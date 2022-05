VIL HA LOVENDRING: Arild Hermstad er nestleder i Miljøpartiet De Grønne (MDG).

MDG om førerkort-inndragning: − Krever at «livstid» skal være livstid

Personer som dømmes til inndragning av førerkortet «på livstid» kan søke om å få det tilbake etter fem år. Nå vil Miljøpartiet De Grønne (MDG) at man faktisk kan dømme farlige bilister til livsvarig inndragning av førerkortet.

Av Frank Haugsbø

I Innlandet har en sjåfør som er dømt for to uaktsomme bildrap, og i tillegg er tatt for kjøring uten førerkort over 30 ganger, nylig fått tilbake førerkortet etter å ha blitt fradømt førerkortet «på livstid».

I et skriftlig spørsmål til samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) spør MDGs stortingsrepresentant Rasmus Hansson om regjeringen vil ta initiativ til en lovendring som gjør at sjåfører som over lengre tid utviser svært farlig oppførsel på veiene faktisk kan bli fradømt førerretten for alltid.

Nestleder i MDG, Arild Hermstad, sier til VG at de synes det er spesielt at dagens lovverk sier at man blir fradømt førerkortet på livstid, når man har mulighet til å skaffe seg førerkort igjen fem år etterpå.

– Vi krever lovendringer som gjør at man faktisk får mulighet til å bli fradømt førerkortet på livstid, da førerkort er et privilegium man må fortjene, og ikke en menneskerettighet.

SJEKKER BILISTER: MDG vil ha strengere praktisering av regelverket for inndragning av førerkort. Bildet er tatt under en kontroll UP holdt på riksvei 116 ved Onsøy i Fredrikstad i 2012.

Om saken fra Innlandet sier Hermstad at det for han er helt uforståelig at domfelte kan få tilbake førerkortet etter fem år.

– Når man har en nullvisjon om drepte i trafikken må vi ha et strengere system for de som begår alvorlig kriminalitet bak rattet. Når man er fradømt retten til å å kjøre bil på livstid i en rettssal, må det faktisk gjelde.

Hermstad mener dagens praksis innebærer en risiko som ikke er akseptabel.

– Det kan virke som om vi i dag har et system som aksepterer farlig adferd i trafikken. Slik kan vi ikke ha det.

Han mener det også handler om likebehandling.

– Akkurat som at man kan bli fradømt retten til å drive med yrker livet ut basert på tidligere lovbrudd, mener vi at det samme prinsippet må gjelde for bilførere.

NULLVISJONEN: MDG mener vi må et strengere system for de som begår alvorlig kriminalitet bak rattet.

Kommunikasjonssjef Cecilie Bryner i Trygg Trafikk mener det ikke er lovverket i seg selv som er problemet.

– Her er det gjort en dårlig vurdering ved behandling av gjenerverv av førerretten, mener Bryner.

Hun sier at regelen om 5 år er til for å gi muligheter for de som viser at de vil forbedre atferden sin.

– For en 20-åring er det dramatisk å ikke kunne kjøre resten av livet til tross for livsendring og forbedret atferd. I dette tilfellet ser det ut til at forbedringen ikke har forekommet og lovverket er anvendt på feil måte.

Politisk rådgiver for samferdselsminister Jon-Ivar Nygård, Jakob Vorren, opplyser til VG at statsråden ikke kan kommentere saken før han har svart Stortinget.

– Det er god kotyme å svare Stortinget først, sier Vorren.