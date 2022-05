MYE Å GJØRE: Utelivet er tilbake for fullt, og politiet har hatt mange arbeidsoppgaver i natt. Dette bildet er tatt ved en tidligere anledning.

Hektisk natt for politiet flere steder

Politiet over hele landet har hatt litt å hanskes med natt til søndag.

Av Vilde Elgaaen

Agder-politiet meldte allerede klokken 01 at de hadde nok å gjøre i natt.

– Mye folk ute i byene og flere forhold som involverer ordensforstyrrelser, kroppskrenking og kjøring i påvirket tilstand. Vi mottar også en del klager på høy musikk og støy fra russebusser, skrev de.

Politiet i Sør-vest grep inn og stanset en russebuss i Gjesdal natt til søndag. Den stappfulle bussen hadde 66 personer om bord, over det dobbelte av det tillatte.

Politiet skriver på Twitter klokken 03.39 at bussen ble stoppet klokken 02.10.

Føreren fikk sitt førerkort beslaglagt umiddelbart da politiet oppdaget at det var totalt 66 personer om bord i bussen da den ble stanset. Bussen var registrert for 29 personer.

Føreren av bussen var en mann i begynnelsen av 40-årene.

Trøbbel på russetreff

En russ på Øygarden ble satt i drukkenskapsarresten etter å ha eglet opp til flere slagsmål som politiet måtte stanse, opplyser Vest politidistrikt.

– Ufin atferd, godt beruset. Bortvist fra stedet, men kom etter hvert tilbake og var truende mot sjåfør på egen buss.

På det samme russetreffet har politiet meldt om en russ som ble kjørt til legevakten etter å ha fått en glassflaske i hodet, og en 16 år gammel jente som ble overgitt til helse fordi hun ikke var i stand til å ta vare på seg selv. Foresatte er varslet, opplyser politiet.

Også ved et russetreff i Førde har det vært amper stemning i natt, og en 19-åring er bortvist fra stedet og anmeldt for å ha nektet å oppgi personalia, melder Vest politidistrikt.

En mann i 30-årene i Bergen har også blitt satt i drukkenskapsarresten i natt.

– Krangla med de fleste han kom over på sin vei i bybildet, blant annet angrepet vakter på et utested. Ingen skadede. Fortsatte med atferden da politiet prøvde med pålegg.

En gutt fikk sine foresatte kontaktet av politiet etter melding om en ruset person som kranglet med vakter på et utested og satte seg opp mot patruljen.

– Nektet å oppgi ID. Viste seg å være en gutt på 16 år.

Berget opp i Bergen

En mann i 40-årene i Bergen fikk seg et uventet og kaldt bad i sjøen natt til søndag, melder politiet i Vest.

Politiet hadde fått inn melding om mann i sjøen. Han ble fisket opp av forbipasserende og politiet, og ga følgende forklaring:

– Det skjedde da han skulle urinere, fikk overbalanse og ramlet uti Vågen med åpen bukse. Ble tilsett av helse på grunn av kaldt vann, virket ellers uskadet, skriver politiet på Twitter.

En mann i 20-årene måtte levere tilbake et ølfat han hadde tatt med seg fra et utested etter at politiet i Bergen kom over ham sjanglende i sentrum, melder de på Twitter.

– Det viste seg å være nesten fullt, men mannen trengte absolutt ikke mer «påfyll». Viste seg at han hadde klart å ta med seg øltønnen fra et utested.

De skriver videre at ølfatet ble tilbakelevert og mannen bortvist fra sentrum.

Spilte Liverpool-musikk

I Alta måtte politiet rykke ut til en bolig etter å ha fått melding om høy musikk, og at Liverpool-sangen ble spilt.

Musikkentusiastene fikk pålegg om å dempe musikken frem til klokken 07. Også i Berlevåg måtte politiet ut for å feststøy, men de opplyser at musikken var dempet da de kom frem.

I Hammerfest skal en mann ha blitt utsatt for vold det et utested i sentrum. Politiet skriver at de har tatt hånd om fornærmede og avhørt vedkommende. Den mistenkte ble anholdt og fikk pålegg om å forlate sentrum.

I Tromsø og Harstad er en rekke personer bortvist fra sentrum eller innbrakt til arresten etter tilløp til vold eller utagerende oppførsel.

På Kviteseid måtte to personer ta taxi videre etter å ha blitt stanset i en kontroll. Politiet skriver at fører ikke hadde gyldig førerkort, og forklarte at han øvelseskjørte med passasjeren. Passasjeren hadde heller ikke gyldig førerkort.

I Rørvik var flere ungdom i midten av tenårene involvert i en slåsskamp på en privatadresse, melder politiet i Trøndelag.

– En person har fått kuttskader i forbindelse med at ei rute er knust under slåsskampen, skriver de på Twitter.

Vanskelige gjester

En uønsket gjest skal ha dukket opp på en privat fest i Namsos og ønsket å slåss med andre gjester. Politiet kjørte mannen i 20-årene hjem.

Også i Steinkjer var det slåsskjemper natt til søndag. En mann i 40-årene ble kjørt til arresten etter at en mann i 20-årene ble slengt i bakken ved et utested i sentrum. Politiet melder også at to (andre) personer har slåss ved et utested i sentrum og at en ble slått ned.

– Politiet har kontroll på gjerningsmannen. Fornærmede er ikke alvorlig skadet, skriver de.

I Trondheim skal en politipatrulje ha sett en person bli slått ned. En mann ble pågrepet, og fornærmede er ikke skadet.

En mann i 20-årene ble bortvist fra Trondheim sentrum etter å ha vært en vanskelig restaurantgjest og slått til en vekter.

Truet politiet

Dørvakter ved et utested i Brumunddal måtte hanskes med en mann som til slutt ble fraktet til sentralarresten av politiet i Innlandet.

– Utagert mot to dørvakter på et utested. Han anmeldes for volden og han er videre anmeldt for ordensforstyrrelse.

Mannen får dele sentralarresten med en annen mann som utøvde vold, denne gangen i Lillehammer.

Politiet skriver at mannen skal ha utøvd vold og vært utagerende mot en annen person på offentlig sted.

– Da politiet kom til leiligheten hvor han hadde gått etter hendelsen, truet han politibetjentene og anmeldes for dette.