok et brev fra politiet.

Der opplyses de om at Kryptomannen ble overvåket i Trelastgata med skjulte kameraer, telefon- og romavlytting fra 26. mars til 20. mai 2020.

– Da er det ikke utenkelig at han også er utsatt for en undercoveragent. Men akkurat det kan jeg ikke bekrefte. Politiet har heller ikke opplyst meg om det, sier Svensson til VG.

Politiet hadde samtidig full kontroll på hva Kryptomannen foretok seg på PC-en han hadde fått utdelt – og de gjennomførte også hemmelige ransakinger i leiligheten 31. mars og 27. april 2020, står det i brevet.

Kryptomannen ble også telefonavlyttet året i forveien, fra 6. juni til 3. juli 2019, i perioden hvor politiet opplyste offentligheten om at de hadde endret hovedhypotese fra kidnapping til drap.

Også i privathjemmet til Kryptomannen var det installert romavlytting og skjulte kameraer fra 22. april til 20. mai 2020.

Det står ikke noe om en dekkoperasjon i brevet, men det er heller ikke politiet pålagt å opplyse om. VG har imidlertid fått opplyst at Frank var en undercoveragent fra politiet.

Siden politiet ikke har noen plikt etter lovverket å opplyse om undercoveragenter, «forsvinner» de som regel etter endt oppdrag, og allmennheten får sjeldent høre om dem.

– Hvis det stemmer at han har blitt utsatt for en undercoveroperasjon, har politiet benyttet de midler de har i verktøykassen for å finne noe på ham, sier Svensson og fortsetter:

– Men når man ikke har noe å skjule, så er ikke det negativt eller farlig.

– Så jeg tror det har vært i hans favør. Selv om det selvfølgelig er ubehagelig og uhyggelig, så kan det ha virket positivt for hans sak, sier Svensson.

Advokaten opplyser at hans klient har samarbeidet med politiet hele veien og besvart alle spørsmål.

Kryptomannens forsvarer, Dag Svensson.

– Politiet har gjort det de har kunnet for å finne ut av om han hadde noe med denne forsvinningen å gjøre. Da vi var i avhør sist, fikk vi inntrykk av at det var det siste avhøret, og dermed det første skrittet i å bli sjekket ut av saken, sier advokaten.

Svensson har aldri skjønt hvordan politiet kunne sikte klienten for kidnapping og drap.

– Han er helt klar på at han ikke har hatt noe med denne forsvinningen å gjøre.

– Og jeg har heller ikke fått fremlagt bevis som tyder på at han har det, sier Svensson.

– Hva tror du det betyr at klienten din nå får vite at han har vært under overvåkning?

– Jeg tror det betyr at politiet ikke lenger tenker det er farlig for etterforskningen at han får vite om dette, noe jeg også tror tyder på at han er på vei ut av saken.

VG har lagt frem opplysningene i denne saken for politiet. Påtaleansvarlig Gjermund Hanssen skriver i en e-post at det i enhver alvorlig straffesak er politiets oppgave å benytte de tvangsmidler og metoder som best mulig kan opplyse saken på en objektiv måte.

Påtaleansvarlig Gjermund Hanssen.

– I dette ligger blant annet at vi utfører de etterforskningsskritt som best mulig besvarer de informasjonsbehov saken reiser, og at etterforskningen innrettes på en måte som best mulig kan avklare spørsmålet om skyld eller uskyld for de som er under mistanke i saken.

Ved bruk av skjulte etterforskningsmetoder stilles det et særskilt krav til nødvendighet og forholdsmessighet, og for de fleste metodene også en strengere domstolskontroll, enn for de mer tradisjonelle tvangsmidlene, skriver påtalelederen videre.

– Av hensyn til den pågående etterforskningen ønsker vi ikke kommentere ytterligere detaljspørsmål rundt dette på nåværende tidspunkt, avslutter Hanssen.