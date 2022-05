ÅSTED: Flere mennesker ble siktet på med bil og bue på Coop Extra i Vestbyen i Kongsberg, da Espen Andersen Bråthen i fjor gikk på angrep på tilfeldige mennesker i byen.

Bistandsadvokat før Kongsberg-rettssaken: − Vondt å gå inn i det

Ofre og etterlatte etter Kongsberg-drapene håper på en verdig prosess, når saken mot Espen Andersen Bråthen starter onsdag: – De er opptatt av at det ikke skal letes etter syndebukker, sier bistandsadvokat Berit Anne Borgen.

Av Silje Lien Sveen

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Onsdag starter rettssaken mot 38 år gamle Espen Andersen Bråthen, som 13. oktober i fjor gikk til angrep mot tilfeldige folk med kniv, pil og bue i Kongsberg.

I løpet av en drøy halvtime, drepte han fem mennesker med kniv. Tre personer ble skadet av piler.

Bråthen er nå tiltalt for fem drap, elleve drapsforsøk og 13 tilfeller av grove trusler.

Bistandsadvokat Berit Anne Borgen bistår flere av de fornærmede som var tilstede ved Coop Extra på Nytorget i Kongsberg, hvor Bråthen først startet å skyte mot tilfeldige folk med pil og bue.

– Mine klienter er veldig preget av at saken skal starte. Det er alvorlige ting som har skjedd, og det er vondt å gå inn i det. Det er vanskelig, sier Borgen til VG.

Borgen forteller at klientene hennes er opptatt av at saken gjennomføres på en verdig måte.

– De er opptatt av at det ikke skal letes etter syndebukker.

– Stor belastning

Da politiet ankom Coop-butikken seks minutter etter første nødmelding, ble patruljen beskutt og måtte søke dekning. Dermed klarte Bråthen å flykte ut av butikken og mot Hyttegata, hvor han drepte fem mennesker.

Astrid Røkeberg er bistandsadvokat for de etterlatte etter Gun Marith Madsen (78), ett av ofrene som ble drept.

Hun sier til VG at Madsens etterlatte ser frem til å bli ferdig med saken.

– Det er en stor belastning for de etterlatte. De ønsker ro før, under og etter forhandlingene.

NABOLAG: Bildet viser Hyttegata, hvor fem mennesker ble drept da Espen Andersen Bråthen gikk til angrep mot tilfeldige mennesker i oktober i fjor.

Vibeke Bille bistår familien til Liv Berit Borge (75) og Gunnar Erling Sauve (75), kjæresteparet som ble drept i Hyttegata.

– Saken er en stor belastning for de pårørende, det viktigste for dem er at saken gjennomføres på en verdig måte. De ønsker mest mulig ro, sier hun til VG.

– De pårørende har prøvd å forberede seg så godt de kan opp mot hovedforhandlingen, skriver Knut Fure i en SMS til VG.

Fure er bistandsadvokat for artisten Andrea Meyer (52) og kunstneren Hanne Englund (56), som også var blant dem Bråthen drepte i Hyttegata.

Bråthens forsvarer Elling Dahl ønsker ikke å intervjues før hovedforhandlingen starter onsdag, men skriver følgende i en SMS til VG:

– Bråthen har gitt uttrykk for at han ikke gleder seg til saken. Ellers vises det til at han er på institusjon og får behandling der.

BLE DREPT: Andrea Meyer (52), Liv Berit Borge, Hanne Englund (56), Gun Marith Madsen (78) og Gunnar Erling Sauve (75) ble drept i Kongsberg i oktober 2021.

– Uforutsigbart

Kort tid etter drapene, gikk PST ut og uttalte at drapene framstod som en terrorhandling, en hypotese som senere ble svekket da det ble klart at Bråthen lider av psykisk sykdom.

Han var godt kjent hos både politiet, helsevesenet og PST i årene før drapene skjedde.

I tiltalebeslutningen som kom i april, varslet påtalemyndigheten at de vil legge ned påstand om at Espen Andersen Bråthen (38) blir dømt til tvungent psykisk helsevern.

I tillegg til å bistå Gun Marith Madsens familie, er Røkeberg koordinerende bistandsadvokat, og jobber med å samordne bistandsadvokatenes syn i saken. Hun forteller at de fornærmede er orientert om, og innforstått med at Bråthen etter all sannsynlighet ikke vil dømmes til fengselsstraff.

– Noen har uttrykt at det vil føles mer uforutsigbart.

– Mennesker har mistet livet, etterlatte sitter igjen og hele Kongsberg er berørt. De er klare for å sette punktum og gå videre, sier Røkeberg.