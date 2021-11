KOPIROMMET: Kopiering fra lærebøker er en svært vanlig aktivitet på kopirommene i norske skoler. ILLUSTRASJONSFOTO: Frank Ertesvåg, VG

Lærebok-krisen: Forlag kan forfølge masse-kopiering

Mangelen på oppdaterte lærebøker i grunnskolen fører til massekopiering, rapporterer lærere. – Om det stemmer at det kopieres hele verk, er det et alvorlig brudd på åndsverkloven, og bør forfølges, sier direktør Heidi Austlid i Forleggerforeningen.

Av Frank Ertesvåg

Mangelen på nye lærebøker i skolene etter innføringen av nye læreplaner i Fagfornyelsen fra høsten 2020, vekker reaksjoner også i forlagene.

Direktør i Den norske Forleggerforening, Heidi Austlid, mener elevene er de desidert største taperne som følge av lærebok-krisen. Men hun legger ikke skjul på at også produsentene av oppdaterte læremidler ønsker en helt annen satsing på nye lærebøker.

Hun sammenligner lærebok-situasjonen med da den forrige skolereformen Kunnskapsløftet ble innført fra høsten 2006.

– Prestisjereformen «Fagfornyelsen» har ikke blitt fulgt opp økonomisk som ved forrige skolereform. Da ble det bevilget 1,2 milliarder kroner i daværende kronekurs til grunnskolen, og om lag det samme til videregående, sier forleggerforeningens direktør.

– For denne skolereformen er det kun bevilget til grunnskolen og ikke til videregående. Det kom 170 millioner øremerkede midler til innkjøp av læremidler til grunnskolen i statsbudsjettet for 2020 og 100 millioner i 2021. I tillegg er det foreslått 100 millioner for 2022, sammenligner hun.

REAGERER: Heidi Austlid er adm. direktør i Norsk Forleggerforening, som representerer lærebok-utgiverne.

VG har fått lærebok-summene for de foregående årene, for 2021 og for statsbudsjettet 2022 bekreftet av Kunnskapsdepartementet.

I tillegg er det bevilget 50 millioner til kjøp av digitale læremidler per år via den teknologiske skolesekken pluss en ekstra bevilgning på 50 millioner kroner under tiden med coronaskole.

– Det er et samlet nivå omtrent tilsvarende en tredjedel av bevilgningene til læremidler under forrige skolereform, summerer Forleggerforeningen.

Kopierer og kopierer

Austlid og forlagene har merket seg at det foregår en storstilt aktivitet på skolenes kopirom for å gi elevene læremidler som tidligere var innbundet i stive permer.

– Kopiering skal supplere kjøp, og å kopiere i stedet for å kjøpe er rett og slett ulovlig, advarer Austlid.

Ifølge Kopinor er det lov for lærere å kopiere 15 prosent av en lærebok. Engangsbøker som man fyller inn tekst, tall og tegninger i, for eksempel i skriveopplæring eller mattebøker for førsteklasse, er det ikke lov å kopiere fra i det hele tatt.

– For forlagenes og forfatternes del innebærer ulovlig kopiering selvsagt lavere inntekter, minner forlegger-direktøren om.

Både hun, lærernes største organisasjon, Utdanningsforbundet, og elev-foreldre som VG har vært i kontakt med, minner likevel om at det er elevene som er de største taperne av å ikke ha gode læremidler å forholde seg til. Nå blir lærebøkene ofte erstattet med mer- eller mindre ordnede løsbladsystemer som deles ut fra skoletime til skoletime.

– Forsterker ulikheter

I Nittedal kommune i Viken reagerer en elev-pappa sterkt på lærebok-krisen.

– Her er situasjonen helt absurd. Skolene har ikke engang nok «gamle» lærebøker til kullet som går i åttende klasse. Kommunen har valgt å ikke kjøpe inn nye bøker fra den nye læreplanen, hverken i papir eller digitalt, sier Dominique Bye-Ribaut til VG.

Han er også opptatt av at lærebok-krisen vil forsterke ulikheter siden det ikke er alle foreldre som har ressurser for å kopiere eller kjøpe bøker i det omfanget som kreves.

Både skolen og kommunen bekrefter lærebok-mangelen i en artikkel i lokalavisen Varingen.

ERKJENNER STÅA: Statssekretær Halvard Hølleland (Ap) i Kunnskapsdepartementet er en av de nye kostene i politisk ledelse i Støre-regjeringen. Han kommer fra jobben som stabssjef hos byrådsleder Raymond Johansen i Oslo kommune.

Også den nye politiske ledelsen i Kunnskapsdepartementet, skriver at de erkjenner den krevende læremiddel-situasjonen.

– Læremidler er en avgjørende del av opplæringen. Det er ikke bra at skolene ikke har oppdaterte læremidler, og vi må undersøke årsakene til dette, skriver statssekretær Halvard Hølleland (Ap) i en e-post til VG.

Han antyder at en del av forklaringen kan være at forlagene ikke har levert læremidler i tide eller at kommunene bruker tid på å vurdere læremidlene før de investerer.

– Det kan også være en forklaring at kommunen har valgt å kjøpe digitale læremidler fremfor lærebøker. Pandemien kan også ha virket inn. Å kjøpe inn læremidler som skal vare i flere år, er krevende prosesser der mange er involvert, skriver Hølleland.

Følger med på utviklingen

– Planlegger dere tiltak for å angripe dette?

– Ja, i statsbudsjettet for 2022 har vi foreslått 100 millioner kroner til innkjøp av læremiddel i kommunene. Dette kommer i tillegg til de midlene som allerede ligger i rammen til kommunene til læremiddelinnkjøp, svarer Hølleland.

– Burde ikke elever og lærere som har vært igjennom en krevende coronatid få oppdaterte læremiddel?

– Jo, elevene bør ha oppdaterte læremiddel.

– Har dere hatt for stor tiltro til at nett og digitale læremidler er tilstrekkelig?

– Tradisjonelle lærebøker skal ikke ut av skolen. Vi ser av forlagene sine statistikker at flere nå også kjøper digitale lærebøker. Vi følger med på hvordan dette utvikler seg, svarer Hølleland.