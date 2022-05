Hunnbjørn med to unger skutt i Trøndelag

Ei binne med to unger ble søndag ettermiddag skutt i Lierne i Trøndelag. Bjørnene skal ha angrepet flere reinsdyrkalver. En person har status som mistenkt.

Det var personen som skjøt som selv meldte fra til politiet klokken 17.20.

I en pressemelding opplyser politiet at det var ei binne med to unger som ble skutt.

– Vi vet ikke alderen på bjørnungene, sier operasjonsleder Rune Branmo til VG.

Den første meldingen politiet fikk inn gikk ut på at det var tamrein som hadde blitt angrepet av bjørnen, og at det var derfor han skjøt. Nødrettsbestemmelsen i naturmangfoldsloven sier at man kan avlive vilt dersom tamrein angripes.

– En person har status som mistenkt i saken, sier politiadvokat Ole Andreas Aftret i en pressemelding.

Politiet skal nå få oversikt over hva det var som skjedde.

– Når hendelsesforløpet blir kartlagt, vil det bli foretatt en vurdering av saken opp mot relevante straffebestemmelser, opplyser politiadvokat Ole Andreas Afret.

Statsforvalteren i Trøndelag og Miljødirektoratet er varslet om saken.