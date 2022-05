Steffen Handal, leder for lærere og barnehagelærere i Utdanningsforbundet, var tydelig preget av stundens alvor da han varslet streik i skolene om tidligst to uker etter meglingen tirsdag.

Storstreik avverget – men ligger an til lærerstreik

Partene i kommunesektoren ble enige om en lønnsøkning på 3,84 prosent. Dermed er faren for storstreik er over. Meglingen i statsoppgjøret fortsetter 14 timer på overtid. Men det ligger an til lærerstreik om tidligst to uker.

For både lektorene og lærerne sier nei til skissen til løsning fra Riksmekleren.

Lektorlaget mener at forslaget ikke gir tilstrekkelig reallønnsvekst og at etterslepet er for stort.

– Vårt sentralstyre skal i samråd med fylkeslederne ta stilling til riksmeklerens forslag, sier leder i Norsk Lektorlag Helle Christin Nyhuus.

Også lærerne varsler at de ikke er enige.

Steffen Handal i Utdanningsforbundet varsler lærerstreik om to uker. Han mener at rammen for oppgjøret på 3,84 prosent treffer ulike grupper veldig ulikt.

– Det betyr at enkelte grupper i Unio aksepterer denne rammen, men vi har en uenighet og Utdanningsforbundet har valgt å stemme blankt, forklarer Handal.

Det betyr at skissen går videre til de ulike organisasjonene.

– Jeg kan si at at Utdanningsforbundet kommer til å si nei til den skissen som ligger der. Det innebærer at vi om en to ukers tid vil ha en lærerstreik i dette landet, sier Handal til VG.

Lærernes forhandlingsmotpart, Tor Arne Gangsø i Kommunenes interesseorganisasjon KS, synes en streik i skolene er beklagelig.

– Hva sier du til at Utdanningsforbundet og Handal er i opprør mot dette resultatet?

– Vi får nå høre og se hva som skjer når utdanningsorganisasjonene behandler dette forslaget. En streik er uansett beklagelig når det rammer en tredjepart. Det er et ansvar som lærerorganisasjonene må ta, svarer Gangsø.

Han er først og fremst opptatt av å formidle at partene ellers i kommuneoppgjøret kom frem til et omforent lønnssystem for kommunal sektor.

– Alle har strukket seg. Ingen er helt fornøyd. 3,84 prosent betyr at kommunesektoren har strukket seg langt for å finne en balanse ut fra de behovene som kommunene har, sier Gangsø til VG.

Forhandlingsleder Tor Arne Gangsø i KS.

Partene for øvrig i kommuneoppgjøret kom til enighet tirsdag ettermiddag om en lønnsøkning på 3,84 prosent– over et halvt døgn på overtid.

– Vi mener dette er et rettferdig og godt lønnsoppgjør for hele laget, sier LO Kommunes leder Mette Nord.

Hun sier det har vært krevende og at resultatet satt langt inne for LO Kommunes forbund.

Fem av de seks LO-forbundene godtok meklingsresultatet, mens det siste – Skolenes Landsforbund – forkastet det anbefalte forslaget.

Nord mener likevel at LO-forbundene har fått gjennomslag for sine viktigste krav.

Oppgjøret i staten og Oslo kommune pågår fremdeles.

– Med denne avtalen sikrer Akademikerne et økonomisk resultat over frontfagets ramme, og vi fortsetter å jobbe for et bedre lønnssystem for lektorene, sier Tonje Leborg, forhandlingsleder for Akademikerne kommune.

KS sier de strakk seg så langt det er forsvarlig, og er glad for at LO, Unio, YS og Akademikerne anbefaler Riksmeklerens forslag til løsning.

– Resultatet bidrar til at kommunene fortsatt kan tilby gode

tjenester, sier arbeidslivsdirektør i KS, Tor Arne Gangsø.

Statsoppgjøret: Nesten 3.500 statsansatte sto klar til å streike, hvis kravene deres ikke ble møtt. Politi, toll, skatt og departementer ville blitt rammet. Over 41.000 ansatte i staten omfattes av tariffavtalene det forhandles om.

Kommuneoppgjøret: Rundt 10.000 arbeidstagere var omfattet av det første streikevarselet i kommuneoppgjøret, som kunne rammet barnehager, skoler og tjenester over hele landet. Tariffavtalene omfatter rundt 450.000 kommuneansatte, fordelt på 370.000 årsverk.

Oslo-oppgjøret: Ansatte I Oslo kommune forhandler separat. Det første streikevarselet omfattet snaut 1.700 arbeidstagere. Blant virksomhetene som ville blitt rammet, er skoler, barnehager og en rekke kommunale etater og tjenester.