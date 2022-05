HELLAS: Du må trolig regne med langt mer folksomme strender på Kreta i år enn under pandemisommeren i fjor.

Slik kommer du utenlands - uten pass

Her er stalltipset som kan redde sommerferien i Europa, om familien står uten gyldige pass: Bestill nasjonalt ID-kort i stedet.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Leveringstiden for pass er nå syv uker, men kan øke til ti uker innen juli. Politiet advarer folk uten gyldig pass mot å bestille ferie.

Dersom du ikke har gyldig pass nå og du ennå ikke har hatt en passtime hos politiet, kan sommerferien likevel reddes:

Nasjonalt ID-kort er nok, om utenlandsturen går til de 25 landene i Schengenområdet:

– Vi oppfordrer flere til å søke nasjonalt ID-kort, som dekker reiser innenfor Schengen, sier avdelingsdirektør i Politidirektoratet Bjørn Vandvik til VG.

For ID-kortet er ventetiden bare 3–4 uker, mot det dobbelte for å få pass. Ventetiden regnes fra du var på passkontoret til du har passet i hånden.

– Er du i knipe, kontakt politiet og be om råd. Vi prøver å hjelpe, sier Vandvik.

100.000 i kø

Vandvik anslår at omkring 100.000 nordmenn står i kø for å få pass. Køen er ordnet kronologisk etter når søknaden ble innlevert, det spiller ingen rolle hvor du har søkt.

Politiet advarte om økt leveringstid i februar. I mars ble det klart at selskapet Thales ikke klarer å levere pass som forventet, grunnet mangel på råvarer.

– Vi oppfordrer på det sterkeste folk til å vente med å bestille utenlandsferie, før de vet at de har reisedokumentene i orden, sier avdelingsdirektøren.

Han opplyser at direktoratet er i ferd med å innskjerpe kriteriene for å få nødpass.

Politiet ønsket i utgangspunktet å bidra med ekspresslevering til dem som allerede har bestilt time for nytt pass, men har utreise før forventet leveringtid.

– Men vi klarer ikke å levere den type service lenger. Det blir for mye ekspresslevering. Det er ikke nok dokumenter til alle, sier Vandvik.

Slik ser det nasjonale ID-kortet ut:

Vandvik sier at politiet vil konsentrere seg om å ivareta dem som søkte i februar og mars, med en berettiget forventning om å få pass før sommeren.

– Men det er ikke sikkert at vi klarer å ivareta denne gruppen heller, for deres behov spiser av beholdningen av nødpass. Derfor jobber vi med å begrense kriteriene.

Avdelingsdirektøren i Politidirektoratet sier han forstår at det er forvirrende.

– Det er også frustrerende. Derfor er det viktig å forholde seg til hovedbudskapet: Ikke bestill reise før du har fått pass eller reisedokument, sier Vandvik.

Passkaoset har ført til at timeavtaler på passkontorer omsettes på Finn.no.

– Det er ikke forbudt, men vi synes det er lite aktverdig å utnytte andres nød, sier Vandvik.

Pandemien har gjort at svært få har hatt behov for å fornye passet sitt de to siste årene, men nå er pågangen enorm. Hittil i år har politiet registrert 533.000 søknader om pass og nasjonale ID-kort. Til sammenligning registrerte politiet 270.000 søknader om pass i siste normalår, 2019.