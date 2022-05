1 / 3 INSPISERER: Det er store skader på huset til Jan-Christian Walle og kona Kjersti Mæhlum Walle - men de er sjeleglade for at ingen ble skadet. INSPISERER: Det er store skader på huset til Jan-Christian Walle og kona Kjersti Mæhlum Walle - men de er sjeleglade for at ingen ble skadet. INSPISERER: Det er store skader på huset til Jan-Christian Walle og kona Kjersti Mæhlum Walle - men de er sjeleglade for at ingen ble skadet. forrige neste fullskjerm INSPISERER: Det er store skader på huset til Jan-Christian Walle og kona Kjersti Mæhlum Walle - men de er sjeleglade for at ingen ble skadet.

El-sparkesykkel spylte ut flammer i gangen: − Helt ekstremt dramatisk

ORMØYA, OSLO (VG) Kjersti Mæhlum Walle satt i sofaen med barna på fanget da elsparkesykkelen plutselig tok fyr. De hadde sekunder på seg til å komme ut.

– Hun beskriver det som sveiseflammer som sto ut overalt. Hun rakk så vidt å få barna hun hadde på fanget ut av huset før brannen ble for varm og sterk, sier Jan-Christian Walle til VG.

Tirsdag ettermiddag var han bilen på vei hjem til huset på Ormøya ved Nordstrand, etter å ha levert datteren på turn-trening.

Ett minutt unna huset får han et varsel på telefonen om at brannalarmen i huset har gått. Han ringer kona Kjersti Mæhlum Walle, som roper inn i røret at det er brann.

SVART: Alt i huset er dekket av sot. Foreløpig har ingen vært inne i leiligheten for å se hvor store skadene er.

Sammen med mor og far, bor Alvilde Sofie (9), Emmeline Aurora (7) og Maya Amelia (2).

Hadde ett av barna vært i andre etasje, ville det fått et helt annet utfall. Han orker nesten ikke å tenke tanken:

– Hun på ett år sover vanligvis på dagtid i det innerste rommet i andre etasje. Det er bare så små marginer. Jeg kjenner jeg blir full av følelser når jeg tenker på det, sier han.

– Vi har hatt så sinnssykt flaks at vi bare ikke forstår det.

PC: Brannvesenet hentet ut en bærbar datamaskin, men den lot seg ikke redde. SKADE: Det kommer sot ut av alle ventiler på utsiden av huset. VESKE: Det ble store skader på både huset og det som er i det. De vet ennå ikke hvor omfattende de er. ORMØYA: Dramaet skjedde på den idylliske øya, et kvarters kjøretur sør for Oslo sentrum.

Når Walle kommer hjem løper han ut av bilen og møter kona og barna utenfor. De prøver å slukke brannen, til ingen nytte:

– Jeg spyler inn hoveddøren mens jeg har brannvesenet på telefonen, men jeg ser bare ugjennomtrengelig varme og røyk. Det var helt ekstremt dramatisk.

Samtidig roper de etter leietageren som bor i hybel i underetasjen. Når han ikke svarer løper Walle ned, og ser at han ikke er der. Men det han finner, er hunden til leietageren, som bare for få dager siden har fått valper.

Moren nekter å forlate valpene sine, så han plukker opp valpene, pakker dem inn i et pledd og får til slutt også valpemoren ut.

– Bare sekunder etterpå var det uutholdelig med røyk.

OKSYGEN: Familien ble sendt til legevakten. Dagen etter ble Walle ringt og bedt om å komme til akuttmottaket på grunn av dårlige blodverdier, antagelig på grunn av turen ned til hybelleiligheten. Nå er formen tilbake.

Han sier brannvesenet var der raskt, selv om det der og da følte som en evighet. Mens de i sjokkartet tilstand sto utenfor og så røyken velte ut og huset brenne, strømmet naboene til.

Stemmer brister når han forteller om all hjelpen de har fått i etterkant. Venner, familie og naboer flokket seg rundt dem og har tilbudt alt fra brannslukkingsapparater til smokker, klær, barnepass og sjåførtjenester.

