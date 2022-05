Rektorer krever beklagelse etter 17. mai-fadese: − Ekstremt ydmykende

Rektorene på Slemdal skole og Norges musikkhøgskole er rystet etter at musikkorpset ble kastet ut av barnetoget foran kongen og halve kongeriket. Nå lover Oslo kommune en grundig evaluering.

Av Line Fausko

Det innleide korpset til Slemdal Skole ble stoppet av politiet – og geleidet bort fra folkehavet på Slottsplassen.

Dagen etter nasjonaldagen er hendelsen på ingen måte glemt:

– For det første ble jeg helt forfjamset. Jeg prøvde tydelig å forklare hvem vi var og at vi går for Slemdal skole, sier rektor Astrid Kvalbein ved Norges musikkhøgskole til VG.

I TV-sendingen av barnetoget uttaler NRKs kommentator at korpset, Christiania Blåseensemble, er leid inn for tiende gang.

– Det er pussig at NRK har oss på lista og ikke politiet.

Korpset er drevet av studenter på musikkhøgskolen hennes.

I STUSS: Rett før elevene var i ferd med å gå forbi Slottet og kongefamilien, oppdaget de at korpset hadde falt fra og snur seg rundt for å se etter dem.

30 meter foran slottsplassen, ble korpset stoppet av politiet. Politiet har forklart at de spurte om de tilhørte skolen, der de skal ha fått nei til svar. Korpset mener de sa at de var innleid av skolen på tiende år på rad.

Når Slemdal-rektor Vegard Kjesbu så at det ble et glippe mellom barna og korpset, kom han løpende ned til Kvalbein og prøvde å snakke med politiet, som bildet under viser:

DRAMA: Til høyre i bildet ser du rektor på Slemdal skole, Vegard Tversland Kjesbu, komme løpende opp til toget etter å ha prøvd å snakke med politiet.

– Vi var to rektorer som ikke opplevde å bli hørt. De sa veldig fort at det pleier å være voksenkorps som blander seg inn, dere står ikke på listen og dere må ut. Da ble vi mistenkt for å være et rølpekorps på feil sted, forteller Kvalbein, og legger til:

– Det var ekstremt ydmykende.

GOD STEMNING: Rektor Astrid Kvalbein sammen med klarinett-spiller og styreleder for korpset Karen Elise Fridtjofsen før de ble kastet ut av barnetoget.

– Noe ble tatt fra oss

Hun reagerer også på at politiet sa til VG at det var for sent å få toget inn igjen etter at misforståelsen ble oppklart.

– Sånn vurderte ikke jeg det. Da hadde de fint greit å få oss i rekke og tilbake på marsj.

Hun mener også politiet håndterte bortvisningen på en dårlig måte:

– Hvis vi først måtte ut, kan vi ikke heller da følge linjen opp og gå til høyre? Men vi måtte bryte sperringene, gjennom folkemassen og gjennom noen trær. Det var veldig lite hyggelig.

Dermed måtte jubileumsskolen Slemdal, som fikk gå som nummer to i barnetoget, fortsette lydløst forbi slottet og kongefamilien.

– Da vi ble slust ut av de sperringene, er det noe som ble tatt fra oss. Jeg synes det var veldig trist.

– Burde si at de gjorde en feil

Kvalbein sier de vil komme til bunns i misforståelsen:

– Vi har hatt møte med rektor i dag og vi vil finne ut hva som har skjedd og ønsker en dialog med Oslo-politiet. Det viktigste er å forhindre at det skjer i fremtiden, vi vil være med Slemdal videre også.

Hun legger til at det beste med 17. mai er at ulike typer korps kommer til syne:

– De mest skranglete til de mest flotte skolekorpset, voksne og amatører. Og et eller annet sted på toppen er vårt blåseensemble.

Hun har hatt møter med Slemdal-rektor Vegard Tversland Kjesbu, som også vil komme i bunns i hvorfor de ble kastet ut av barnetoget.

– Det dumme i saken, er at de burde si at de gjorde en feil. Det er menneskelig å gjøre feil og det kan man innrømme og det kunne de gjort i denne saken, sier han til VG.

– Vi kan ikke være usikre på om orkesteret blir kastet ut igjen. Det er ikke nok skolekorps i byen, det er derfor vi leier inn.

Politiet la på ettermiddagen 17. mai ut en Twitter-melding der de rapporterte om en fin feiring uten de store hendelsene. Kommentarfeltet er derimot fullt av kritikk mot korps-utkastelsen:

VG har spurt politiet om de beklager. Stabssjef Harald Nilssen, Oslo politidistrikt skriver at de har forståelse for at Slemdal skole og Christiania Blåseensemble fikk redusert sin opplevelse av deltakelsen i barnetoget.

– Det er beklagelig. Vi tar med oss denne hendelsen til neste års planlegging.

Han legger til at orkesteret ikke gikk ikke under skolens fane, men en egen fane, som vanskeliggjorde synlig tilknytning til skolen.

– Representanten som gikk i første rekke i orkesteret ble forespurt to ganger om de gikk sammen med en skole, noe vedkommende som var i kontakt med politiet ikke kunne redegjøre for. Derfor ble politiet og orkesteret enige om at de skulle forlate barnetoget ved første mulighet, som var ved Gardebua rett før slottet.

PÅ SAKEN: Anna Dåsnes (V) er leder for 17.mai-komiteen og sier de vil ha dialog med politiet for å komme til bunns i hendelsen.

17.mai-komiteen: Unnskyld

Leder i 17. mai-komiteen i Oslo kommune, Anna Dåsnes (V) kommer nå med en unnskyldning:

– Jeg er veldig lei meg for at det skjedde og det skal ikke skje. Jeg beklager.

Hun sier de er i dialog med korpset og skolen i dag, og kommer til å sende en beklagelse fra komiteen.

– Vi jobber med å finne ut hva som har skjedd og blir en viktig del av evalueringen av årets 17. mai. Vi må finne ut om vi skal endre noen rutiner, for ingen synes det er noe hyggelig det som skjedde i går, og vil selvfølgelig ikke at det skal skje.

Hun understreker at korpset var registrert og at det formelle var i orden.

– Vi er heldige og takknemlige for at korps stiller opp på 17. mai. Det er viktig at de føler seg verdsatt av oss.