SV bryter regjeringssonderingene: − Stor skuffelse

HURDAL (VG) Etter fem dager med regjeringssonderinger sammen med Senterpartiet (Sp) og Arbeiderpartiet (Ap) takker Sosialistisk Venstreparti (SV) for seg.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Vi er nå ved et punkt som jeg hadde håpet vi ikke skulle komme til. Det er med stor skuffelse at vi må erkjenner at det etter SV sitt sin ikke er politisk grunnlag for å danne en rødgrønn regjering.

Det sa SV-leder Audun Lysbakken til pressen ved Hurdalssjøen Hotel onsdag ettermiddag. Han uttrykker at han har hatt gode og tillitsfulle samtaler med de andre partilederne, men at dette er et rent politisk spørsmål.

– Alle de sakene vi har tatt opp i regjeringsforhandlinger, er saker vi vil ta opp igjen i Stortinget, sier Lysbakken videre.

Fordeling og klima avgjørende

Partiet hadde allerede meldt i en pressemelding at de går ut av regjeringssonderingene med Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Her skriver Lysbakken at partiet hele tiden har vært klare på at det ville være den helhetlige politikken for rettferdig fordeling og helheten på klima og natur som ville avgjøre om SV går i regjering.

– Det er fordi vi ser at helheten på disse områdene ville blitt for svak at vi nå går i opposisjon og kjemper for disse sakene i Stortinget.

Lukker ikke døren for nye sonderinger

Lysbakken mener SV kan få en bedre politikk for sine velgere i opposisjon enn ved å delta i regjering på premissene som har blitt avklart i sonderingene.

– SV vil heller ha en Ap-ledet regjering enn en borgerlig. Derfor kan Ap og Sp fortsette samtaler om å danne en ny regjering. Vi vil opptre konstruktivt hvis regjeringen søker flertall med oss, men vil da stå fritt til å ta opp alle saker, også de som det ikke har vært mulig å få gjennom i regjeringssonderingene.

Han lukker ikke døren for nye sonderinger eller forhandlinger:

– SV vil når som helst i fireårsperioden være åpen for å forhandle om dannelsen av en rødgrønn flertallsregjering, betingelsen vil være at det forhandles med blanke ark.