– Det er helt enormt med hvor mye hjelp vi har fått.

For bare 12 dager siden hadde de satt inn det siste vinduet inn i det nyoppussede huset.

De har fått beskjed om at huset har fått omfattende skader. Takstmannen var ved huset torsdag formiddag, og sa det kan ta mellom 6–18 måneder før de kan bo der igjen.

– En bombe i hus

Salget av elsparkesykler har eksplodert de siste årene. I første halvår 2021 ble det ifølge Stiftelsen Elektronikkbransjen solgt 205.000 elsparkesykler i Norge – en dobling sammenlignet med første halvår 2020.

Nå vil Walle advare andre.

– Det jeg gjerne vil si, er hvor farlig elsparkesykler er. Du har rett og slett en bombe i hus.

Elsparkesykkelen de hadde var en av de mest solgte i Norge, og ble kjøpt for mindre enn et år siden. Han legger til at den fungerte ganske dårlig og hadde vært til reparasjon, hvor alt ble kontrollert og flere deler byttet. Den har siden kun vært brukt fire-fem ganger.

– Sannsynligvis er det én av en million det skjer sånt med, men der det skjer, blir det dramatisk. Den spylte ut flammer, gjentar han.

Gjensidige: Folk er ikke klar over risikoen

INTENSE FLAMMER: Rune Nielsen i forsikringsselskapet Gjensidige sier brannene som skjer i disse batteriene er voldsomme.

Rune Nielsen er brannekspert for forsikringsselskapet Gjensidige, og sier at de fleste hverken er klar over risikoen de løper eller hvordan en brann utvikler seg:

– Det som er spesielt med litiumbatterier er at de har et annet brannforløp en det de fleste tenker seg. Det brenner mer voldsomt enn andre branner, sier han til VG.

Han sier brannene har økt i takt med at flere skaffer seg elsykler, elbiler og elsparkesykler.

Det viktigste er å slutte å bruke sykkelen og få batteriet sjekket hvis du får skader eller slag på det, hvis batteriet blir veldig varmt eller man på en annen måte merker at noe er unormalt, forteller han.

Info Ladevettreglene Lad i rom med røykvarsler Lad når du er våken og til stede Les og følg produsentens bruksanvisning Bruk helst original lader Lad på et underlag som ikke lett kan brenne Ikke lad i sengen Ikke lad i korridor eller i trapperom. De må kunne brukes som fluktvei ved brann Bytt ut skadet utstyr Stopp lading dersom det kommer lyder, lukter eller blir unormalt varmt Ved røyk og flammer, ring brannvesenet på 110 Ladevettreglene er utarbeidet av Norsk brannvernforening, DSB og forsikringsselskapet If, og lanseres i forbindelse med den årlige Brannvernuka. Vis mer

Johan Marius Ly er avdelingsdirektør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og har blant annet ansvar for el-sikkerhet. Han understreker også at skader, spesielt på batteriet, må sjekkes.

DSB: Avdelingsdirektør for forebygging og sikkerhet ved Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Vær obs på små skader – og lad under oppsyn

Med litiumbatterier kan selv en liten skramme indikere at det er større skader inne i batteriet.

– El-sparkesykler kan få en hard behandling når det sparkes på fortauet. Hvis man har mistanke om at den er skadet bør man gå til leverandør eller forhandler, sier han til VG.

Ut fra historien til familien Walle, virker det som de gjorde alt riktig:

– Nettopp å ha oversikt over ladingen og komme seg unna når det begynner å brenne.

– Veldig mange bruker disse kjøretøyene, er det trygt?

– I utgangspunktet er det trygt. Det blir kontrollert av leverandørene og er trygge produkter hvis de brukes på måten det er tiltenkt. Det er viktig at folk som eier batteridrevne produkter har fokus på at produktet ikke er skadet. Og kjøper det av en anerkjent produsent.

For ordens skyld: Jan-Christian Walle er printsjef i VG. Det vil si at han har det kommersielle ansvaret for papiravisen, og andre trykte produkter i VG.