PROBLEMER: Ifølge nettsiden Downdetector er det rapportert over 2000 meldinger om internettproblemer hos Telia etter klokken 18.

Telia bekrefter internettproblemer: − Begynner jo å bli urovekkende

Telia har omfattende problemer med mobil- og fastnettet. Det er uvisst hvor mange kunder som er rammet.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Vi opplever for tiden at enkelte av våre kunder har problemer med mobil- og fastnettet vårt. Vi jobber med feilsøking og håper å få løst saken så raskt som mulig. Vi beklager så mye overfor de kunder som er berørt, sier informasjonssjef Daniel Barhom i Telia til VG.

– Hvor mange kunder er det snakk om?

– Det kan jeg ikke svare på.

– Er dere kjent med at Telia har utfordringer også utenfor Norge?

– Det kan jeg ikke bekrefte, svarer Barhom.

Teknologiekspert: – Urovekkende

Telia hadde problemer med fastnettet mandag kveld denne uken, men meldte tirsdag at feilen var rettet.

– Dette er andre gangen Telia er nede på kort tid, og dette begynner jo å bli urovekkende – for å si det forsiktig, sier byråleder i kommunikasjonsbyrået Coxit og teknologiekspert Magnus Brøyn.

Han befinner seg på en teknologi- og HR-konferanse i Vilnius i Litauen, der de ifølge Brøyn heller ikke har mobilnett.

TEKNOLOGIEKSPERT: Magnus Brøyn i kommunikasjonsbyået Coxit.

– Det er jo tydelig at dette er noe som rammer grunnstammene, slik som da Facebook hadde problemer med det bakenforliggende nettverket mellom datasentrene. Det er ikke grunn til å tro at dette er sammenkoblet, men Telia fikk problemer mer eller mindre samtidig, sier han og fortsetter:

– Nå skjer det igjen. Ikke bare i Norge, men også i utlandet. Det viser at problemene trolig er ganske omfattende. For det er ikke noen automatikk i at denne typen driftsstans også skal påvirke abonnenter i utlandet.

Brøyn vil imidlertid ikke begynne å spekulere i hva som har skjedd.

– Er det en ting de siste dagene har lært oss, er at det ikke er vits å begynne med de store konspirasjonsteoriene.

Østfold: Varslet om ødelagte fiberkabler

På nettstedet Downdetector har det kommet inn over 2000 feilrapporter fra Telia-kunder over store deler av landet.

På Telias nettside blir den som går inn møtt av følgende melding:

«Vi har problemer med Telia.no akkurat nå, så du ser nå en forenkle versjon av forsiden i stedet. Nettbutikken er heldigvis i orden» »

Selskapet har totalt over 480.000 bredbåndskunder i Norge.

FRA 0 TIL 100: Etter klokken 18 skøyt rapporteringene om problemer hos Telia rett til værs. Over 2000 personer har rapport inn meldinger.

Telia-kunder i Østfold fikk torsdag morgen melding om et omfattende fiberbrudd i område som har påvirket både TV- og internettjenestene.

– Det er snakk om fem fiberkabler som har røket i forbindelse med boring i en motorvei, skrev Telia til disse kundene. Torsdag ettermiddag kom nye meldinger om at E6 må midlertidg stenges for å få rettet feilen og at dette skal skje natt til fredag.